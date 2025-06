Selon un nouveau rapport de KPMG au Canada, 9 entreprises chefs de file du secteur de la construction sur 10 affirment que les outils numériques sont nécessaires pour stimuler la productivité et bâtir davantage, plus rapidement

MONTRÉAL, le 18 juin 2025 /CNW/ - Face à la pression croissante pour construire davantage, plus rapidement, neuf entreprises chefs de file du secteur de la construction du Canada sur 10 conviennent que l'industrie doit adopter rapidement les nouvelles technologies de pointe, la plupart d'entre eux affirmant que les outils numériques commencent déjà à stimuler leur productivité, selon un nouveau rapport de KPMG au Canada sur la maturité numérique dans l'industrie de la construction.

« Il est bon de voir que le secteur a enfin investi dans les technologies dont nous avons désespérément besoin pour augmenter les faibles niveaux de productivité persistants », a déclaré Tom Rothfischer, associé et leader national, Bâtiment, immobilier et construction, KPMG au Canada. « Ces investissements sont sur le point de porter fruit et de transformer la façon dont nous construisons au Canada. Mais l'environnement économique et commercial actuel réduit les bénéfices, mettant en péril des dépenses continues indispensables en matière de technologie, une technologie essentielle si nous voulons remédier à la pénurie chronique de logements dans ce pays et transformer notre économie à travers une période ambitieuse de grands projets d'infrastructure à l'échelle nationale. »

Les clients, qui mettent sur pied et financent les projets de construction, peuvent jouer un rôle clé pour inciter le secteur à se moderniser, indique le rapport. Près de 8 répondants sur 10 (78 %) affirment que les processus d'approvisionnement évoluent afin d'encourager l'innovation et l'adoption du numérique, et 43 % disent que leurs clients ont un rôle « très influent » dans leur décision d'adopter des technologies.

« Il est encourageant de voir des signes que l'approvisionnement commence à évoluer, mais nous n'y sommes pas encore », déclare Rodrigue Gilbert, président de l'Association canadienne de la construction. « Trop souvent, le système privilégie le prix le plus bas au détriment de la valeur à long terme, ce qui interdit l'investissement dans l'innovation. Si nous voulons un secteur de la construction moderne et productif, les gouvernements doivent réformer l'approvisionnement pour favoriser la collaboration, garantir un partage équitable des risques et créer la confiance dont les entreprises ont besoin pour investir et se développer. »

Le rapport souligne la nécessité d'augmenter les investissements dans les technologies, parce que la pénurie de main-d'œuvre de l'industrie devrait s'aggraver en raison du vieillissement des travailleurs et de la hausse prévue des départs à la retraite au cours de la prochaine décennie. Près des trois quarts (73 %) des entreprises chefs de file du secteur de la construction s'attendent à ce qu'il devienne « de plus en plus difficile » de répondre à la demande au cours des cinq à dix prochaines années, en particulier lorsque le nombre de départs à la retraite dépassera le nombre de nouvelles embauches.

« Les pressions s'intensifient sur l'industrie de la construction pour qu'elle en fasse beaucoup plus avec moins », a déclaré Jordan Thomson, directeur, Services-conseils en infrastructure mondiale, KPMG au Canada. « L'industrie est bien consciente des enjeux en matière de main-d'œuvre; huit entreprises sur dix font actuellement face à une pénurie de personnel qualifié qui nuit à leur capacité d'entreprendre de nouveaux travaux et de terminer leurs projets actuels. Bien que la situation se soit légèrement améliorée par rapport à il y a deux ans, c'est encore très préoccupant. »

« L'industrie compte également sur l'élimination des barrières commerciales entre les provinces », a-t-il ajouté. « Les défis liés au fait de travailler en vertu de 14 ensembles différents de règles et de règlements provinciaux constituent un autre obstacle inutile à la productivité, et ce problème doit être résolu si on veut que l'industrie soit en mesure de gérer le volume croissant de projets dans le pipeline. »

Le rapport indique que l'industrie se concentre sur le déploiement d'un large éventail de technologies pour améliorer la productivité et accélérer l'achèvement des projets, 81 % des entreprises de construction affirmant que leurs récents investissements dans la technologie font déjà une différence.

Certaines de ces technologies favorisent des progrès dans la construction modulaire ou préfabriquée qui simplifient les processus, diminuent le gaspillage et réduisent les délais en permettant la construction de bâtiments dans un environnement d'usine contrôlé, puis en les transportant sur le chantier de construction pour l'assemblage; la robotique et l'automatisation. On parle aussi de bricolage robotisé qui améliore la productivité et la sécurité, ou de drones pour les études de site; et la modélisation des données du bâtiment (MDB), qui améliore la planification et la collaboration entre les intervenants en offrant une vision numérique complète du projet, de la conception architecturale aux matériaux, systèmes et infrastructures nécessaires.

Selon le rapport, les investissements dans les technologies pour créer une chaîne d'approvisionnement axée sur la demande qui harmonise l'offre et la demande réelle ont été classés comme la principale priorité par plus de la moitié (56 %) des répondants interrogés.

« L'industrie a toujours fait face à des défis liés à la chaîne d'approvisionnement, qu'il s'agisse des coûts ou de la disponibilité des matériaux », a déclaré M. Thomson. « Mais ces problèmes ont été récemment exacerbés, entre autres, par les tarifs douaniers imposés par les États-Unis, les répercussions persistantes de la pandémie et d'autres événements macroéconomiques mondiaux, ce qui a incité de nombreuses entreprises à investir dans l'innovation de la chaîne d'approvisionnement qui fait appel à des outils numériques, l'analyse de données et l'automatisation favorisant une visibilité en temps réel des projets et des exigences en matière de matériaux. »

Le rapport montre que les acteurs de l'industrie accordent la priorité à un certain nombre de nouvelles technologies en parallèle; 56 % d'entre eux explorant les innovations liées à la chaîne d'approvisionnement axée sur la demande, et 40 % explorant la robotique, les drones et les exosquelettes. Plus de la moitié (53 %) des répondants accordent la priorité à la préfabrication, à l'intelligence artificielle (IA) et aux logiciels axés sur l'IA. Les entreprises d'ingénierie et les fournisseurs se concentrent sur le déploiement de l'automatisation intelligente, les propriétaires institutionnels investissent dans l'IA et les entrepreneurs accordent la priorité aux technologies de cybersécurité.

