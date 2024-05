Sondage Léger - UMQ - Réalités des élues et élus municipaux - Comprendre pour mieux agir

MONTRÉAL, le 23 mai 2024 /CNW/ - À l'occasion des Assises 2024 de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), les résultats d'un sondage mené en collaboration avec la firme Léger du 19 mars au 8 avril dernier ont été dévoilés. Ce sondage a recueilli les réponses de plus de 1380 élues et élus municipaux de toutes les régions du Québec. Les conclusions de cette enquête soulignent la nécessité d'agir pour protéger les élues et élus et de promouvoir un meilleur équilibre entre leurs responsabilités publiques et leur vie personnelle.

Les élues et élus municipaux font face à des situations extrêmement difficiles, incluant des actes de violence, et vivent divers facteurs de stress. Malgré ces défis, elles et ils font preuve d'une grande résilience et ne se disent pas en moins bonne santé mentale que le reste de la population québécoise. Beaucoup d'entre eux envisagent même de recommander à leurs proches de se porter candidats aux élections.

Toutefois, certains groupes d'élues et élus, de municipalités de toute taille, sont touchés de manière disproportionnée et rencontrent des difficultés accrues en matière de conciliation entre leurs responsabilités publiques et leur vie personnelle.

Les faits saillants du sondage :

97 % des élues et élus municipaux ont l'impression de faire une différence réelle au sein de leur communauté ;

58 % des élues et élus disent avoir vécu de la violence verbale, 46 % de l'intimidation ou des menaces, 36 % du harcèlement et 4 % de la violence physique ;

71% des élues et élus considèrent que le climat de travail s'est détérioré depuis les cinq dernières années.

Ce sondage s'inscrit dans le cadre du plan d'action du comité sur la démocratie municipale de l'UMQ et vise à nourrir la réflexion sur les pistes de solutions à mettre en place. Les travaux de ce comité reconnaissent le besoin d'une approche globale pour améliorer la santé démocratique des municipalités. Son plan d'action prévoit des mesures en prévention et en intervention auprès des élues et élus, de la population et des gouvernements. L'UMQ a d'ailleurs annoncé la tenue d'un Sommet sur la démocratie municipale le 17 octobre prochain afin de mobiliser le milieu municipal autour de solutions pour améliorer la santé démocratique.

« Malgré le contexte actuel difficile, il est remarquable de constater que 97 % des élues et élus municipaux estiment qu'ils ont un impact significatif sur la société ou leur communauté. Cela met en lumière la grande solidité du milieu municipal et la motivation principale derrière leur engagement politique. En s'appuyant sur cette résilience et sur la grande intelligence collective de ses membres, ainsi que sur la mobilisation générale pour valoriser la démocratie municipale, l'UMQ est confiante que le milieu municipal pourra retrouver ses lettres de noblesse et se concentrer sur ce qu'il fait de mieux, soit de servir les communautés du Québec. », a déclaré Martin Damphousse, président de l'UMQ et maire de Varennes.

« Ces résultats mettent en lumière les défis importants auxquels sont confrontés nos élues et élus municipaux. Il est essentiel de mettre en place des mesures pour les protéger et améliorer l'équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle. Le projet de loi n° 57, qui est présentement à l'étude à l'Assemblée nationale, est un pas important dans la bonne direction et nous réitérons notre appui aux mesures de protection qu'il propose », a conclu Julie Bourdon, présidente sur la démocratie municipale et mairesse de Granby.

Le sondage Léger-UMQ est disponible en ligne.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Pour plus de détails, consultez le site Web de l'UMQ.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Renseignements: Source : Direction des communications et du marketing, Union des municipalités du Québec; Renseignements : Léa Carrière, Conseillère aux relations avec les médias, T. 438.827.4560, [email protected]