Indice Détour-Selbaie : Extension d'une large zone à stockwerk interceptée en 2024. Le forage 1338-25-087 a recoupé une zone minéralisée sur 296,9 m, titrant en moyenne 1,47 % Zn, 0,20 % Cu, 0,06 g/t Au et 18,3 g/t Ag incluant 2,79 % Zn et 63,6 g/t Ag sur 23,4 m ainsi que 2,66 % Zn, 0,42 % Cu, 0,11 g/t Au et 18,9 g/t Ag sur 89,8 m environ 135 m au sud-est du sondage 1338-24-069. Interception de hautes teneurs en argent par le forage 1338-25-075 avec 256,2 g/t Ag, 0,22 g/t Au et 0,38 % Zn sur 22 m. Une seconde zone d'intérêt est aussi recoupée par ce sondage, en profondeur, avec 6,39 % Zn, 22,8 g/t Ag et 0,09 % Cu sur 12 m.

Indice Zone Argent 2 : Démonstration de la continuité des teneurs à zinc et argent avec de multiples interceptions à veines, veinules et filonnets de sulfures encaissés dans un tuf felsique hautement silicifié. Forage 1338-25-076 : 0,87 % Zn et 280,3 g/t Ag sur 16,1 m Forage 1338-25-077 : 0,25 % Zn et 264,7 g/t Ag sur 8 m Forage 1338-25-081 : 0,66 % Zn et 81,81 g/t Ag sur 30,3 m

Zone Xylem : Extension vers la surface à une distance d'environ 100 m des minéralisations interceptées en 2023 et 2024. Le sondage 1338-25-085 a recoupé 1,01 % Cu et 2,8 g/t Ag sur 46,1 m principalement sous forme de chalcopyrite en filonnets ou disséminée à l'intérieur de veinules de quartz.



Le programme d'exploration 2025 donnait suite aux succès des travaux de 2023 et 2024 (communiqués SOQUEM, 17 octobre 2023 et 22 octobre 2024) et avait pour objectif de confirmer la continuité des minéralisations polymétalliques sur les principaux indices du projet (Figure 1). Les indices Détour-Selbaie, Zone Argent 2 et la zone Xylem ont été travaillés à l'hiver 2025 avec 15 nouveaux sondages et 3 extensions de sondages totalisant 8 982 m (Figure 2). Les principaux résultats analytiques sont présentés au Tableau 1.

Tous les sondages réalisés dans le cadre de ce programme ont été testés par géophysique (BHEM), afin de définir des cibles potentielles pour la prochaine phase d'exploration. Plusieurs anomalies ont été détectées, les plus favorables étant localisées en profondeur sur le secteur de l'indice Détour-Selbaie.

Tableau 1. Principaux résultats de la campagne 2025 - Projet Wagosic

Secteur Sondage De

(m) À

(m) Longueur 1

(m) Zn

(%) Ag

(g/t) Pb

(%) Cu

(%) Au

(g/t) ZnEq 2

(%) AgEq 2

(g/t) Indice Détour-

Selbaie 1338-20-042ext 644.8 652.0 7.2 2.56 85.3 0.22 - 0.60 6.25 -

781.0 784.7 3.7 0.13 82.6 0.07 1.91 0.21 8.92 -

792.8 800.2 7.4 0.48 21.9 0.07 0.68 0.50 4.32 - 1338-24-059ext 752.0 789.5 37.5 0.27 30.0 0.05 0.65 0.18 3.55 - 1338-24-069ext3 387.5 729.4 341.9 1.12 11.4 0.05 0.05 0.13 1.88

incluant 594.0 606.5 12.5 3.11 2.1 - 0.04 0.27 3.88 - et 708.0 717.5 9.5 0.12 9.0 - 0.87 1.53 6.42 - 1338-25-074 201.1 223.0 21.9 3.13 84.1 0.63 0.03 0.06 5.72 - 1338-25-075 354.5 623.5 269.0 0.94 35.9 0.05 0.02 0.07 2.16 - incluant 418.0 440.0 22.0 0.38 256.2 0.09 - 0.22 8.05 - et 571.65 621.5 49.85 2.81 10.7 0.07 0.09 0.14 3.70 - incluant 580.0 592.0 12.0 6.39 22.8 0.24 0.09 0.06 7.44 - incluant 582.9 584.3 1.4 26.20 56.1 0.30 0.37 0.15 29.26 - 1338-25-082A 882.4 891.0 8.6 2.26 20.9 0.13 0.02 0.11 3.15 -

