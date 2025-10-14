Secteur Boyvinet : Le sondage 1435-24-018 recoupe 0,70 g/t Au sur 39,7 m, incluant 1,46 g/t Au sur 16 m et le sondage 1435-25-020 recoupe 1,19 g/t Au sur 8,0 m et 1,13 g/t Au sur 14,0 m, permettant de démontrer le potentiel aurifère vers l'ouest du Couloir de déformation du Lac Shortt.

Secteur Boyvinet Ouest : Le sondage 1435-24-013 recoupe un intervalle à 0,91 g/t Au sur 19,5 m, incluant 1,48 g/t Au sur 10,7 m et permet de confirmer la présence d'un cisaillement aurifère récemment modélisé à partir de données historiques.

Secteur Brèche de Lespérance : Les forages intercalaires confirment la présence d'une zone aurifère à faible profondeur. Le sondage 1435-25-027 recoupe 3,32 g/t Au sur 7,3 m, incluant un intervalle avec de l'or visible et le sondage 1435-25-028 recoupe 6,33 g/t Au sur 10 m.

Le projet est situé dans la Sous-province de l'Abitibi, dans le segment de roches vertes de Caopatina-Desmaraisville (gîtes Nelligan et Philibert), à la jonction des corridors de déformation régionaux d'Opawica-Guercheville et de Wedding-Lamarck. Le projet est situé 5 km à l'ouest de l'ancienne mine du Lac Shortt (production historique de 400 000 onces d'or, DV 2010-01) et 8,5 km au nord-est de l'ancienne mine Bachelor (production historique d'environ 350 000 onces d'or, SLR 2021) pour laquelle une usine de traitement du minerai ayant une capacité de 800 t/j est en maintenance (Figure 1).

Le programme d'exploration, complété en mars 2025, comprenant 24 sondages totalisant 5 240,5 m avait comme principal objectif d'évaluer le potentiel aurifère des secteurs Boyvinet, Boyvinet Ouest et Brèche de Lespérance (Figure 2), ainsi qu'à poursuivre l'évaluation de cibles d'exploration. Les principaux résultats analytiques sont présentés au tableau 1.

Secteur Boyvinet

Les zones aurifères du secteur Boyvinet sont situées près du Couloir de déformation du Lac Shortt, d'orientation est-ouest avec un pendage abrupt vers le nord. Le couloir longe la partie nord du Stock de Boyvinet hôte de plusieurs indices aurifères pour lequel le modèle métallogénique envisagé combine des caractéristiques de systèmes intrusifs liés à l'or (IRGS) et de gisements orogéniques.

Au cours de ce programme, cinq (5) sondages, totalisant 1 575 m, ont été effectués afin d'évaluer la continuité vers l'ouest des zones aurifères, pour laquelle des forages historiques ont recoupé des teneurs telles que : 0,74 g/t Au sur 10 m et 1,02 g/t Au sur 14,8 m (BV-93-39) et 1,00 g/t Au sur 12,95 m (BV-08).

Quatre des cinq sondages ont recoupé des zones aurifères, les meilleurs résultats sont :

Sondage 1435-24-017: 0,96 g/t Au sur 5,9 m

0,96 g/t Au sur 5,9 m Sondage 1435-24-018: 0,70 g/t Au sur 39,7 m, incluant 1,46 g/t Au sur 16 m, dès l'interface mort-terrain / socle rocheux.

0,70 g/t Au sur 39,7 m, incluant 1,46 g/t Au sur 16 m, dès l'interface mort-terrain / socle rocheux. Sondage 1435-25-020 : 1,19 g/t Au sur 8,0 m et 1,13 g/t Au sur 14,0 m

1,19 g/t Au sur 8,0 m et 1,13 g/t Au sur 14,0 m Sondage 1435-25-021 : 0,92 g/t Au sur 15,0 m

Les zones minéralisées, à l'intérieur d'un corridor de 1,4 km de longueur, correspondent à des basaltes et des diorites/gabbros dont les textures primaires sont fortement oblitérées par une altération intense et pervasive (albite, hématite, feldspath potassique, ankérite et silice) et contiennent de traces à plus de 5 % de pyrite finement disséminée (Figure 3).

Secteur Boyvinet Ouest

Dans le secteur Boyvinet Ouest, cinq (5) sondages totalisant 723 m ont été réalisés afin d'évaluer la continuité d'une zone aurifère peu profonde, récemment modélisée à partir de données historiques. Le sondage historique BV-16, effectuée en 1990, avait recoupé une zone de faille, révélant une teneur de 1,34 g/t Au sur 16,06 m à partir de 28,29 m, incluant une section plus riche à 2,42 g/t Au sur 6,56 m.

Les sondages ont tous recoupé la zone minéralisée, confirmant ainsi la nouvelle interprétation géologique. La zone aurifère, orientée 315°N avec un pendage de 35°, est désormais interprétée sur une longueur de 375 m et demeure ouverte vers le NO et SE (Figure 4). Les meilleurs résultats sont :

Sondage 1435-24-013 : 0,91 g/t Au sur 19,5 m, incluant 1,48 g/t Au sur 10,7 m (Figure 5)

0,91 g/t Au sur 19,5 m, incluant 1,48 g/t Au sur 10,7 m (Figure 5) Sondage 1435-24-015: 0,67 g/t Au sur 13,1 m, incluant 4,26 g/t Au sur 1,2 m

Secteur Brèche de Lespérance

11 sondages, représentant 2 348,5 m, ont été réalisés afin de poursuivre l'évaluation du potentiel cupro-aurifère de la brèche. Les travaux ont permis de confirmer deux types de minéralisation : 1) de l'or principalement associé à une zone intensément altérée en albite, carbonate, séricite et pyrite, l'altération masquant la nature du protolithe (Figure 6). 2) des zones cupro-aurifères liées à des brèches riches en magnétite±hématite, pyrite, épidote-chlorite et chalcopyrite, associées essentiellement à des unités volcanosédimentaires. Cette minéralisation Cu-Au peut être interprétée comme l'expression d'un système de skarn précoce développé dans les brèches et laves mafiques.

