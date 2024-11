Pétition virale: près de 100 000 personnes appuient la gratuité de la contraception

QUÉBEC, le 26 nov. 2024 /CNW/ - La porte-parole de Québec solidaire Ruba Ghazal est fière de déposer la pétition ayant récolté le plus grand nombre de signatures pour l'actuel mandat, soit près de 100 000. Elle demande au gouvernement de la CAQ de mettre en place cette mesure populaire.

« Avec l'élection de Donald Trump et les reculs pour les droits des femmes aux États-Unis, beaucoup de Québécoises, mais aussi de Québécois, ont voulu se mobiliser, alors ça ne m'étonne pas que ma pétition soit devenue virale. La meilleure manière de renforcer le droit des femmes à choisir pour le corps, c'est d'offrir la contraception gratuitement. Or, le principal obstacle à la contraception, c'est le coût! », a affirmé Mme Ghazal, dans un point de presse à l'Assemblée nationale, aux côtés de la Fédération québécoise pour le planning des naissances, l'organisme qui a lancé la pétition.

Une mesure à coût nul

Mme Ghazal déplore qu'en pleine crise du coût de la vie, cette mesure n'ait pas été intégrée au plan d'accès à l'avortement déposé par la ministre Martine Biron.

« C'est injuste que le coût de la contraception repose sur les épaules des femmes, alors que tout coûte de plus en plus cher. Avec l'argent qu'on économise en prévenant les grossesses non-désirées, la gratuité de la contraception est une mesure de prévention à coût nul! Je demande à la CAQ de répondre positivement à cette mobilisation inédite, pour que le Québec continue d'être un modèle et un précurseur pour l'égalité entre les femmes et les hommes », a conclu Mme Ghazal.

