La diversification des marchés est une priorité : 71 % des exportateurs interrogés explorent de nouveaux marchés

OTTAWA, ON , le 8 sept. 2025 /CNW/ - Exportation et développement Canada (EDC) a publié aujourd'hui son plus récent indice semestriel de confiance commerciale (ICC) qui surveille et analyse le sentiment des exportateurs canadiens et des entreprises prêtes à exporter au vu du contexte commercial mondial actuel et futur. L'ICC à la mi-année 2025 pour les exportateurs interrogés se situe maintenant à 65,7, en baisse de 3,3 points depuis le sondage de fin d'année 2024, alors qu'ils sont confrontés à des pressions croissantes sur de multiples fronts. L'indice a révélé une baisse continue de la confiance commerciale depuis 2022, le score global étant inférieur à sa moyenne historique de 72,5 %.

« Les exportateurs canadiens doivent composer avec des perspectives économiques mondiales difficiles, marquées par la dynamique changeante du marché américain et les négociations tarifaires en cours, ce qui pèse lourdement sur leur confiance », déclare Stuart Bergman, économiste en chef d'EDC. « Il s'agit de l'un des résultats de l'ICC les plus bas jamais enregistrés, seuls les résultats de trois sondages ayant été inférieurs à ceux-ci : la crise financière mondiale, la pandémie de COVID-19 et la poussée inflationniste qui a suivi la pandémie ».

Les ventes à l'exportation sont affectées par la baisse de la demande américaine, une tendance qui s'est intensifiée au cours des six derniers mois. Selon le sondage, 40 % des exportateurs interrogés ont signalé une baisse des commandes américaines, ce qui est nettement plus élevé que les 16 % signalés dans le cadre du sondage de fin d'année 2024. Cette forte baisse reflète une conjoncture économique défavorable plus générale aux États-Unis, notamment le ralentissement de la demande des consommateurs, le resserrement de la politique monétaire et l'évolution des priorités en matière de chaîne d'approvisionnement. Pour l'avenir, les exportateurs canadiens demeurent prudents : 36 % des exportateurs interrogés et exportant vers les États-Unis prévoient une nouvelle baisse des commandes au cours des six prochains mois.

Les résultats du sondage indiquent que les tarifs douaniers pèsent sur les prévisions de ventes. Près de deux tiers des exportateurs interrogés (63 %) prévoient des répercussions négatives sur leurs ventes à l'étranger, tandis que 40 % d'entre eux s'attendent à ce que ces répercussions se répercutent sur les marchés nationaux. Pour relever ces défis, les exportateurs ont mis en œuvre une série de stratégies. Il s'agit notamment de la réduction des marges bénéficiaires (28 %), de l'augmentation des ventes sur le marché intérieur (26 %), de la diversification vers de nouveaux marchés d'exportation (25 %) et de l'approvisionnement local (23 %).

Intérêt croissant pour la diversification des marchés

Malgré la baisse de confiance, les exportateurs explorent activement de nouveaux marchés afin d'élargir leur clientèle. La majorité des exportateurs interrogés (71 %) prévoient d'étendre leurs activités à de nouveaux marchés au cours des deux prochaines années et adoptent une approche plus ciblée par rapport aux sondages précédents, en se concentrant sur les pays avec lesquels le Canada a conclu des accords de libre-échange. L'Europe est la première destination prévue, citée par 32 % des exportateurs interrogés, suivie par l'Asie et l'Océanie (18 %), l'Amérique latine et les Caraïbes (15 %) et les États-Unis (15 %).

« Les exportateurs montrent de l'intérêt pour la diversification du commerce, cependant, ils choisissent moins de marchés dans chaque région, ce qui pourrait indiquer une stratégie de diversification plus ciblée. La diversification des marchés fait partie intégrante de la résilience et de la croissance économiques du Canada. À long terme, la diversification peut aider les exportateurs à réduire leur dépendance à l'égard d'un seul marché et à renforcer leur compétitivité », déclare M. Bergman.

Autres résultats

Les exportateurs interrogés ont fait part de leurs difficultés financières, telles que le maintien d'un flux de trésorerie suffisant (36 %), la hausse des dépenses d'entreprise (35 %), le maintien de la rentabilité (33 %) et la volatilité du dollar canadien (27 %).

Entre-temps, le besoin de financement augmente dans un contexte d'incertitude tarifaire. Plus du tiers (34 %) des exportateurs interrogés s'attendent à une détérioration des conditions de financement, ce qui représente une augmentation statistiquement significative par rapport aux 22 % du sondage de fin d'année 2024.

La plupart des exportateurs interrogés ont recours aux accords de libre-échange, l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) étant le plus utilisé (58 %). Parmi ceux qui exportent vers des pays ayant ratifié des accords de libre-échange, 34 % ont recours à l'Accord économique et commercial global pour accéder à l'Union européenne, et 14 % tirent parti de l'Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste pour exporter vers la région indo-pacifique.

Plus de la moitié des exportateurs interrogés (55 %) ont entrepris ou prévoient mener des activités d'investissement direct à l'étranger. Les principales destinations prévues pour l'investissement direct canadien à l'étranger sont l' Europe (12 %) et les États-Unis (10 %).

Pour en savoir plus, visitez edc.ca.

‌Méthodologie du sondage

Le sondage de l'ICC a été réalisé entre le 30 mai et le 13 juillet, et les résultats ont été publiés le 4 septembre 2025. Depuis 1999, EDC sonde des exportateurs canadiens et des entreprises prévoyant exporter deux fois l'an. Elle prend ainsi leur pouls et leurs attentes relativement aux occasions d'affaires internationales pour les six prochains mois. Les données de l'ICC sont pondérées pour représenter la population des exportateurs canadiens et des entreprises prêtes à exporter. L'ICC de mi-année 2025 a reçu un total de 1 073 exportateurs interrogés au total, dont 688 ont répondu aux cinq questions de l'ICC utilisées pour calculer l'indice global.

À propos d'EDC

Société d'État à vocation financière, Exportation et développement Canada (EDC) aide les entreprises canadiennes à générer des retombées au Canada et à l'étranger. Elle leur propose les produits financiers et l'expertise dont elles ont besoin pour percer de nouveaux marchés en toute confiance, réduire le risque financier et croître en mondialisant leurs activités. Ensemble, EDC et les entreprises canadiennes bâtissent une économie plus prospère, plus forte et plus durable pour toute la population canadienne. Pour en savoir plus à propos d'EDC ou pour découvrir comment nous pouvons aider votre entreprise, composez le 1 800 229-0575 ou visitez le www.edc.ca/fr .

