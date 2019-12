Sondage Staples Canada/Bureau en Gros : découvrir ce que les Canadiens pensent réellement au sujet du magasinage des Fêtes

78 pour cent des Canadiens sont d'accord pour dire qu'il peut être difficile de magasiner pour sa famille ou ses amis, et 60 pour cent des répondants admettent qu'ils appréhendent le magasinage des Fêtes

64 pour cent des Canadiens trouvent le magasinage des Fêtes stressant, les plus grands défis incluant les idées-cadeaux (39 pour cent), le fait de ne pas savoir si la personne aimerait le cadeau (37 pour cent) et son coût (33 pour cent).





Près de la moitié des Canadiens (47 pour cent) déclarent que leur horaire chargé limite leur capacité de magasiner pour leurs proches pendant la période des Fêtes.





Bien que 78 pour cent des Canadiens interrogés soient d'accord pour dire que les centres commerciaux surpeuplés rendent difficile le magasinage des Fêtes, 69 pour cent indiquent qu'ils prévoient faire la majeure partie de leurs achats des Fêtes en magasin cette année.

RICHMOND HILL, ON, le 16 déc. 2019 /CNW/ - À une période où l'enthousiasme des Fêtes devrait être à son apogée, une majorité de Canadiens et de Canadiennes affirment que la période de magasinage des Fêtes très occupée suscite des sentiments de stress. Selon un récent sondage commandé par Staples Canada/Bureau en Gros, 60 pour cent des Canadiens ont déclaré qu'ils trouvent le magasinage des Fêtes stressant, les centres commerciaux surpeuplés (78 pour cent), les horaires chargés (47 pour cent) et l'inspiration pour les cadeaux (39 pour cent) étant les principales raisons pour lesquelles il est difficile de magasiner.

Lorsqu'il s'agit de magasiner pour d'autres personnes, 78 pour cent des Canadiens disent avoir de la difficulté à trouver le bon cadeau pour leur famille ou leurs amis, tandis que 64 pour cent disent trouver le magasinage des fêtes stressant. Malgré l'essor des achats en ligne au Canada, 69 % des Canadiens interrogés indiquent qu'ils prévoient faire la plupart de leurs achats en magasin cette année. En gardant à l'esprit ces facteurs de stress courants, Staples Canada/Bureau en Gros atténue le stress du magasinage des Fêtes grâce à ses associés experts, au stationnement gratuit, aux heures d'ouverture prolongées des magasins, aux centaines de nouveaux produits exclusifs et plus encore.

« En tant que l'Entreprise du travail et de l'apprentissage, il est important que nous comprenions les facteurs qui influencent l'expérience du consommateur pour trouver le cadeau parfait a déclaré John DeFranco, chef des affaires commerciales, StaplesCanada/Bureau en Gros. Avec des magasins autonomes qui éliminent le besoin de s'attaquer à la circulation dans les centres commerciaux, de nouvelles marques exclusives, des services de livraison pratiques et des cadeaux personnalisés du Centre de solutions, Bureau en Gros est une destination inattendue et sans stress pour des cadeaux uniques et réfléchis. »

Les Canadiens se font à l'idée du magasinage de dernière minute

Alors que plus de la moitié des Canadiens (70 pour cent) ont dit qu'ils commenceraient leurs achats des Fêtes au moins un mois auparavant, 53 pour cent ont admis qu'ils finissent souvent par faire leurs achats à la dernière minute. Les plus grands défis auxquels font face les consommateurs canadiens sont le manque d'inspiration (39 pour cent), le fait de ne pas savoir si la personne aimerait le cadeau (37 pour cent) ou les coûts (33 pour cent).

Le magasinage du jour de l'Après-Noël

Les Canadiens s'entendent pour dire que magasiner pour les autres est stressant. Lors de l'une des plus grandes journées de magasinage de la saison, les Canadiens auront plutôt tendance à magasiner pour eux-mêmes. Parmi ceux qui prévoient magasiner le jour de l'Après-Noël, 88 pour cent des répondants ont l'intention d'acheter pour eux-mêmes, tandis que seulement 29 pour cent achèteront des articles pour les autres.

L'histoire de deux acheteurs

Il est intéressant de noter que les consommateurs de 18 à 34 ans sont les plus susceptibles de laisser leur magasinage des Fêtes à la dernière minute (14 pour cent) (une semaine avant Noël, incluant la veille de Noël) comparativement à ceux de 35 à 54 ans (10 pour cent) et de 55 ans et plus (9 pour cent). Parmi les personnes interrogées, 55 pour cent des répondants du millénaire (18-34 ans) étaient les plus susceptibles d'éprouver de la joie à faire du magasinage des Fêtes, comparativement à ceux de 35-54 ans (49 pour cent) ou 55 ans et plus (43 pour cent).

