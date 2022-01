Sondage de la FPSS-CSQ sur le retour à l'école en présentiel - Le personnel de soutien scolaire est débordé, surchargé et inquiet de la qualité des services offerts aux élèves et aux étudiants

QUÉBEC, le 18 janv. 2022 /CNW Telbec/ - À la suite de l'annonce de la réouverture des écoles prévue le 17 janvier 2022, la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) a sondé ses membres pour connaître leur avis sur les conditions dans lesquelles ce retour en présentiel est organisé par le gouvernement caquiste.

« Les réponses découlant de ce sondage réalisé par la fédération sont sans équivoques. Le personnel de soutien scolaire est débordé et surchargé! Les conditions dans lesquelles nos membres doivent travailler ne font que se détériorer. Rien pour rendre les professions du soutien scolaire attractives et régler la pénurie de main-d'œuvre! » explique Éric Pronovost, président de la FPSS-CSQ. « En plus de cette surcharge de travail, nos membres sont inquiets de la qualité des services que reçoivent les élèves et les étudiants, qui ont de moins en moins accès à l'aide dont ils ont besoin pour réussir » ajoute monsieur Pronovost.

Besoins en personnel

Près de quatre répondants sur cinq ont vu une augmentation de leurs tâches. Certaines l'ont même été grandement (40,7 %).

Plus de quatre répondants sur cinq considèrent qu'il manque beaucoup de personnel ou qu'ils sont surchargés.

Surcharge de travail

La surcharge de travail étant bien présente, elle touche cependant certaines classes d'emplois plus que d'autres.

C'est le cas, par exemple, du personnel administratif. En comparant les données du présent sondage avec celles du sondage leur étant adressé en mai 2020 lors de la réouverture des écoles au début de la pandémie, une augmentation importante des tâches est remarquée. Il y a donc une détérioration significative de leurs conditions de travail.

Tâches du personnel

administratif Janvier 2022 Mai 2020 Variation Elles ont grandement augmenté 43,8 % 12,6 % +31,2 % Elles ont légèrement augmenté 32,2 % 23,9 % +8,3 % Ce sont les mêmes 19,2 % 33,8 % -14,6 % Elles ont légèrement diminué 2,8 % 19,4 % -16,6 % Elles ont fortement diminué 0,8 % 7,2 % -6,4 %

Personnes-ressources (parents volontaires)

La réaction est vive pour ce qui est d'ajouter des personnes-ressources provenant de l'extérieur de l'école, par exemple des parents volontaires. Près de neuf répondants sur dix (89 %) ne sont pas d'accord à ce que ces personnes-ressources prennent en charge des jeunes au service de garde.

À cet égard, les commentaires sont éloquents, la qualité des services et la sécurité des jeunes doivent être maintenues.

Masques N95

Près de 70 % des répondants aimeraient que les masques N95 soient disponibles pour le personnel scolaire.

Parmi les gens qui ne désirent pas les avoir, certains expriment la difficulté à respirer dans ces masques. Il faudrait donc que les gens puissent choisir entre le N95 et le masque de procédure actuellement utilisé, comme le demande la FPSS-CSQ au gouvernement depuis le 30 décembre 2021.

Augmenter les ratios en service de garde

La réaction des répondants est vive à l'égard de la proposition, au plan de contingence, de modifier les ratios au service de garde alors que neuf répondants sur dix (94,1 %) ne sont pas en accord.

Les commentaires sont éloquents, car depuis le début de la pandémie, la problématique des ratios qui ne sont pas respectés a été exacerbée. En plus de s'occuper des élèves, il faut également désinfecter les jeux et les surfaces de travail fréquemment, tout en s'occupant du respect des mesures sanitaires.

Méthodologie

Le sondage Réouverture des établissements scolaires le 17 janvier 2022 a été mis en ligne du 13 janvier 2022 à 15 h au 17 janvier à 8 h 15. Le personnel de soutien scolaire travaillant dans un centre de services scolaire ou une commission scolaire a été invité à y répondre via les diverses plateformes numériques de la FPSS-CSQ. Il y a eu 2 728 répondants.

La majorité des répondants travaillent dans les services directs aux élèves, soit 2 000 répondants, dans une proportion de 73,3 %. Il y a 395 répondants qui font partie du personnel administratif, dans une proportion de 14,5 %.

Niveau de confiance de 95 % et marge d'erreur de 2,2 %.

Profil de la FPSS-CSQ

La Fédération du personnel de soutien scolaire (CSQ) est le seul regroupement au Québec représentant exclusivement du personnel de soutien scolaire. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et représente 81 catégories d'emplois réparties en 25 centres de services scolaires et 20 syndicats affiliés. Au total, elle compte plus de 33 500 membres.

SOURCE Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ)

Renseignements: Rébecca Salesse, attachée de presse, FPSS-CSQ, C : 418 953-6066, [email protected]