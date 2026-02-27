Extension située à 230 m d'une large zone à stockwerk interceptée en 2024 et 2025 sur la Zone Détour-Selbaie. Le forage 1338-26-093A a recoupé un premier intervalle minéralisé qui a rapporté 357,8 g/t Ag, 0,74 % Zn, 0,13 g/t Au et 0,16 % Pb sur 20,00 m incluant 706,6 g/t Ag, 1,27 % Zn, 0,21 g/t Au et 0,28 % Pb sur 9,30 m à une profondeur de 857,35 m. Il contient plusieurs veinules à quartz-sulfures-argent natif ainsi que 1,70 m de sulfures semi-massifs à pyrite-sphalérite-galène-chalcopyrite.





Or visible sur la Zone Détour-Selbaie. Le forage 1338-26-093A a recoupé un second intervalle minéralisé à une profondeur de 1 020 m. Sur 28 m d'épaisseur, il contient jusqu'à 10 % chalcopyrite, à laquelle est associée un amas d'or visible de 3 mm, et jusqu'à 5 % de sphalérite. La minéralisation se présente principalement sous forme disséminée et en filonnets.





Un nouvel horizon de sulfures massifs. Le forage 1338-26-093A a recoupé sur 90 m une alternance de pyrite massive à semi-massive, intercalée de niveaux de tufs felsiques contenant jusqu'à 10 % de pyrite disséminée à une profondeur de 1 137 m. À ce jour, aucun forage n'avait rencontré ce type de minéralisation à cette profondeur sur la Zone Détour-Selbaie.

Un programme d'exploration débuté en novembre 2025 et totalisant plus de 16 000 m de forage est en cours. En date du 26 février 2026, 13 sondages pour plus de 10 000 m ont été achevés. Trois foreuses sont actives sur les différents secteurs clefs du projet, soit sur les zones : Détour-Selbaie, Argent 2 et Xylem (Figures 1-2). Le programme vise à confirmer l'épaisseur et l'orientation des minéralisations, en plus de les prolonger latéralement et/ou en profondeur. D'autres sondages sont plutôt exploratoires, testant le modèle géologique à plusieurs centaines de mètres des principales zones précédemment travaillées.

L'objectif de la campagne 2025-2026 est d'amorcer la mise en valeur des zones Détour-Selbaie et Argent 2 avec une première évaluation du potentiel minéral prévue pour 2027. Un test métallurgique est en cours sur trois intervalles minéralisés sélectionnés parmi les sondages de 2025, soit deux sur Zone Détour-Selbaie et une sur Zone Argent 2.

Parmi les sondages déjà achevés dans le programme actuel, des résultats préliminaires provenant du sondage 1338-26-093A sont présentés au Tableau 1. Tous les autres résultats sont en attente. Ce sondage visait à recouper la minéralisation rencontrée par le sondage 1338-25-087 (2,66 % Zn, 0,42 % Cu, 0,11 g/t Au et 18,9 g/t Ag sur 89,8 m, communiqué du 20 octobre 2025) à une distance d'environ 230 m (Figures 2-3). Il aura finalement rencontré plusieurs intervalles minéralisés polymétalliques concordant avec l'extension attendue des zones minéralisées (Figures 3-4-5). Les minéralisations se trouvent au sein d'un empilement felsique composé de rhyolites et de tufs, dont l'épaisseur combinée dépasse 300 m. La rhyolite contient jusqu'à 25 % pyrite, 10 % sphalérite, 5 % galène et des traces de chalcopyrite sur de multiples intervalles décimétriques localement métriques. Suivant la rhyolite, le tuf felsique contient localement jusqu'à 10 % chalcopyrite et 5 % sphalérite. Dans les deux cas, les minéralisations sont principalement sous forme de filonnets centimétriques à décimétriques et en sulfures disséminés. Au cours de la présente campagne, d'autres sondages seront réalisés dans un rayon de 150 à 200 m autour du forage 1338-25-087.

Afin de définir des cibles pour la prochaine phase d'exploration prévue à l'hiver 2027, quelques sondages parmi les plus profonds seront testés par un levé électromagnétique. Historiquement, seuls les forages atteignant une profondeur verticale de plus de 650 m ont généré des réponses anomales propices à la découverte de minéralisation cuprifère.

Tableau 1. Résultats d'analyses du sondage 1338-26-093A - Projet Wagosic

Secteur Sondage De

(m) À

(m) Longueur1

(m) Zn

(%) Ag

(g/t) Pb

(%) Cu

(%) Au

(g/t) ZnEq2

(%) AgEq2

(g/t) Zone

Détour-

Selbaie 1338-26-093A 859,0 879,0 20,0 0,74 357,8 0,16 0,03 0,13 12,79 394,5 Incluant 859,0 868,3 9,3 1,27 706,6 0,28 0,05 0,21 24,92 768,4

1Les intervalles sont exprimés en longueur de carottes de forage. 2Les teneurs sont exprimées en % ZnEq et g/t AgEq in situ. Les prix (en USD) des métaux utilisés pour le calcul: Ag: 30 $/oz; Au: 2 500 $/oz; Zn: 1,35 $/lb; Cu: 4,50 $/lb. Le Pb n'est pas considéré dans le calcul.