1324.0 1329.9 5.9 0.14 14.7 - 2.51 0.06 8.59 - 1338-25-084 502.5 516.5 14.0 0.96 16.3 0.03 0.05 0.02 1.62 - 1338-25-087 514.1 811.0 296.9 1.47 18.3 0.03 0.20 0.06 2.74 - incluant 515.1 538.5 23.4 2.79 63.6 0.11 0.05 0.02 4.78 - et 635.0 724.8 89.8 2.66 18.9 0.02 0.42 0.11 4.75 - incluant 635.0 650.0 15.0 1.49 71.1 0.02 1.38 0.03 7.90 - et 668.3 681.2 12.9 6.52 19.1 0.08 0.68 0.27 9.78 - et 694.9 724.8 29.9 3.45 8.3 - 0.20 0.14 4.62 - Indice Zone

Argent 2 1338-25-076 175.7 218.3 42.6 0.38 127.3 0.11 - 0.09 - 147.8 incluant 178.9 195.0 16.1 0.87 280.3 0.25 - 0.15 - 322.8 1338-25-077 241.0 269.0 28.0 0.21 118.5 0.06 - 0.07 - 131.4 incluant 241.0 249.0 8.0 0.25 264.7 0.07 - 0.03 - 275.9 1338-25-078 210.8 247.2 36.4 0.53 53.4 0.18 - 0.03 - 74.6 incluant 210.8 226.1 15.3 0.99 89.3 0.35 - 0.01 - 125.3 1338-25-079 312.4 374.0 61.6 0.37 69.7 0.13 - 0.09 - 89.8 incluant 316.2 320.5 4.3 0.92 216.3 0.28 - 0.19 - 263.7 1338-25-080 309.0 333.0 24.0 0.05 30.2 0.01 - 0.10 - 39.7 1338-25-081 361.7 392.0 30.3 0.66 81.8 0.23 - 0.10 - 113.0 incluant 380.3 381.5 1.2 14.27 1181.7 4.90 0.06 1.00 - 1773.3

Xylem 1338-25-083 170.25 290.65 120.4 - 1.1 - 0.14 - - - 1338-25-085 137.5 183.8 46.1 - 2.8 - 1.01 - - - incluant 137.5 142.50 5.0 - 6.4 - 2.92 0.02 - - et 150.25 155.65 5.4 - 6.7 - 2.18 0.02 - - et 175.0 177.0 2.0 - 12.5 - 4.20 0.03 - - 1338-25-086 84.5 161.0 76.5 0.04 2.8 - 0.40 - - - 1338-25-088 211.9 214.9 3.0 1.79 7.2 - 0.55 0.16 - -

1Les intervalles sont exprimés en longueur de carottes de forage.

2Les teneurs sont exprimées en % ZnEq et g/t AgEq in situ. Les prix (en USD) des métaux utilisés pour le calcul: Ag: 26 $/oz; Au: 2 000 $/oz; Zn: 1,35 $/lb; Cu: 4,25 $/lb. Le Pb n'est pas considéré dans le calcul.

3L'extension 2025 du sondage 1338-24-069 commence à une profondeur de 599,7 m. La vaste zone à stockwerk est reprise dans le tableau des résultats (2024 inclusivement), mais seuls les intervalles significatifs de 2025 y sont représentés, sous la rubrique 'incluant'.

À propos de Wagosic

Le projet Wagosic, un projet phare de SOQUEM, est au stade du forage d'exploration avec une campagne prévue à l'hiver 2026. Le projet est exploré suivant une interprétation lithostratigraphique 3D à faible-moyen pendage, faiblement déformée et recoupée à fort angle par des systèmes hydrothermaux présentant une zonation de la minéralisation. Ces systèmes montrent une relation entre les types SMV (sulfure massif volcanogène) et épithermal :

Sur les niveaux exhalatifs, des minéralisations hydrothermales concordantes de type SMV principalement à pyrite (argentifère) et localement riches en zinc et en plomb sont observées.

Sous les niveaux exhalatifs, des minéralisations hydrothermales d'apparence épithermale, sous forme de stockwerk et/ou dissémination à zinc et argent, présentant localement des enrichissements en cuivre, en or et en plomb, sont démontrées.

En profondeur, des minéralisations hydrothermales sous forme de veines et de brèches riches en cuivre et en or sont rencontrées.

