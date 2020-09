Parmi celles-ci, plus de la moitié ont étendu leurs recherches sur le plan géographique pour rejoindre plus de candidats

TORONTO, le 30 sept. 2020 /CNW/ - La pandémie de COVID-19 a tout changé, y compris la façon dont les entreprises recrutent leur bassin de candidats, selon une nouvelle recherche du cabinet de recrutement mondial Robert Half. Selon un sondage auprès de plus de 600 gestionnaires principaux au Canada, 44 % ont affirmé que leur organisation a embauché à distance des employés à temps plein ou temporaires depuis le début de la pandémie. On a également interrogé les répondants sur l'évolution des pratiques de recrutement de leur entreprise tout au long de la crise de la pandémie de COVID-19 :



pandémie 75 % Entrevues à distance et séances d'orientation 12 % 63 % 57 % Emplois entièrement à distance

* Les réponses multiples étaient acceptées.

« Malgré les répercussions significatives de la pandémie de COVID-19, les entreprises ont continué d'embaucher des professionnels à temps plein et temporaires depuis le début de la pandémie. Nombre d'entre elles ont modifié leurs stratégies de recrutement et d'embauche pour attirer le meilleur bassin de talents, a expliqué David King, président de district principal pour le Canada de Robert Half. Le fait que de nombreux emplois puissent être exercés à l'extérieur du lieu de travail a également offert une occasion unique aux employeurs d'étendre leurs recherches de candidats bien au-delà des frontières géographiques habituelles, pour accéder à un bassin de talents beaucoup plus vaste. Puisque le marché de la main-d'œuvre au Canada est en constante évolution, et que les organisations se positionnent en vue d'une reprise et d'une croissance, cette stratégie continuera d'avoir son importance pour les organisations qui cherchent à pourvoir des postes recherchés avec des compétences précises et très spécialisées. »

