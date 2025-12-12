/R E P R I S E -- AVIS - Point de presse bilan de Québec solidaire - vendredi 8h30/

QUÉBEC, le 11 déc. 2025 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que les porte-parole de Québec solidaire, Ruba Ghazal et Sol Zanetti, feront un point de presse à 8h30 ce vendredi pour dresser un bilan de la présente session parlementaire en compagnie du caucus solidaire.

AIDE-MÉMOIRE

Date: 12 décembre 2025

Heure: 8h30

Lieu: au bas des escaliers dans le Hall de l'Assemblée nationale

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements: Victor Wong Seen-Bage, Attaché de presse des porte-parole, Aile parlementaire de Québec solidaire, (581) 991-3465 ou [email protected]