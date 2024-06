PLUS DE LA MOITIÉ DES CANADIENS AFFIRMENT QU'IL EST PLUS DIFFICILE DE POSSÉDER UNE VOITURE AUJOURD'HUI QUE POUR LA GÉNÉRATION DE LEURS PARENTS

TORONTO, le 27 juin 2024 /CNW/ - L'augmentation du coût de la vie modifie considérablement la perception qu'ont les Canadiens de ce qui est abordable, y compris des moyens de transport. Un récent sondage Léger commandé par Toyota Canada fait la lumière sur ces pressions économiques. Ces résultats révèlent des changements clés dans le comportement des consommateurs, les préférences sur le marché de l'automobile, et la nécessité pour les constructeurs d'offrir une valeur élevée tout au long du cycle de propriété.

La majorité des Canadiens reportent ou annulent des achats importants

Cinquante-six pour cent (56 %) des Canadiens répondent aux préoccupations liées à l'abordabilité en annulant ou en reportant au moins un achat important. Les domaines les plus touchés sont les voyages (34 %), les véhicules personnels (21 %) et les rénovations domiciliaires (20 %). L'Alberta (66 %), le Manitoba et la Saskatchewan (61 %), et la Colombie-Britannique (58 %), enregistrent les pourcentages les plus élevés d'achats reportés..

L'âge est un facteur dans les achats reportés ou annulés :

18-34 ans : 63 % des personnes interrogées ont déclaré avoir reporté ou annulé des achats.

35-54 ans : 62 % des personnes interrogées ont déclaré avoir reporté ou annulé des achats.

55 ans et plus : 46 % des personnes interrogées ont déclaré avoir reporté ou annulé des achats.

Les types d'achats reportés ou annulés varient également en fonction de la tranche d'âge :

18-34 ans : Les principales catégories sont les voyages (40 %), les véhicules personnels (22 %) et l'accession à la propriété (20 %).

35-54 ans : les principales catégories sont les voyages (38 %), les rénovations domiciliaires (28 %) et les véhicules personnels (26 %).

55 ans et plus : 53 % déclarent ne pas avoir reporté ou annulé d'achats.

La majorité des Canadiens modifient leur approche en matière de propriété d'un véhicule

« En cette période de fortes pressions financières, il est crucial pour les Canadiens de savoir comment dépenser judicieusement leur budget automobile pour obtenir une valeur à long terme », a déclaré Stephen Beatty, vice-président de Toyota Canada. « Il ne s'agit pas seulement du coût d'acquisition d'une nouvelle voiture, mais aussi des coûts d'utilisation et d'entretien ainsi que de la valeur de revente », a-t-il ajouté.

Cinquante-neuf pour cent (59 %) des Canadiens pensent qu'il est moins facile financièrement de posséder un véhicule aujourd'hui par rapport à la génération de leurs parents. La pression est la plus forte chez les résidents de la Colombie-Britannique.

En raison de problèmes d'abordabilité, 66 % des personnes interrogées ont déclaré avoir modifié leur approche de la propriété d'un véhicule au cours de l'année écoulée. Plus précisément, ils ont décidé de :

Reporter l'achat d'un véhicule neuf (31 %)

Opter pour un véhicule d'occasion (27 %) Chez les jeunes conducteurs âgés de 18 à 34 ans, ce chiffre s'élève à 31 %, contre 23 % chez les 55 ans et plus.



À la lumière de ces résultats, il est essentiel que les constructeurs automobiles se concentrent sur l'abordabilité tout au long du cycle de vie de propriété.

« Nous abordons ces besoins des consommateurs avec trois stratégies distinctes : 1) offrir une gamme complète de véhicules, y compris des petites voitures; 2) mettre l'accent sur la qualité, la durabilité et la fiabilité pour éviter les réparations coûteuses; et 3) faire du rendement énergétique une priorité pour tous nos groupes propulseurs à essence et électrifiés afin de garantir de faibles coûts d'utilisation tout en réduisant notre empreinte environnementale », a déclaré M. Beatty. « C'est ce qui permet à des véhicules comme la Corolla hybride de remporter en 2024 le Prix Vincentric du coût de propriété le plus bas au Canada. Nous travaillons d'arrache-pied pour répondre aux besoins de nos clients sur le long terme. »

Méthodologie

Léger, plus importante firme d'études de marché à propriété canadienne, a effectué un sondage en ligne auprès d'un échantillon représentatif de 1 536 résidents canadiens. Les répondants ont été sélectionnés de manière aléatoire à l'aide du panel de Léger et le sondage s'est déroulé entre le 14 et le 17 juin 2024.

Aucune marge d'erreur ne peut être associée à un échantillon non probabiliste (c'est-à-dire un panel Web dans ce cas). Toutefois, à des fins de comparaison, un échantillon probabiliste de 1 522 répondants aurait une marge d'erreur de ±2,5 %, 19 fois sur 20.

À propos de Léger

Léger est l'une des firmes de recherche marketing à la croissance la plus rapide en Amérique du Nord. Elle est reconnue pour son approche novatrice, ses équipes d'experts visionnaires, ses analyses approfondies, son panel LEO et ses résultats d'une précision hors pair. En tant que chef de file du marché, l'entreprise combine ses décennies d'expérience aux technologies de pointe en matière d'intelligence artificielle (IA) pour offrir des services de recherche complets, un service d'analytique avancé et une expertise approfondie en matière d'expérience client (CX) et de marketing numérique. La mission de Léger est d'offrir une tribune à la population et des données fiables pour des décisions mieux éclairées. Pour en savoir plus : leger360.com.

À propos de Toyota Canada inc.

Lexus, la division de luxe de (TCI) est le distributeur canadien exclusif des véhicules Toyota et Lexus. Toyota a vendu plus de six millions de véhicules au pays par l'entremise d'un réseau de 287 concessionnaires Toyota et Lexus. Toyota s'engage à offrir aux automobilistes canadiens un service de qualité et des véhicules reconnus pour leur haut niveau de sécurité, de qualité, de durabilité et de fiabilité. Le siège social de TCI est situé à Toronto et l'entreprise a aussi des bureaux régionaux à Vancouver, Calgary, Montréal et Halifax, des centres de distribution des pièces à Clarington et Vancouver, et deux usines de production au pays. Ces usines ont déjà produit plus de neuf millions de véhicules, parmi lesquels des modèles très populaires auprès des consommateurs canadiens, comme les Toyota RAV4 et RAV4 hybride, les Lexus RX 350 et RX 450h hybride, ainsi que les Lexus NX 250, NX 350 et NX 350h hybride. Toyota a vendu plus de 20 millions de véhicules électrifiés dans le monde et est le constructeur qui vend le plus de véhicules électrifiés au Canada.

