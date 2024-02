Sona Lakhoyan Olivier souligne les 70 ans du Carnaval de Québec, à l'Assemblée nationale

QUÉBEC, le 8 févr. 2024 /CNW/ - La porte-parole de l'opposition officielle en matière de tourisme, Sona Lakhoyan Olivier, a présenté, aujourd'hui, une motion soulignant la 70e édition du Carnaval de Québec et félicitant l'ensemble des artisans qui y travaillent.

La motion, adoptée à l'unanimité par les élus de l'Assemblée nationale, rappelle l'importance de l'événement pour toute l'industrie touristique de la grande région de la Capitale-Nationale. À ce titre, Bonhomme Carnaval est un fier ambassadeur de la nordicité du Québec et de sa joie de vivre, depuis 70 ans.

« J'ai eu le plaisir de vivre toute l'effervescence du Carnaval de Québec et même de rencontrer Bonhomme, cette semaine. Il s'agit d'un événement unique, le plus grand carnaval d'hiver. Il représente aussi un véritable moteur économique pour le tourisme hivernal dans la ville de Québec et toute la région. Bravo à tous ceux qui contribuent au succès de l'événement et bon carnaval à tous! »

-Sona Lakhoyan Olivier, députée de Chomedey et porte-parole de l'opposition officielle en matière de tourisme

« Depuis maintenant 70 ans, le Carnaval de Québec représente une vitrine extraordinaire pour la ville de Québec et pour notre Capitale-Nationale. Chaque année, des milliers de Québécois et de touristes de partout convergent dans la région pour venir participer aux différentes activités du Carnaval et profiter de toutes les beautés que l'hiver québécois offre. Longue vie au Carnaval de Québec! »

-Marc Tanguay, chef de l'opposition officielle et porte-parole de l'opposition officielle pour la Capitale-Nationale

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

