MONTRÉAL, le 2 déc. 2024 /CNW/ - Un nouveau sondage de KPMG au Canada révèle que la majorité des Canadiens handicapés qui occupent un emploi cherchent activement du travail ailleurs (60 %) parce qu'ils se sentent sous-employés et qu'ils sont victimes de capacitisme dans leur milieu de travail actuel.

Le même pourcentage de répondants (60 %) affirment qu'ils se sentent sous-employés et qu'ils n'utilisent pas pleinement leurs compétences. Les répondants ont signalé des cas élevés de capacitisme en milieu de travail, qui fait référence à des attitudes et à des actions qui dévalorisent et limitent le potentiel et l'inclusion des personnes handicapées. En fait, 44 % ont été victimes de capacitisme et 43 % ont été témoins de capacitisme envers un ou plusieurs collègues de travail au cours de la dernière année. Pour les Canadiens qui ont un handicap apparent, ce pourcentage est encore plus élevé : 58 % ont été victimes de capacitisme et 50 % ont été témoins de capacitisme envers des collègues.

« Les résultats de notre sondage révèlent que le capacitisme est un problème systémique dans les milieux de travail canadiens, a déclaré Rob Davis, chef de l'inclusion, de la diversité et de l'équité chez KPMG au Canada. Ils montrent également que les personnes handicapées ont l'impression que leur employeur n'utilise pas pleinement leurs talents, ce qui représente une perte de compétences, de créativité et de productivité pour les entreprises au Canada. Il devrait s'agir d'un signal d'alarme pour les organisations afin qu'elles examinent de plus près leur culture en milieu de travail, ainsi que les politiques et les pratiques visant à créer un environnement de travail respectueux et inclusif pour les personnes ayant un handicap apparent ou non. Autrement, elles risquent de perdre des talents remarquables. »

Afin de souligner la Journée internationale des personnes handicapées et de contribuer à favoriser l'inclusion des personnes handicapées au sein des entreprises canadiennes, KPMG a mené un sondage auprès de 1 000 Canadiens handicapés pour recueillir des renseignements sur les questions relatives au handicap en milieu de travail et les tendances en matière d'emploi.

Faits saillants du sondage :

87 % des 1 000 Canadiens handicapés qui ont participé au sondage ont actuellement un emploi. 60 % des personnes de ce groupe cherchent activement un nouvel emploi ailleurs.

des 1 000 Canadiens handicapés qui ont participé au sondage ont actuellement un emploi. 13 % sont actuellement sans emploi et cherchent activement un emploi.

sont actuellement sans emploi et cherchent activement un emploi. 60 % se sentent sous-employés (c'est-à-dire que leur travail ne leur permet pas de mettre pleinement à profit leurs compétences ou leurs aptitudes). Cette proportion grimpe à 73 % pour les personnes ayant un handicap apparent, comparativement à 53 % pour les personnes ayant un handicap non apparent. Pas moins des trois quarts (75 %) des personnes handicapées sans emploi se sentaient également sous-employées dans leur emploi précédent.

se sentent sous-employés (c'est-à-dire que leur travail ne leur permet pas de mettre pleinement à profit leurs compétences ou leurs aptitudes). 44 % ont été victimes de capacitisme au travail au cours des 12 derniers mois. 58 % pour les personnes ayant un handicap apparent, comparativement à 39 % pour celles qui ont un handicap non apparent. 60 % pour les personnes de couleur handicapées et 61 % pour les personnes Autochtones handicapées. 50 % des personnes handicapées sans emploi qui sont activement à la recherche d'un emploi affirment qu'elles ont été victimes de capacitisme dans leur ancien milieu de travail. 53 % des personnes handicapées qui gagnent 150 000 $ ou plus par année ont été victimes de capacitisme, comparativement à 47 % qui gagnent entre 50 000 $ et 149 000 $ et à 36 % qui gagnent entre 30 000 $ et 49 000 $.

ont été victimes de capacitisme au travail au cours des 12 derniers mois. 43 % ont été témoins de capacitisme envers un ou plusieurs collègues de travail au cours de la dernière année. 50 % ont un handicap apparent. 41 % ont un handicap non apparent. 36 % sont sans emploi et à la recherche d'un emploi.

ont été témoins de capacitisme envers un ou plusieurs collègues de travail au cours de la dernière année. Seulement 32 % des répondants sont fortement d'accord pour dire que leur milieu de travail est un environnement sûr où ils peuvent divulguer leur handicap à d'autres personnes. 43 % ont un handicap apparent. 29 % ont un handicap non apparent.

des répondants sont fortement d'accord pour dire que leur milieu de travail est un environnement sûr où ils peuvent divulguer leur handicap à d'autres personnes. 68 % affirment devoir travailler plus que leurs collègues qui n'ont pas de handicap pour être valorisés et reconnus de la même façon. Cette proportion grimpe à 81 % pour les personnes ayant un handicap apparent, comparativement à 62 % pour les personnes ayant un handicap non apparent. Ce pourcentage est également plus élevé chez les femmes (71 %) que chez les hommes (62 %) et chez les personnes de couleur (82 %) et les personnes Autochtones (75 %). 81 % pour les personnes handicapées actuellement sans emploi, mais qui sont activement à la recherche d'un emploi.

affirment devoir travailler plus que leurs collègues qui n'ont pas de handicap pour être valorisés et reconnus de la même façon.

