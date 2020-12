De l'expédition à la livraison, en passant par les célébrations virtuelles, les Canadiens révèlent comment leur planification des Fêtes a changé en raison de la pandémie

Quatre-vingt-quatre pour cent des Canadiens déclarent qu'ils verront moins d'amis et membres de leur famille en personne durant la période des Fêtes.

Près de la moitié des Canadiens (47 %) auront recours aux services d'expédition et de livraison pour un plus grand nombre de leurs cadeaux cette année.

Quatre Canadiens sur dix (39 %) prévoient modifier leurs plans des Fêtes pour y inclure des célébrations virtuelles.

RICHMOND HILL, ON, le 30 nov. 2020 /CNW/ - Depuis le début de la COVID-19, Staples Canada/Bureau en Gros s'est rapidement adapté aux besoins de ses clients et il n'en est pas autrement en cette période des Fêtes. Un récent sondage mené par Maru/Blue et commandé par Bureau en Gros a révélé que les Canadiens verront moins leur famille et leurs amis en personne pendant la période des Fêtes, préférant se faire expédier leurs cadeaux cette année, parmi d'autres changements de comportement, pour les aider à rester en sécurité.

Les Canadiens sont à la recherche de solutions pour être proches de leur famille et de leurs amis tout en restant physiquement éloignés. Sans surprise, 84 % des Canadiens ont déclaré qu'ils verront moins leur famille et leurs amis en personne pendant la période des Fêtes. Parce que de nombreux Canadiens ne pourront pas offrir des cadeaux ou célébrer en personne, près de la moitié d'entre eux (47 %) auront recours à l'expédition et à la livraison pour un plus grand nombre de leurs cadeaux cette année. Par ailleurs, quatre Canadiens sur dix (39 %) prévoient des célébrations virtuelles.

« Les Fêtes seront profondément modifiées cette année, et il est important pour nous de comprendre comment mieux soutenir les Canadiens en matière de cadeaux, déclare David Boone, PDG de Bureau en Gros. Dans le cadre de notre engagement à offrir un environnement de magasinage sécuritaire, nous proposons une gamme étendue de solutions de cadeaux disponibles sur bureauengros.com cette année. Des derniers articles techno aux articles pour bas de Noël, en passant par nos services d'expédition offerts par nos partenaires, nous faisons tout ce que nous pouvons pour servir nos clients en toute sécurité et en toute confiance. »

Heureusement pour les Canadiens, Bureau en Gros constitue une destination de magasinage et d'expédition grâce aux services offerts par son Centre de solutions. Les clients peuvent se rendre à tout emplacement Staples/Bureau en Gros au pays, acheter un cadeau des Fêtes, l'emballer et le faire livrer partout au Canada, aux États-Unis ou à l'étranger grâce à une large gamme de services d'expédition de FedEx, Purolator et Postes Canada.

Les Canadiens font leurs achats tôt et de manière virtuelle en cette période des Fêtes

La santé et la sécurité étant une priorité absolue pour les Canadiens qui font leurs achats en cette période des Fêtes, le sondage a révélé que les Canadiens vont changer leur façon d'acheter des cadeaux cette année. Six Canadiens sur dix (62 %) ont déclaré qu'ils feront plus de magasinage des Fêtes en ligne. Lorsqu'il s'agit de faire du magasinage en personne, les Canadiens considèrent que moins de foules et des files d'attente plus courtes (38 %) sont les principaux avantages à commencer leurs achats des Fêtes plus tôt, suivis par les articles plus susceptibles d'être en stock (26 %). Huit Canadiens sur 10 (81 %) déclarent également qu'ils magasineront en magasin uniquement chez des détaillants qui ont les mesures de distanciation physique appropriées en place.

