SOQUEM confirme la continuité des zones aurifères de Boyvinet sur le projet Lespérance-Lac Shortt

Nouvelle interprétation de quatre (4) zones aurifères anastomosées à faible profondeur (0-300 m) à l'intérieur d'un corridor aurifère de 400 m de largeur par 1,6 km de longueur;

Le sondage 1435-25-040 recoupe 0,83 g/t Au sur 37 m, incluant 2,65 g/t Au sur 4 m dès l'interface mort-terrain / socle rocheux;

Fort potentiel d'expansion du corridor dans toutes les directions : les résultats obtenus valident la continuité vers l'ouest et près de la surface, ce qui constitue des cibles prioritaires pour le prochain programme.

Le projet est situé dans la Sous-province de l'Abitibi, à la jonction des corridors de déformation régionaux d'Opawica-Guercheville (gîtes Nelligan et Philibert) et de Wedding-Lamarck, lesquels constituent des métallotectes importants pour la minéralisation aurifère dans le secteur. On note à proximité du projet les anciennes mines du Lac Shortt (production historique de 400 000 onces d'or, DV 2010-01) et de Bachelor (production historique de 350 000 onces d'or, SLR 2021) (Figure 1).

Le programme d'exploration complété en février 2026, comprenant 21 sondages (total de 4 473 m), avait comme principaux objectifs de déterminer la géométrie et de valider la continuité des zones Boyvinet et Boyvinet Ouest (communiqué de presse du 14 octobre 2025) (Figure 2).

Secteur Boyvinet

Les onze (11) sondages réalisés dans ce secteur, totalisant 2 904 m, permettent de mettre en évidence au moins quatre (4) zones aurifères, parallèles au Couloir de déformation du Lac Shortt, d'orientation est-ouest et à pendage moyen vers le nord. Les zones aurifères sont anastomosées et se trouvent à l'intérieur d'un corridor d'environ 400 m d'épaisseur suivi sur près de 1,6 km et demeurant ouvert dans toutes les directions (Figure 3).

Les meilleurs résultats sont :

Sondage 1435-25-039 : 0,85 g/t Au sur 51,7 m, incluant 1,42 g/t Au sur 17,0 m

0,85 g/t Au sur 51,7 m, incluant 1,42 g/t Au sur 17,0 m Sondage 1435-25-040 : 0,83 g/t Au sur 37,0 m, incluant 2,65 g/t Au sur 4,0 m, dès l'interface mort-terrain / socle rocheux;

0,83 g/t Au sur 37,0 m, incluant 2,65 g/t Au sur 4,0 m, dès l'interface mort-terrain / socle rocheux; Sondage 1435-25-042: 0,88 g/t Au sur 13,0 m

0,88 g/t Au sur 13,0 m Sondage 1435-25-043: 0,60 g/t Au sur 17,5 m

0,60 g/t Au sur 17,5 m Sondage 1435-25-044: 0,74 g/t Au sur 31,3 m

0,74 g/t Au sur 31,3 m Sondage 1435-25-045: 0,62 g/t Au sur 16,4 m

Le corridor minéralisé suit le contact entre les unités mafiques du Filon-couche d'Esturgeon et de la Formation d'Obatogamau au nord et l'intrusion du Stock de Boyvinet au sud. Les zones aurifères répertoriées se trouvent majoritairement au sein du Stock de Boyvinet, une intrusion monzodioritique d'affinité calco-alcaline. Elles se présentent sous forme d'intervalles contenant jusqu'à 5 % pyrite très finement disséminée associés à de larges zones métriques à pluridécamétriques d'altération intense et pervasive à hématite, albite, silice, carbonate et séricite (Figure 4.) le plus souvent démagnétisées. La signature géochimique des intervalles minéralisés indique une association dominante Au-As-S et dans une moindre mesure Cu-Co-Ni. Ces observations correspondent à une combinaison de caractéristiques propres au modèle métallogénique des systèmes intrusifs liés à l'or (IRGS) et des gisements orogéniques.

Secteur Boyvinet Ouest

Les huit (8) sondages effectués (1 239 m) dans ce secteur visaient à évaluer la continuité d'une zone de déformation aurifère, orientée à 315˚N avec un pendage de 35˚, mise en lumière lors du programme de forage précédent. Six (6) sondages ont traversé la zone qui est maintenant fermée vers le nord-ouest, mais demeure ouverte au sud-est où le sondage 1435-26-54 a retourné un intervalle de 0,55 g/t Au sur 3,7 m.

