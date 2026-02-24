L'Association médicale canadienne continue à plaider en faveur de solutions pour améliorer l'accès aux soins partout au pays

OTTAWA, ON, le 24 févr. 2026 /CNW/ - Alors que 5,8 millions d'adultes au Canada n'ont pas accès aux soins primaires, certaines provinces et certains territoires font mieux que d'autres.

Les résultats du sondage régional NosSoins indiquent que les personnes vivant dans trois des provinces de l'Atlantique, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut et au Québec ont le plus de difficulté à avoir accès aux soins primaires. Dans ces provinces et territoires, seulement 63 % à 73 % des personnes répondantes disent avoir accès à une ou un médecin de famille, à une infirmière praticienne ou un infirmier praticien ou à une clinique de soins primaires. Bien que l'Ontario soit en tête du pays pour l'accès par personne, environ 1,5 million d'adultes dans cette province n'ont toujours pas accès à des soins primaires.

Les résultats régionaux révèlent également que moins d'un tiers des personnes répondantes au Manitoba, à l'Île-du-Prince-Édouard et dans les territoires ont dit pouvoir accéder à au moins un type de dossier de santé en ligne.

« Nous avons parlé avec des gens, partout au pays, et ils ont clairement indiqué que tout le monde mérite d'avoir accès aux soins primaires, peu importe le lieu de résidence. Nos résultats racontent une autre histoire », a dit la Dre Tara Kiran, médecin de famille et chercheuse à l'Hôpital St. Michael, un établissement membre du réseau Unity Health Toronto. « On ne peut pas vraiment parler d'un système national unique de soins primaires au Canada alors qu'il existe un ensemble disparate de plus de treize systèmes différents qui offrent des soins comme ils l'entendent, avec des résultats différents. Nous devons collaborer afin d'identifier les choix politiques qui ont fait en sorte que l'expérience est plus positive pour les personnes vivant dans certaines provinces et certains territoires que pour celles vivant ailleurs. »

L'Association médicale canadienne (AMC) continue à plaider en faveur de solutions pour améliorer l'accès aux soins, notamment l'élimination des obstacles à l'immigration, la réduction de la paperasse et l'adoption de mesures pour permettre aux médecins de travailler quand et où les gens ont besoin d'eux.

« Alors que les médecins de famille travaillent sans relâche pour prendre soin de leur patientèle, le système n'est pas toujours optimisé pour leur permettre de la servir comme ils et elles le souhaitent », a dit la Dre Margot Burnell, présidente de l'AMC. « Non seulement des millions de Canadiennes et de Canadiens n'ont pas de prestataire de soins primaires attitré, mais beaucoup de celles et ceux qui en ont ne sont pas satisfaits de l'accès offert. Nous devons faire mieux pour l'ensemble de la population, peu importe le lieu de résidence. »

Le sondage NosSoins révèle d'autres différences régionales importantes :

Terre-Neuve occupe la dernière place au Canada en ce qui a trait à l'accès aux soins primaires le même jour ou le lendemain dans les cas urgents, et seulement 19,7 % des personnes interrogées qui ont une ou un prestataire de soins primaires disent pouvoir obtenir un rendez-vous en temps opportun. La Colombie-Britannique et le Nouveau-Brunswick sont à la traîne par rapport au reste du pays en ce qui concerne l'accès à des rendez-vous en soirée et la fin de semaine, avec 13,8 % et 11,0 % respectivement.

Parmi les personnes qui n'ont pas accès à des soins primaires, le Québec affiche le pourcentage le plus élevé de gens disant devoir payer de leur poche pour obtenir des services, soit 19,6 %. À l'inverse, ce chiffre tombe à moins de 3 % en Colombie-Britannique, au Nouveau-Brunswick et dans les territoires.

Le degré de satisfaction envers le système de soins primaires est faible dans l'ensemble du pays, à 27,8 %, mais est le plus élevé dans les trois territoires, variant entre 35 % et 37 %.

Le sondage exhaustif, mené par la Dre Kiran en partenariat avec l'AMC, a permis de recueillir les réponses de 16 876 adultes. Il illustre clairement le décalage entre leur expérience des soins primaires et la norme NosSoins, un cadre de six éléments essentiels définissant ce à quoi toute personne devrait s'attendre du système de soins primaires.

La version complète du sondage NosSoins, les résultats régionaux et les données sur l'accès aux soins et la satisfaction envers le système sont accessibles en ligne au fr.ourcare.ca/survey. Nous vous invitons aussi à consulter le nouveau tableau de bord en ligne, qui comprend des données réparties par province et territoire, au data.ourcare.ca.

À propos du sondage NosSoins

Ce rapport repose sur le sondage national NosSoins de 2025, un sondage mené en ligne en anglais, français et inuktitut d'avril à novembre 2025 afin d'évaluer dans quelle mesure l'expérience des soins primaires respecte la norme NosSoins - un cadre précisant ce à quoi toute personne devrait s'attendre du système de soins primaires. Élaboré avec l'aide de cliniciennes et cliniciens, de chercheuses et chercheurs, de responsables des orientations politiques et de représentantes et représentants de la patientèle, le sondage comprenait 69 questions, et 22 832 adultes y ont répondu en tout ou en partie. L'analyse s'est concentrée sur les 16 876 personnes qui ont répondu à toutes les questions.

À propos de l'AMC

L'Association médicale canadienne est à l'origine d'un regroupement national de médecins et d'apprenantes et d'apprenants en médecine qui croient en un avenir meilleur pour la santé. Elle aspire à créer un système de santé viable et accessible où les patientes et patients participent à leurs soins, une culture médicale qui favorise l'équité, la diversité et le bien-être des médecins, ainsi que des communautés d'entraide où chaque personne peut vivre en bonne santé. Guidée par des valeurs de collaboration et d'inclusion, elle provoque des changements grâce à son travail de représentation, aux dons, commandites et subventions et au partage des connaissances.

À propos du Centre MAP pour des solutions de santé urbaine

Le MAP est le plus grand centre de recherche au Canada axé sur l'équité en matière de santé et les déterminants sociaux de la santé. Reconnu mondialement pour ses données scientifiques et ses innovations majeures, le Centre élabore et met en œuvre des programmes et des politiques fondés sur des données probantes, qui brisent le cercle vicieux de l'exclusion socio-économique et de la mauvaise santé. La vision du MAP est axée sur un avenir plus sain pour tout le monde. Pour en savoir plus : https://maphealth.ca/fr/homepage/.

À propos d'Unity Health Toronto

Unity Health Toronto est le plus important prestataire de soins de santé catholique du Canada, et il est présent dans tout le centre de Toronto. La force d'Unity Health Toronto repose sur l'expertise combinée de trois établissements, dont l'Hôpital St. Michael, un centre universitaire de recherche intensive en sciences de la santé qui offre des programmes de spécialité de calibre mondial. La diversité de ses services, renforcée par des partenariats communautaires et des affiliations universitaires, fait du réseau un modèle national de soins collaboratifs, intégrés et de qualité, alors qu'il cherche à bâtir un système de santé plus solide, plus résilient et plus équitable pour toutes et pour tous.

SOURCE Association médicale canadienne

Renseignements et demandes d'entrevue: Relations de l'AMC avec les médias, [email protected]; Eric Lewis, 506 566-1671; Marie-Pier Cloutier, 819 740-2231; Relations d'Unity Health Toronto avec les médias: [email protected]