Les principaux indices

L'indice Détour-Selbaie est situé au sein d'un vaste empilement volcano-sédimentaire composé de rhyolite, de tuf felsique, de dacite, de tuf intermédiaire et d'andésite. Ce secteur se caractérise par une carbonatation généralisée, tandis que le cœur du système à stockwerk révèle une forte silicification accompagnée d'une augmentation progressive de l'assemblage à séricite-chlorite en profondeur. L'ensemble du système hydrothermal de type SMV-épithermal y est représenté. À ce jour, le système minéralisé s'étend sur plus de 650 m en largeur et dépasse les 900 m en profondeur (Figures 3-4-5). Les zones minéralisées, parfois imbriquées, révèlent une diversité d'épaisseurs, allant de quelques mètres à plusieurs dizaines de mètres.

L'indice Zone Argent 2 se développe dans une épaisse unité de tuf felsique d'affinité dacitique, située sous le niveau exhalatif à pyrite massive. Ce tuf présente une silicification marquée (SiO₂ > 85 %) et est traversé par un stockwerk concentrant l'essentiel des teneurs en argent. Au moins deux générations de veines et veinules ont été identifiées : la première est constituée d'un assemblage à pyrite, sphalérite, galène ± argent natif, tandis que la seconde est dominée par le quartz, avec des proportions variables des sulfures précédemment décrits. La zone minéralisée couvre une superficie estimée à plus de 400 m de long sur plus de 160 m de large (Figures 6-7). Son épaisseur varie significativement, atteignant plusieurs dizaines de mètres à sa limite nord et se réduisant à quelques mètres vers le sud.

Travaux prévus 2025-2026

Un programme totalisant plus de 14 000 m de forage est en préparation pour l'hiver 2026.

De manière préliminaire, 11 000 m de forage sont planifiés en guise de suivi sur les indices prioritaires, pour confirmer l'épaisseur et l'orientation des zones minéralisées, mais aussi pour recouper la minéralisation latéralement et/ou en profondeur. L'objectif de la campagne 2025-2026 sera d'amorcer la mise en valeur des indices Détour-Selbaie et Zone Argent 2 avec une première évaluation du potentiel minéral prévue pour 2026-2027. Un premier test métallurgique est prévu pour l'automne 2025 sur trois zones minéralisées sélectionnées parmi les sondages de 2025, soit deux sur l'indice Détour-Selbaie et une sur l'indice Zone Argent 2.

Finalement, 3 000 m serviront à l'exploration du projet en dehors des secteurs travaillés au cours des trois dernières années. L'objectif principal sera la découverte de nouvelles zones minéralisées.

Protocoles d'analyse

Des protocoles stricts d'AQ/CQ ont été implantés, y compris l'insertion d'échantillons de matériaux de référence certifiés et de blancs. Tous les échantillons ont été envoyés pour préparation et analysés aux installations d'Activation Laboratories Ltd. (Actlabs) de Val-d'Or.

Les échantillons ont été pesés, broyés et pulvérisés, dissouts par la méthode 4 acides puis analysés par ICP-MS/OES pour 48 éléments. Pour les métaux tels que le Cu, Zn et Pb dont les teneurs dépassaient 1 % une reprise a été effectuée par digestion 4 acides, suivie d'une analyse par ICP-OES. Pour les teneurs en Ag supérieures à 100 ppm, une reprise a été effectuée à partir de la pulpe où 50 g de matériel était dissout par pyroanalyse et analysé par gravimétrie.

Pour l'or (Au), 50 g de matériel a été dissout par pyroanalyse et analysé par spectrométrie d'absorption atomique (AAS). Les échantillons qui ont présenté une teneur supérieure à 5,0 g/t Au, ont été systématiquement réanalysés par gravimétrie à partir de la pulpe.

Personne qualifiée

L'information technique contenue dans ce communiqué de presse a été révisée par Catherine Jalbert, géologue et vice-présidente de SOQUEM, agissant en tant que personne qualifiée selon la Norme canadienne NI 43-101.

À propos de SOQUEM

SOQUEM, société d'exploration minière et filiale d'Investissement Québec, a pour mission de favoriser l'exploration, la découverte et la mise en valeur des propriétés minières au Québec. Elle contribue au maintien d'une économie forte dans les régions du Québec. Fière partenaire et ambassadrice pour le développement de la richesse minérale du Québec, SOQUEM mise sur l'innovation, la recherche et les minéraux stratégiques pour orienter ses actions de demain.

