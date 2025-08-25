Le nouvel itinéraire est la 15e destination du transporteur aérien au Mexique, ce qui renforce sa position de principal transporteur du Canada dans ce pays

CALGARY, AB, le 25 août 2025 /CNW/ - WestJet a ajouté aujourd'hui Puerto Escondido à sa carte routière pour la première fois, offrant un accès saisonnier pratique aux voyageurs entre Calgary et la magnifique ville de surf de la côte du Pacifique à Oaxaca, au Mexique. À compter du 12 décembre 2025, l'itinéraire sera offert une fois par semaine tout au long de la saison hivernale.

« Offrir ce joyau caché au réseau de WestJet représente une autre façon pour nous de tenir notre promesse d'offrir aux Canadiens des escapades plus inoubliables et abordables, a déclaré John Weatherill, vice-président directeur et chef des services commerciaux de WestJet. Pour ceux qui cherchent à échanger la neige contre le soleil, Puerto Escondido propose l'évasion parfaite : un mélange dynamique de magnifiques plages, d'authentiques saveurs mexicaines, de surf de classe mondiale et de l'esprit chaud et festif qui rend le Mexique si spécial. »

Itinéraire Fréquence Date de début Départ Arrivée Calgary - Puerto Escondido Hebdomadaire 12 décembre 8 h 55 15 h 44 Puerto Escondido - Calgary Hebdomadaire 12 décembre 16 h 45 21 h 46

Après le début de l'heure avancée, les heures de départ et d'arrivée de Calgary seront une heure plus tôt.

Avec l'ajout de Puerto Escondido, WestJet exploitera quinze itinéraires sans escale entre Calgary et le Mexique cet hiver, ce qui illustre l'engagement de la compagnie aérienne à demeurer le principal fournisseur de services aériens du Canada au Mexique. Plus tôt cette année, WestJet a accueilli trois nouvelles destinations mexicaines à l'origine de Calgary, soit Guadalajara, Tepic (Riviera Nayarit) et Cozumel. De plus, WestJet a annoncé et prolongé le service sans escale entre Calgary et Mexico à longueur d'année.

Stimulée par une croissance rapide, WestJet offrira son horaire le plus vigoureux jamais offert au Mexique, augmentant la capacité des sièges de destination solaire de 8 % par rapport à l'hiver dernier. Les invités peuvent choisir parmi des options de voyage plus abordables et plus flexibles que jamais, que ce soit en passant par WestJet ou en réservant un forfait vacances avec Vacances Sunwing ou Vacances WestJet.

Pour en savoir plus sur l'horaire hivernal élargi de WestJet au Mexique, visitez WestJet.com.

« Au cours des trois dernières années, nous avons travaillé sans relâche avec WestJet dans le cadre de nombreuses réunions et présentations pour mettre en valeur Puerto Escondido en tant que destination exceptionnelle. Nous sommes convaincus que ce nouvel itinéraire au départ de Calgary connaîtra un grand succès, grâce à la forte demande que le marché canadien a déjà pour cet aéroport. Grâce à ce lancement, Puerto Escondido renforce davantage sa connectivité internationale avec le Canada, offrant aux voyageurs de nouvelles occasions de découvrir son charme unique », a déclaré Javier Garcia Bejos, chef de la direction d'Aeropuertos Mexicanos (AME).

« La demande pour des voyages inoubliables augmente, et nous sommes fiers de travailler avec WestJet pour continuer à y répondre, a déclaré Balázs Bogáts, chef des affaires commerciales des aéroports de Calgary. L'ajout d'un itinéraire vers Puerto Escondido apporte plus de chaleur et d'émerveillement à notre offre hivernale, donnant aux voyageurs un accès direct à une ville côtière dynamique et riche sur le plan culturel. »

À propos de WestJet

WestJet a pris son envol en 1996 avec un peu plus de 200 employés et 3 appareils desservant 5 destinations. Depuis, l'entreprise est devenue la pionnière des voyages à bas coûts au Canada, réduisant de moitié les tarifs aériens et augmentant de plus de 50 % la proportion de personnes qui utilisent l'avion au Canada. À la suite de l'intégration de Sunwing en 2025, plus de 14 000 WestJetters prennent en charge près de 200 avions et relient les invités à plus de 100 destinations en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Europe et en Asie.

En tant qu'important employeur canadien qui comprend WestJet Airlines, Vacances Sunwing et WestJet Cargo, le groupe WestJet est le plus important transporteur aérien à faible coût et le plus grand fournisseur de services de vacances au Canada, avec un objectif commun : offrir des voyages aériens et des vacances abordables et accessibles aux Canadiens.

Pour en savoir plus sur WestJet, visitez westjet.com/en-ca/who-we-are (également disponible en français).