« Nous constatons un intérêt beaucoup plus élevé pour l'adoption des technologies qu'il y a deux ans. Cependant, le secteur a encore beaucoup de chemin à faire pour augmenter la productivité », a déclaré M. Thomson. « La première étape consiste à s'engager à investir dans les technologies. L'obtention de rendements nécessite une intégration minutieuse des technologies, ce qui n'est possible que si vous investissez également dans le perfectionnement des compétences de vos employés pour qu'ils puissent les utiliser efficacement. »

Principales conclusions du sondage :

87 % des 265 entreprises chefs de file du secteur de la construction conviennent que l'industrie devra mettre en œuvre les nouvelles technologies de pointe pour répondre à la demande de logements.

des 265 entreprises chefs de file du secteur de la construction conviennent que l'industrie devra mettre en œuvre les nouvelles technologies de pointe pour répondre à la demande de logements. 90 % sont d'avis que l'utilisation d'outils plus efficaces, comme l'IA, l'analytique, la MDB et les jumeaux numériques peut stimuler l'efficacité et la main-d'œuvre, par rapport à 86 % en 2023.

sont d'avis que l'utilisation d'outils plus efficaces, comme l'IA, l'analytique, la MDB et les jumeaux numériques peut stimuler l'efficacité et la main-d'œuvre, par rapport à 86 % en 2023. 78 % affirment que les processus d'approvisionnement évoluent pour favoriser l'innovation et l'adoption du numérique.

affirment que les processus d'approvisionnement évoluent pour favoriser l'innovation et l'adoption du numérique. 43 % affirment que leurs clients « influencent grandement » leur décision d'adopter la technologie pour répondre aux exigences du projet ou du contrat.

affirment que leurs clients « influencent grandement » leur décision d'adopter la technologie pour répondre aux exigences du projet ou du contrat. 73 % s'attendent à ce qu'il devienne « de plus en plus difficile » de répondre à la demande au cours des cinq à dix prochaines années, en particulier lorsque le nombre de départs à la retraite dépassera le nombre de nouvelles embauches.

s'attendent à ce qu'il devienne « de plus en plus difficile » de répondre à la demande au cours des cinq à dix prochaines années, en particulier lorsque le nombre de départs à la retraite dépassera le nombre de nouvelles embauches. 78 % connaissent actuellement une pénurie de travailleurs qualifiés, comparativement à 90 % en 2023.

connaissent actuellement une pénurie de travailleurs qualifiés, comparativement à 90 % en 2023. 70 % affirment que la pénurie de main-d'œuvre a une incidence sur leur capacité de soumissionner pour de nouveaux projets ou de respecter les échéances de leurs projets en cours, comparativement à 86 % en 2023.

pénurie de main-d'œuvre a une incidence sur leur capacité de soumissionner pour de nouveaux projets ou de respecter les échéances de leurs projets en cours, comparativement à 86 % en 2023. 84 % souhaitent que les barrières commerciales entre les provinces soient éliminées le plus rapidement possible.

souhaitent que les barrières commerciales entre les provinces soient éliminées le plus rapidement possible. 81 % affirment avoir observé une amélioration de la productivité et de l'efficacité de leur main-d'œuvre grâce aux récents investissements de leur entreprise dans la technologie.

affirment avoir observé une amélioration de la productivité et de l'efficacité de leur main-d'œuvre grâce aux récents investissements de leur entreprise dans la technologie. 56 % accordent la priorité aux technologies qui appuient une chaîne d'approvisionnement axée sur la demande.

priorité aux technologies qui appuient une chaîne d'approvisionnement axée sur la demande. 53 % considèrent la préfabrication et la modularisation comme une priorité absolue ou élevée dans leur entreprise, et 27 % considèrent ces éléments comme une priorité intermédiaire.

considèrent la préfabrication et la modularisation comme une priorité absolue ou élevée dans leur entreprise, et considèrent ces éléments comme une priorité intermédiaire. 53 % accordent aussi la priorité à l'IA et aux logiciels axés sur l'IA.

« Le secteur de la construction est le fondement des ambitions de construction nationale du Canada. Du logement à l'infrastructure facilitant le commerce, en passant par l'énergie propre, rien ne se construit sans nous », a déclaré M. Gilbert. « Il est temps d'agir de manière coordonnée. Le gouvernement doit moderniser les achats, réduire la bureaucratie et fournir une direction politique claire et cohérente dont notre secteur a besoin pour livrer. Le moment d'agir ensemble est maintenant. »

À propos du sondage

Dans le cadre de son troisième sondage biennal, KPMG au Canada a sondé 265 entreprises de construction partout au Canada du 18 mars au 4 avril 2025, en collaboration avec l'Association canadienne de la construction, afin d'évaluer la maturité numérique du secteur. Le sondage a été mené auprès des clients de KPMG et des répondants du groupe consultatif des entreprises de l'industrie de la construction de Sago sur la plateforme en ligne Methodify de la firme de sondage. Le sondage visait des entrepreneurs généraux (63 %), des entreprises d'ingénierie (15 %), des sous-traitants (12 %), des fournisseurs (8 %) et des propriétaires institutionnels (3 %).