Tableau 1. Principaux résultats de la campagne 2024-2025

Secteur Sondage De (m) À (m) Longueur (m)* Au (g/t) Cu (%) Boyvinet Ouest 1435-24-012 85,7 90,7 5,0 0,30 - 1435-24-013 31,5 51,0 19,5 0,91 - Incluant 36,0 46,7 10,7 1,48 - 1435-24-014 63,3 79,5 16,2 0,43 - Incluant 74,2 77,1 2,9 1,06 - 1435-24-015 106,3 119,4 13,1 0,67 - Incluant 114,1 115,3 1,2 4,26 - Boyvinet 1435-24-017 121,8 127,7 5,9 0,96 - 1435-24-018 40,0 79,7 39,7 0,70 - Incluant 40,0 56,0 16,0 1,46 - 1435-25-020 257,0 265,0 8,0 1,19 -

301,0 303,2 2,2 3,49 -

336,0 350,0 14,0 1,13 - 1435-25-021 75,7 90,5 14,8 0,61 -

204,0 219,0 15,0 0,92 -

311,0 325,0 14,0 0,83 - Incluant 314,5 318,0 3,5 1,68 -

345,0 360,0 15,0 0,60 - Brèche de

Lespérance 1435-25-027 27,7 35,0 7,3 3,32 - Incluant 34,5 35,0 0,5 39,20 - 1435-25-028 25,0 35,0 10,0 6,33 - Incluant 25,0 29,6 4,6 10,27 - 1435-25-029 28,0 43,6 15,6 0,56 0,47 Incluant 28,0 30,3 2,3 2,17 0,51 Incluant 42,0 43,6 1,6 1,81 1,90 1435-25-030 86,15 88,4 2,25 1,14 -

114,5 135,3 20,8 0,10 0,30

145,0 168,0 23,0 0,22 0,34 Incluant 166,0 167,0 1,0 2,04 1,70 1435-25-031 67,0 68,5 1,5 2,26 -

162,6 168,5 5,9 0,14 0,43

179,4 193,25 13,85 0,21 0,33 1435-25-032 71,2 74,0 2,8 6,54 - 1435-25-033 47,5 60,9 13,4 1,60 1,49 Incluant 54,5 56,6 2,1 7,99 5,07

*Les intervalles sont exprimés en longueur de carottes de forage. Pour les sondages des secteurs Boyvinet et Boyvinet Ouest la longueur vraie des intervalles est estimée entre 80 % et 95 % de la longueur de carotte à l'exception des sondages 1435-24-017 et 1435-24-018 pour lesquels la longueur vraie est évaluée à 50 % de la longueur de carotte.

À propos de Lespérance-Lac Shortt

Le projet Lespérance-Lac Shortt est constitué de 192 titres miniers (100,73 km²) détenus à 100 % par SOQUEM. Ce projet phare pour l'organisation, est situé sur le territoire de la Nation crie de Waswanipi et l'accès se fait via la route régionale 113, reliant Val-d'Or à Chibougamau. De nombreux chemins forestiers permettent d'accéder à l'entièreté du projet. Un programme d'environ 5 000 m de forage est en préparation et devrait débuter à l'automne 2025. Les prochains travaux viseront principalement à poursuivre l'exploration dans les secteurs Boyvinet et Boyvinet Ouest. Des travaux de géophysique (polarisation provoquée) seront effectués dans ces secteurs afin d'évaluer la continuité des structures aurifères connues et d'en identifier de nouvelles.

Protocoles d'analyse

Des protocoles stricts d'AQ/CQ ont été implantés, y compris l'insertion d'échantillons de matériaux de référence certifiés et de blancs. Tous les échantillons ont été envoyés pour préparation et analyses aux installations d'Activation Laboratories Ltd. (Actlabs) de Val-d'Or.

Les échantillons ont été pesés, broyés et pulvérisés, dissouts par la méthode 4 acides puis analysés par ICP-MS/OES pour 48 éléments. Pour les métaux tels que le Cu, Zn et Pb dont les teneurs dépassaient 1 % une reprise a été effectuée par digestion 4 acides, suivie d'une analyse par ICP-OES.

Pour l'or (Au), 50 g de matériel a été dissout par pyroanalyse et analysé par spectrométrie d'absorption atomique (AAS). Les échantillons qui ont présenté une teneur supérieure à 5,0 g/t Au, ont été systématiquement réanalysés par gravimétrie à partir de la pulpe. Des analyses d'or par tamis métalliques (« metallic sieve ») ont été réalisées sur les échantillons présentant de l'or visible.

Personne qualifiée

L'information technique contenue dans ce communiqué de presse a été révisée par Catherine Jalbert, géologue et vice-présidente de SOQUEM, agissant en tant que personne qualifiée selon la Norme canadienne NI 43-101.

À propos de SOQUEM

SOQUEM, société d'exploration minière et filiale d'Investissement Québec, a pour mission de favoriser l'exploration, la découverte et la mise en valeur des propriétés minières au Québec. Elle contribue au maintien d'une économie forte dans les régions du Québec. Fière partenaire et ambassadrice pour le développement de la richesse minérale du Québec, SOQUEM mise sur l'innovation, la recherche et les minéraux stratégiques pour orienter ses actions de demain.

