Sondage Léger - Une écrasante majorité en faveur de la contraception gratuite

QUÉBEC, le 3 nov. 2025 /CNW/ - Québec solidaire a sondé la population du Québec afin de mesurer l'appui à la gratuité de la contraception, une mesure pour laquelle la porte-parole Ruba Ghazal a déposé un projet de loi au printemps 2025 à l'Assemblée nationale.

76% des Québécoises et des Québécois sont favorables à ce que le gouvernement du Québec offre la contraception gratuitement à l'ensemble des Québécoises qui en font la demande.

« Je suis franchement enthousiaste que la population appuie aussi fermement la proposition de Québec solidaire, ça augure bien pour la suite des choses. Le Québec est prêt à adopter cette mesure importante pour l'égalité entre les hommes et les femmes, qui va aussi soulager le portefeuille de milliers de femmes, alors que tout coûte cher. Ce que le sondage indique, c'est que peu importe le genre, l'âge ou la région, la contraception gratuite est populaire. Dans le climat politique actuel de plus en plus polarisé, ça fait du bien de voir que des idées féministes ratissent un large consensus », a déclaré Mme Ghazal, qui a déposé en novembre 2024 une pétition virale de près de 100 000 signatures en faveur de la gratuité de la contraception.

La contraception: une responsabilité collective

Lorsque questionnés sur la responsabilité personnelle de la contraception, on constate qu'une majorité des répondants croit plutôt que c'est une responsabilité collective.

53% de la population est défavorable à l'affirmation suivante: La contraception est une responsabilité personnelle, ce n'est pas à l'État de payer pour ça.

« En plus de l'appui massif à la proposition de Québec solidaire, je suis heureuse de constater que la population considère que la contraception est une responsabilité collective. Au Québec, la santé devrait être gratuite et une responsabilité collective. Ce que le sondage nous montre, c'est que les Québécoises et les Québécois considèrent la santé reproductive comme un soin de santé comme les autres, dont la responsabilité financière devrait être collective et non individuelle », a complété Mme Ghazal.