Les catégories de cadeaux tendance

Les catégories de cadeaux les plus populaires cette année incluent divertissement (35 pour cent), technologie et électronique (33 pour cent) et jouets (23 pour cent). Plus de la moitié des Canadiens (53 pour cent) prévoient acheter au moins un cadeau éducatif cette année.

L'acheteur québécois

Plus de la moitié (54 pour cent) des répondants du Québec déclarent qu'ils trouvent le magasinage des Fêtes stressant, tandis qu'une majorité (80 pour cent) dit qu'il est plus difficile de trouver des cadeaux pour la famille que pour les amis. Comparativement aux autres grandes villes canadiennes, les répondants de Montréal sont les plus susceptibles d'admettre qu'ils redoutent le magasinage des Fêtes (66 pour cent). Toutefois, les répondants du Québec sont les moins susceptibles d'admettre qu'ils feront leurs achats à la dernière minute comparativement au reste du Canada (9 %) (dans la semaine précédant Noël, y compris la veille de Noël).

Afin de changer les perspectives d'achat des Canadiens et des Canadiennes, Bureau en Gros a lancé un centre de cadeaux complet en ligne à l'adresse bureauengros.com/fetes dans le cadre de la campagne Des cadeaux pour inspirer qui présente des guides de produits préparés par des experts afin de faciliter le magasinage en cette saison des Fêtes. Que ce soit pour les technophiles, les esprits créatifs ou les entrepreneurs, Bureau en Gros a des idées-cadeaux uniques et bien pensées pour tous ceux qui figurent sur votre liste des Fêtes. Pour s'assurer que les cadeaux arrivent sous l'arbre à temps, Bureau en Gros offre de solides services de livraison sur Bureauengros.com, y compris la livraison le lendemain à 85 pour cent du marché canadien, ainsi que l'achat en ligne, avec ramassage en magasin en deux heures.

Pour plus d'inspiration pour le magasinage des Fêtes, visitez bureauengros.com ou consultez le nouveau blogue du travail et de l'apprentissage et le nouveau magazine « Sous les projecteurs » de Staples Canada/Bureau en Gros à bureauengros.com/magazinesouslesprojecteurs.

À propos de Staples/Bureau en Gros

Staples/Bureau en Gros est l'entreprise du travail et de l'apprentissage. En mettant l'accent sur la collectivité, l'inspiration et les services, l'entreprise est déterminée à jouer le rôle de partenaire dynamique et inspirant pour tous les clients qui visitent ses 305 succursales au pays ou magasinent en ligne sur le site Bureauengros.com. L'entreprise offre trois espaces de travail collaboratif à Toronto, Kelowna et Oakville sous le nom de Studio Staples/Bureau en Gros. Depuis sa transformation en Entreprise du travail et de l'apprentissage, Staples Canada/Bureau en Gros a démontré un engagement renouvelé envers les petites entreprises et les consommateurs, à travers des services élargis qui vont au-delà de l'impression au Centre de solutions, des milliers de nouveaux produits, de services de technologie, d'événements spéciaux et de contenu informatif avec la série de présentations de l'espace Sous les projecteurs et le lancement d'un nouveau blogue. En tant que société, Staples/Bureau en Gros est déterminée à aider ses clients à travailler, à apprendre et à évoluer. Visitez le site Bureauengros.com pour en savoir plus, ou suivez @bureauengros sur Facebook et Instagram, @Bureau_enGros sur Twitter, et @bureau-en-gros sur LinkedIn.

À propos de ce sondage :

Du 30 octobre au 4 novembre 2019, un sondage en ligne a été mené auprès de 2129 Canadiens qui sont membres du Forum Angus Reid. À des fins de comparaison seulement, la marge d'erreur du plan d'échantillonnage serait de +/- 2,12 points de pourcentage, 19 fois sur 20. Les écarts entre les totaux ou dans les totaux s'expliquent par l'arrondissement des chiffres.

À propos du Forum Angus Reid :

Le Forum Angus Reid est la communauté d'opinion publique en ligne la plus connue et la plus digne de confiance au Canada, composée de résidents motivés de partout au pays qui répondent à des sondages sur des questions d'actualité qui comptent pour tous les Canadiens.