Un environnement de travail difficile

Soixante-huit pour cent des personnes handicapées estiment qu'elles doivent travailler plus fort que leurs collègues qui n'ont pas de handicap pour être valorisées et reconnues de la même façon. Pourtant, le sondage a montré que quatre répondants sur dix affirment que leur organisation ne tente pas activement d'éliminer la stigmatisation envers les personnes handicapées et que seulement 27 % sont fortement d'accord avec le fait que leur employeur offre des mesures d'adaptation.

Lisa Park, directrice de KPMG au Canada et fondatrice du Réseau pour l'inclusion des personnes ayant une limitation de la société, souligne les défis importants auxquels font face les personnes handicapées en milieu de travail. « Les contributions des Canadiens handicapés au milieu des affaires sont inestimables et multidimensionnelles. Ces personnes apportent des perspectives uniques, des idées novatrices et une vaste expérience qui peuvent améliorer considérablement le rendement organisationnel et stimuler la croissance inclusive. Cependant, malgré leur potentiel, de nombreux Canadiens handicapés font face à des obstacles systémiques qui nuisent à leur capacité de s'engager et de s'épanouir pleinement dans le milieu de travail. Ces obstacles peuvent se manifester sous diverses formes, y compris des obstacles physiques en milieu de travail, un accès inadéquat aux technologies d'assistance et un manque de pratiques d'embauche inclusives. De plus, les attitudes sociétales et les idées fausses au sujet des handicaps mènent souvent à la discrimination et à l'exclusion, ce qui limite davantage les possibilités pour ces personnes talentueuses. »

Mme Park insiste sur le fait que les personnes ayant un handicap apparent sont particulièrement touchées. « Comme pas moins de 58 % des répondants ayant un handicap apparent ont été victimes de discrimination au cours de la dernière année, les résultats de ce sondage soulignent l'importance de créer des milieux de travail inclusifs qui fournissent le soutien nécessaire pour permettre à tous les employés, en particulier ceux qui sont handicapés, de s'épanouir et de donner le meilleur d'eux-mêmes », a-t-elle expliqué.

Lorsqu'on a demandé aux répondants de décrire leur expérience de travail dans leurs propres mots, les réponses au sondage allaient de « Je suis traité comme toute autre personne, peu importe mon handicap » et « Je me sens accepté et bien intégré » à « Je me sens ridiculisé, rabaissé et harcelé davantage si je parle », « C'est embarrassant, stressant, difficile et solitaire » et « Ils ne me considèrent pas comme étant égal et m'ignorent ».



Mesures que les organisations doivent prendre

Même si 64 % des personnes handicapées affirment avoir des alliés au travail qui se porteraient à leur défense si elles étaient victimes de préjugés, de discrimination ou de capacitisme, les résultats du sondage montrent qu'elles estiment que leur employeur a besoin d'offrir plus de soutien.

Voici des mesures prioritaires que les personnes handicapées aimeraient que leur employeur prenne : favoriser un environnement de travail ouvert et inclusif fondé sur la confiance et l'empathie (58 %), offrir un environnement où chacun dispose des outils et des processus nécessaires pour être le plus productif possible (46 %) et modifier les processus de recrutement pour éliminer les obstacles au processus d'embauche (45 %).

Près de 80 % des répondants affirment qu'une plus grande représentation des personnes handicapées dans les postes de direction est nécessaire.

« De toute évidence, les Canadiens handicapés ont besoin d'être mieux appuyés dans leur milieu de travail, a déclaré M. Davis. Bien qu'il soit encourageant de constater que 64 % des répondants au sondage estiment avoir des alliés au travail, nous devons poursuivre sur cette lancée grâce à une éducation et à une sensibilisation accrues sur la discrimination et le capacitisme. De plus, pour nous assurer d'éliminer les préjugés et les obstacles pour les personnes handicapées, nous devons aider les gestionnaires à se doter de compétences en leadership inclusif et examiner régulièrement les processus d'affaires et de gestion des talents. En tant que chefs d'entreprise, nous avons la responsabilité de créer des milieux de travail qui permettent à tous, y compris les personnes handicapées, d'être productifs, de réussir et de s'épanouir. »

KPMG a sondé 1 000 Canadiens handicapés du 5 au 18 novembre 2024, en tirant parti du panel AskingCanadians de Sago et de sa plateforme de recherche en ligne automatisée Methodify. La marge d'erreur est de +/- 3 points de pourcentage, avec un niveau de confiance de 95 %.

