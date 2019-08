Sondage : 74 % des directeurs financiers Canadiens collaborent plus souvent avec le directeur des systèmes d'information de leur entreprise

Les dirigeants travaillent ensemble sur les investissements dans les technologies et sur l'évolution des systèmes d'affaires

TORONTO, le 1er août 2019 /CNW/ - Alors que l'intégration de solutions technologiques continue de transformer les affaires, la collaboration entre les équipes de la haute direction devient de plus en plus la norme. Un nouveau sondage de Robert Half révèle que 74 % des directeurs financiers au Canada collaborent aujourd'hui plus souvent avec le directeur des systèmes d'information de leur entreprise qu'il y a trois ans.

Le sondage indique que les investissements dans les technologies et l'évolution des systèmes d'affaires (49 % dans les deux cas) représentent les deux premiers pôles de collaboration entre les directeurs financiers et les directeurs des systèmes d'information, suivis de près par la formation du personnel dans les technologies (44 %) et la transformation numérique (42 %). Les directeurs financiers et des systèmes d'information travaillent également de concert sur les efforts de cybersécurité (39 %) de leur entreprise.

« Aujourd'hui, les solutions et les processus technologiques sont solidement intégrés aux opérations quotidiennes des entreprises modernes et en sont des éléments cruciaux, particulièrement au sein des fonctions financières, où des domaines comme l'analyse de données, les prévisions et la conformité s'appuient largement sur le soutien des technologies de l'information, a expliqué David King, président de district principal pour Robert Half. Une relation aussi importante et en symbiose fait de la communication et de la coordination étroites entre le directeur financier et le directeur des systèmes d'information des éléments cruciaux si les entreprises veulent s'assurer que les investissements dans les technologies de l'information soutiennent avec succès les initiatives dans l'ensemble de l'organisation. »

« Une bonne relation de travail entre les équipes de la haute direction se traduit souvent par une approche plus harmonieuse et plus efficace des équipes à tous les niveaux, a ajouté Deborah Bottineau, présidente de district, Robert Half Technology. En encourageant le personnel à rechercher de l'information entre les différents services, on obtient une meilleure perspective des défis et on parvient à établir une culture collaborative où les objectifs et les stratégies globales sont constamment pertinents, innovants et réussis. »

Voici trois avantages d'affaires que l'on peut obtenir grâce à une solide relation entre un directeur financier et un directeur des systèmes d'information :

Des investissements technologiques plus judicieux - Les initiatives liées à la transformation numérique requièrent des ressources considérables et ont une incidence majeure sur le rendement futur de l'entreprise. Le directeur des systèmes d'information peut offrir des conseils d'expert sur les technologies les plus à même d'aider à atteindre les objectifs de l'entreprise et à renforcer la compétitivité, alors que le directeur financier peut offrir un point de vue financier et opérationnel Sécurité de l'information et conformité bonifiées - Les entreprises s'appuyant de plus en plus sur la technologie, la nécessité de protéger les données confidentielles n'a jamais été plus grande. Le directeur financier et le directeur des systèmes d'information doivent collaborer et mettre au point des mesures pour faire face aux risques posés par les activités cybercriminelles et les exigences en matière de conformité. Données d'analyse exploitables - Une solide relation de travail entre les équipes de la haute direction peut produire la bonne combinaison de technologies et de processus pour extraire les renseignements les plus précis pour les activités de l'entreprise.

Pour de plus amples renseignements sur la manière dont les technologies émergentes transforment les entreprises et les milieux de travail, reportez-vous à l'étude L'avenir du marché de l'emploi : s'adapter aux changements technologiques de Robert Half.

Au sujet du sondage

Le sondage en ligne a été mis au point par Robert Half et mené par une firme de sondage indépendante. Il est fondé sur les réponses de plus de 300 chefs des finances dans des entreprises canadiennes comptant 20 employés ou plus.

Robert Half

Fondée en 1948, Robert Half est la première et plus grande firme de recrutement de personnel spécialisé au monde et un chef de file reconnu dans les services professionnels de conseil et de dotation. La société compte plusieurs divisions de dotation en personnel professionnel, dont AccountempsMD, Robert HalfMD Finance et Comptabilité et Robert HalfMD Management Resources, qui placent des professionnels chevronnés des domaines de la comptabilité et des finances, sur une base permanente et temporaire, respectivement; OfficeTeamMD, qui place du personnel de soutien administratif hautement qualifié; Robert HalfMD Technology, qui place des professionnels de la technologie à des postes temporaires et à temps plein; Robert HalfMD Legal, qui place des avocats, des techniciens et des assistants juridiques à des postes temporaires et à temps plein, et The Creative GroupMD, qui place des professionnels en design interactif, en graphisme, en marketing, en publicité et en relations publiques. Pour en savoir plus, visitez le site de Robert Half à l'adresse roberthalf.ca.

