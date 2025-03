PSE : LA TPÉCN SALUE L'INTENTION DU GOUVERNEMENT DE DOTER LA COURONNE NORD D'UN PROJET STRUCTURANT

TABLE DES PRÉFETS ET ÉLUS DE LA COURONNE NORD

COURONNE NORD, QC, le 5 mars 2025 /CNW/ - Alors que la population de la couronne Nord ne cesse d'augmenter, l'annonce d'aujourd'hui réalisée par Geneviève Guilbault, ministre des Transports et de la Mobilité durable, est reçue positivement par la Table des préfets et élus de la couronne Nord (TPÉCN). Ce projet viendra assurer une connexion plus que nécessaire entre l'Est de Montréal et la couronne Nord, notamment Repentigny et Terrebonne, qui était réclamée par les élus locaux et la population depuis de nombreuses années.

« Nous saluons cette annonce qui est le premier jalon dans l'édification d'un projet structurant pour la couronne Nord. Compte tenu de l'augmentation constante de la population et des besoins des citoyens de se déplacer par transport en commun, ce projet améliorera le bilan routier dont la congestion routière coûte plus de 6 milliards de dollars par année1 . Nous espérons que cette première étape serve d'inspiration à l'élaboration d'un véritable réseau de transport collectif sur l'axe Est-Ouest, tel que mis de l'avant dans l'Agenda mobilité couronne Nord rendu public en novembre dernier », a mentionné Denis Martin, maire de Deux-Montagnes et président de la TPÉCN.

SOURCE Table des préfets et élus de la couronne Nord (TPÉCN)

