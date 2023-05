Sorel-Tracy : les négociations dans l'impasse

SOREL-TRACY, QC, le 5 mai 2023 /CNW/ - Après près de 15 mois à tenter de négocier de bonne foi et devant l'attitude fermée et méprisante de l'administration municipale, les cols bleus de Sorel-Tracy n'ont d'autre choix que de voter la grève générale illimitée.

Le 4 mai, ils se sont prononcés à 84 % en faveur d'un mandat de grève générale illimitée à utiliser au moment jugé opportun. « Depuis le début des pourparlers, nous nous butons au manque de volonté de négocier de l'administration du maire Patrick Péloquin », explique Martin Gingras, président du Syndicat des employé-es municipaux de Sorel-Tracy-CSN.

Jusqu'à tout récemment, l'administration Péloquin demeurait intraitable avec une offre d'augmentation salariale moyenne de 2,05 % par année pendant cinq ans. Puis, il y a une semaine, l'offre augmentait faiblement (entre 2,35 % et 2,45 % par année pendant cinq ans). Outre les salaires, certaines demandes de l'employeur présentent également des impacts importants sur la stabilité des horaires et la qualité de vie des salarié-es.

Le maire justifie son inaction avec les mêmes trois arguments, à savoir la capacité de payer de la Ville ainsi que l'équité avec les autres employé-es municipaux et avec les employé-es de municipalités comparables. « Le maire sait très bien que la comparaison avec d'autres villes est difficile, car il y en a très peu de taille similaire qui ont récemment renouvelé leurs conventions collectives. Malgré tout, des comparables existent et ceux-ci prouvent que nos demandes sont justifiées et réalistes », poursuit M. Gingras.

« Les augmentations octroyées dans 27 municipalités de tailles diverses en 2022 et 2023 démontrent toutes un rattrapage salarial durant l'une de ces deux années afin de tenir compte de l'inflation. Plusieurs municipalités ont introduit des clauses basées sur l'indice des prix à la consommation (IPC). Certaines ont même rouvert les conventions en vigueur pour le faire », souligne Simon Mathieu Malenfant, vice-président trésorier de la Fédération des employées et employés de services publics-CSN.

Arguments bidon

« Le maire Péloquin aime aussi se cacher derrière les conventions signées avec les autres catégories d'employés municipaux. Cet exercice boiteux revient à comparer des pommes avec des oranges », dénonce pour sa part Annette Herbeuval, présidente du Conseil central de la Montérégie-CSN.

La convention des pompiers a été signée en juin 2021, soit il y a près de deux ans, donc avant l'inflation actuelle. C'est le même scénario avec le contrat de travail des cols blancs, signé en décembre 2021. En 2022 seulement, l'inflation a battu un record vieux de 40 ans en atteignant 6,8 %.

À la table de négociation, l'administration Péloquin fait la sourde oreille devant cet argument. Pourtant, en janvier, le maire justifiait lui-même l'augmentation des taxes par la « plus forte hausse en 31 ans de l'inflation ».

« Les cols bleus ont tout fait pour dénouer l'impasse. Ils ont réduit sensiblement leurs demandes, demandes que l'employeur ridiculise. Les cols bleus ont tenté de se faire entendre par une gradation des moyens de pression. Devant le manque flagrant de bonne volonté de l'administration Péloquin, ils n'ont maintenant d'autre choix que de sortir en grève. Ils se désolent des inconvénients du conflit pour les citoyennes et les citoyens et leur demandent d'interpeler les élu-es de la Ville pour faire dénouer l'impasse », conclut le président du Syndicat des employé-es municipaux de Sorel-Tracy-CSN.

À propos

Le Syndicat des employé-es municipaux de la ville de Sorel-Tracy-CSN compte une centaine de membres. Le syndicat est affilié à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN), qui compte 65 000 membres dans les secteurs public et parapublic. Il est également affilié au Conseil central de la Montérégie-CSN, qui regroupe quelque 35 000 membres issus de tous les secteurs d'activité, privés et publics, sur une base régionale ainsi qu'à la Confédération des syndicats nationaux (CSN) qui représente plus de 330 000 membres.

SOURCE Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN)

Renseignements: Julie Mercier, Service des communications de la CSN, Téléphone : 514 598-2238, [email protected]