À propos de Wagosic

Le projet Wagosic, un projet-phare de SOQUEM, est au stade du forage d'exploration avec une campagne prévue à l'hiver 2026. Il est exploré suivant une interprétation lithostratigraphique 3D à faible moyen pendage, faiblement déformée et recoupée à fort angle par des systèmes hydrothermaux présentant une zonation de la minéralisation. Ces systèmes montrent une relation entre les types SMV (sulfures massifs volcanogènes) et épithermal :

Des minéralisations hydrothermales concordantes de type SMV principalement à pyrite (argentifère) et localement riches en zinc et en plomb, sont observées sur les niveaux exhalatifs.

Des minéralisations hydrothermales d'apparence épithermale, sous forme de stockwerk et/ou disséminations à zinc et à argent, présentant localement des enrichissements en cuivre, en or et en plomb, sont démontrées sous les niveaux exhalatifs.

Des minéralisations hydrothermales sous forme de veines et de brèches riches en cuivre et en or, sont rencontrées en profondeur.

Les principales zones

La Zone Détour-Selbaie est située au sein d'un vaste empilement volcano-sédimentaire composé de rhyolites, de tufs felsiques, de dacites, de tufs intermédiaires et d'andésites. Ce secteur se caractérise par une carbonatation généralisée, tandis que le cœur du système à stockwerk révèle une forte silicification accompagnée d'une augmentation progressive de l'assemblage à séricite-chlorite en profondeur. L'ensemble du système hydrothermal de type SMV-épithermal y est représenté. À ce jour, le système minéralisé s'étend sur plus de 800 m en largeur et dépasse les 900 m en profondeur (Figure 3). Les zones minéralisées, parfois imbriquées, révèlent une diversité d'épaisseurs, allant de quelques mètres à plusieurs dizaines de mètres.

La Zone Argent 2 se développe dans une épaisse unité de tufs felsiques d'affinité dacitique, située sous le niveau exhalatif à pyrite massive. Ce tuf présente une silicification marquée (SiO₂ > 85 %) et est traversé par un stockwerk où se concentre l'essentiel des teneurs en argent. Au moins deux générations de veines et veinules ont été identifiées : la première est constituée d'un assemblage à pyrite, sphalérite, galène ± argent natif, tandis que la seconde est dominée par le quartz, avec des proportions variables des sulfures précédemment décrits. La zone minéralisée couvre une superficie estimée à plus de 400 m de long sur plus de 160 m de large. Son épaisseur varie significativement, atteignant plusieurs dizaines de mètres à sa limite nord et se réduisant à quelques mètres vers le sud.

Autre programme de forage - Projet Lespérance-Lac Shortt

En février, SOQUEM a également complété un programme de forage de 4 473 m sur son projet aurifère Lespérance-Lac Shortt, avantageusement situé entre les mines fermées Bachelor et Lac Shortt. Les premières observations confirment une extension des zones minéralisées précédemment identifiées. Les résultats seront annoncés dans les prochaines semaines.

Protocoles d'analyse

Des protocoles stricts d'AQ/CQ ont été implantés, y compris l'insertion d'échantillons de matériaux de référence certifiés et de blancs. Tous les échantillons ont été envoyés pour préparation et analysés aux installations d'Activation Laboratories Ltd. (Actlabs) de Val-d'Or.

Les échantillons ont été pesés, broyés et pulvérisés, dissouts par la méthode 4 acides puis analysés par ICP-MS/OES pour 48 éléments. Pour les métaux tels que le Cu, Zn et Pb dont les teneurs dépassaient 1 % une reprise a été effectuée par digestion 4 acides, suivie d'une analyse par ICP-OES. Pour les teneurs en Ag supérieures à 100 ppm, une reprise a été effectuée à partir de la pulpe où 50 g de matériel était dissout par pyroanalyse et analysé par gravimétrie.

Pour l'or (Au), 50 g de matériel a été dissout par pyroanalyse et analysé par spectrométrie d'absorption atomique (AAS). Les échantillons qui ont présenté une teneur supérieure à 5,0 g/t Au, ont été systématiquement réanalysés par gravimétrie à partir de la pulpe.

Personne qualifiée

L'information technique contenue dans ce communiqué de presse a été révisée par Catherine Jalbert, géologue et vice-présidente de SOQUEM, agissant en tant que personne qualifiée selon la Norme canadienne NI 43-101.

À propos de SOQUEM

SOQUEM, société d'exploration minière et filiale d'Investissement Québec, a pour mission d'explorer, de découvrir et de mettre en valeur les ressources minérales du Québec. Elle contribue au maintien d'une économie forte dans les régions du Québec. Fière partenaire et ambassadrice pour le développement de la richesse minérale du Québec, SOQUEM mise sur l'innovation, la recherche et les minéraux stratégiques pour orienter ses actions de demain.

SOURCE Soquem inc.

Pour plus d'information, veuillez contacter : Catherine Jalbert, Vice-présidente, [email protected]