Plus de Canadiens expédieront des cadeaux des Fêtes cette année

Près de la moitié des répondants (47 %) ont déclaré qu'ils auront recours cette année aux services d'expédition et de livraison pour un plus grand nombre de leurs cadeaux que par le passé. Un répondant sur trois (33 %) a l'intention d'expédier des cadeaux à ses proches cette année. Toutefois, six répondants sur 10 (58 %) s'inquiètent des retards d'expédition pendant la période des Fêtes.

Quatre Canadiens sur 10 ont l'intention de célébrer virtuellement

Alors que 39 % des Canadiens attendent avec impatience les célébrations virtuelles de cette année, ils ont également identifié certains de leurs principaux soucis lorsqu'il s'agit de réunir tout le monde dans une pièce virtuelle. Les trois principales préoccupations sont les personnes parlant en même temps (34 %), les problèmes de connexion (31 %) et le manque de connaissances sur l'utilisation de la technologie (30 %). Bureau en Gros est prêt à vous aider dans la préparation de vos célébrations virtuelles en offrant les plus récents articles techno essentiels des meilleures marques, notamment des prolongateurs Wi-Fi, pour faciliter les connexions virtuelles.

Les Canadiens recherchent des cadeaux plus personnalisés

En raison de la distanciation physique durant la pandémie, plus de la moitié des Canadiens (56 %) sont susceptibles de chercher des options de cadeaux plus personnalisées durant la période des Fêtes. Les visites en personne étant limitées, la meilleure solution de rechange est un cadeau personnalisé! Le Centre de solutions de Bureau en Gros offre une vaste gamme de cadeaux photo, dont des impressions sur toile, des couvertures en molleton, des casse-tête et des tasses, parmi tant d'autres. Facile à utiliser, ces cadeaux photo permettent à chacun d'obtenir quelque chose d'unique.

Pour aider ses clients en cette période des Fêtes, Bureau en Gros a mis en place un certain nombre de mesures en magasin et en ligne pour la saison des cadeaux :

Programme de santé et de sécurité en succursale Magasinez en sécurité MC : Bureau en Gros a mis en place le programme Magasinez en sécurité MC pour assurer la sécurité de ses associés et de ses clients. Les protocoles de santé et de sécurité en magasin comprennent des directives de distanciation physique, la désinfection tout au long de la journée, le port du masque, des stations sanitaires et l'application Magasinez en sécurité qui permet aux clients de faire la file virtuellement pendant les heures de pointe.

Bureau en Gros a mis en place le programme Magasinez en sécurité pour assurer la sécurité de ses associés et de ses clients. Les protocoles de santé et de sécurité en magasin comprennent des directives de distanciation physique, la désinfection tout au long de la journée, le port du masque, des stations sanitaires et l'application Magasinez en sécurité qui permet aux clients de faire la file virtuellement pendant les heures de pointe. La livraison rapide et gratuite est offerte sur toutes les commandes passées sur bureauengros.com . Puisque bureauengros.com dispose de son propre parc de véhicules de livraison pour les commandes en ligne dans 85 % du pays, les clients peuvent s'attendre à ce que leurs achats arrivent dans un délai de un à deux jours. L'option de ramassage sans contact en bordure de rue est également disponible pour les commandes passées en ligne.

. Puisque bureauengros.com dispose de son propre parc de véhicules de livraison pour les commandes en ligne dans 85 % du pays, les clients peuvent s'attendre à ce que leurs achats arrivent dans un délai de un à deux jours. L'option de ramassage sans contact en bordure de rue est également disponible pour les commandes passées en ligne. Politique de retour prolongée : Les achats effectués après le 1er novembre peuvent être retournés jusqu'au 16 janvier ou dans un délai de 14 à 30 jours à compter de la date d'achat (le délai le plus long étant retenu). Les retours doivent être accompagnés d'un reçu de vente et les articles retournés avec un reçu de cadeau seront admissibles à un échange ou à un crédit de magasin.

Pour plus d'informations sur Bureau en Gros et les Fêtes, visitez bureauengros.com/ideescadeaux.