Prochaines étapes

SOQUEM prévoit réaliser un programme de forage à l'hiver 2027 afin de poursuivre l'exploration du corridor aurifère de Boyvinet.

Les travaux se concentreront sur l'évaluation du potentiel à faible teneur et haut tonnage, notamment en ciblant l'extrémité ouest à faible profondeur où les meilleurs résultats du dernier programme ont été obtenus, ainsi que l'expression plus près de la surface des zones plus au sud dans le corridor.

Tableau 1. Principaux résultats du programme de forage 2025-2026 - Secteur Boyvinet

Sondage De (m) À (m) Longueur (m)* Au (g/t) 1435-25-038 56,0 70,0 14,0 0,24 Incluant 65,0 70,0 5,0 0,35

154,0 158,0 4,0 0,40 1435-25-039 79,9 86,1 6,2 0,38

204,3 256,0 51,7 0,85 Incluant 222,0 239,0 17,0 1,42

263,0 269,5 6,5 0,47 1435-25-040 36,0 73,0 37,0 0,83 Incluant 39,0 43,0 4,0 2,65 1435-25-041 54,5 59,5 5,0 2,06

91,3 95,0 3,7 0,53

192,0 199,0 7,0 0,39 1435-25-042 207,0 220,0 13,0 0,88

265,0 268,0 3,0 0,82 1435-25-043 58,5 76,0 17,5 0,60

88,0 96,0 8,0 0,65

123,5 127,2 3,7 0,84 1435-25-044 175,7 207,0 31,3 0,74 1435-25-045 190,3 195,1 4,8 1,37

275,0 291,4 16,4 0,62 1435-26-046 48,8 55,4 6,6 0,76

181,0 192,5 11,5 0,38 1435-26-055 42,7 44,0 1,3 0,80 1435-26-056 219,1 221,0 1,9 1,25

*Les intervalles sont exprimés en longueur de carottes de forage. Les sondages 1435-25-038 et 1435-25-039 n'ont présumément pas recoupé les zones de manière optimale selon l'interprétation actuelle.



À propos de Lespérance-Lac Shortt

Le projet Lespérance-Lac Shortt est constitué de 192 titres miniers (100,73 km²). Ce projet phare pour l'organisation est situé sur le territoire de la Nation crie de Waswanipi et l'accès se fait via la route régionale 113, reliant Val-d'Or à Chibougamau.

Protocoles d'analyse

Des protocoles stricts d'AQ/CQ ont été implantés, y compris l'insertion d'échantillons de matériaux de référence certifiés et de blancs. Tous les échantillons ont été envoyés pour préparation et analyses aux installations d'Activation Laboratories Ltd. (Actlabs) de Val-d'Or.

Les échantillons ont été pesés, broyés et pulvérisés, dissouts par la méthode 4 acides, puis analysés par ICP-MS/OES pour 48 éléments. Pour les métaux tels que le Cu, Zn et Pb dont les teneurs dépassaient 1 % une reprise a été effectuée par digestion 4 acides, suivie d'une analyse par ICP-OES.

Pour l'or (Au), 50 g de matériel a été dissout par pyroanalyse et analysé par spectrométrie d'absorption atomique (AAS). Les échantillons qui ont présenté une teneur supérieure à 5,0 g/t Au, ont été systématiquement réanalysés par gravimétrie à partir de la pulpe.

Personne qualifiée

L'information technique contenue dans ce communiqué de presse a été révisée par Catherine Jalbert, géologue et vice-présidente de SOQUEM, agissant en tant que personne qualifiée selon la Norme canadienne NI 43-101.

À propos de SOQUEM

SOQUEM, la Société québécoise d'exploration minière, est une filiale d'Investissement Québec et un acteur de premier plan dans l'exploration minière au Québec. Elle a pour mission d'explorer, de découvrir et de mettre en valeur les ressources minérales du Québec. Depuis 1965, SOQUEM a participé à des centaines de projets d'exploration dans un large éventail de commodités, contribuant à la mise en production de sept mines. Par son approche collaborative et innovante, elle vise à effectuer des découvertes significatives qui contribueront à accroître la richesse du Québec.

SOURCE Soquem inc.

Pour plus d'information, veuillez contacter : Catherine Jalbert, Vice-présidente, [email protected]