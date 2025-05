QUÉBEC, le 7 mai 2025 /CNW/ - Comme promis dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, la porte-parole de Québec solidaire, Ruba Ghazal, dépose un projet de loi pour rendre la contraception gratuite au Québec.

« J'ai questionné le premier ministre la semaine dernière lors des crédits exécutifs à propos de la contraception gratuite et il a affirmé qu'il allait le considérer. Je l'ai pris au mot et je dépose aujourd'hui un projet de loi pour que le Québec aille de l'avant et rattrape son retard sur la Colombie-Britannique ou encore le Manitoba. Le statu quo n'est pas une option en matière de droits des femmes. Dans le contexte actuel, il faut des gains pour assurer qu'on continue d'avancer vers une société plus égalitaire », affirme Ruba Ghazal.

Le projet de loi permettrait d'importantes économies pour les femmes du Québec qui portent souvent le poids économique de la contraception. Rappelons que le principal frein à la contraception est le coût des produits et que plus de 25% des jeunes qui ne souhaitent pas devenir enceintes n'utilisent pas systématiquement de contraceptifs.

Une avancée pour les droits des femmes

Le projet de loi 994 - Loi favorisant la santé sexuelle et reproductive par un accès amélioré à la contraception - a comme objectif l'élimination à la source des difficultés d'accès à la contraception dans l'optique de renforcer l'autonomie des personnes, de réduire les grossesses non désirées, d'améliorer la santé publique et de diminuer les inégalités sociales et de genre. La pièce législative prévoit :

d'élargir le Programme d'accès gratuit à la contraception;

de répandre la délégation de l'exercice de prescription à des professionnels de la santé, par exemple aux sages-femmes;

de confier aux santés publiques régionales la mise en place de mesures préventives en santé sexuelle et reproductive afin de distribuer gratuitement des préservatifs.

Un investissement à coût nul pour le Québec

Les économies ne sont pas qu'individuelles, mais aussi collectives. En effet, la contraception gratuite permettrait d'éviter plusieurs grossesses non désirées et de réduire le nombre d'avortements. Il est temps de permettre aux femmes de prendre le meilleur choix pour leur vie et pour leur santé sans contraintes financières en matière de contraception.

« En novembre dernier, j'ai déposé une pétition de près de 100 000 signatures pour la contraception gratuite. Il y a un consensus et une réelle mobilisation pour cet enjeu. Il est temps que le gouvernement de la CAQ tende l'oreille et se mette en action en matière de contraception gratuite. Les Québécoises et les Québécois en sortiraient gagnants sur toute la ligne! », déclare Ruba Ghazal, porte-parole de Québec solidaire.

