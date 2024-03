OTTAWA, ON, le 8 mars 2024 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, sera l'hôte du Symposium de la gouverneure générale : Construire un monde numérique sain et respectueux, le jeudi 11 avril 2024, à Rideau Hall.

Ce symposium d'une journée vise à favoriser des dialogues respectueux en ligne en sensibilisant le public aux discours toxiques en ligne, en rassemblant des personnes et des organisations qui s'emploient à promouvoir le respect dans le cyberespace, en créant des occasions propices à l'établissement de partenariats et en renforçant la coopération.

Les participants pourront entendre des personnes affectées par la violence en ligne livrer sans détour leurs témoignages pour démontrer la gravité et les conséquences de cette tendance inquiétante. Ils découvriront également les initiatives existantes qui visent à lutter contre la violence en ligne et prendront part à des discussions axées sur l'édification d'un monde numérique plus sain et respectueux.

Le groupe diversifié de participants sera composé d'universitaires, de journalistes, de représentants du gouvernement, de défenseurs de l'égalité des genres, de praticiens en santé mentale, de représentants de l'industrie des technologies et de jeunes leaders venus de partout au pays.

« La création d'espaces respectueux dans le cyberespace est une priorité pour moi, en tant que gouverneure générale. D'innombrables personnalités publiques, en particulier des femmes, se sont retirées de la vie publique à cause des espaces toxiques en ligne. Heureusement, de plus en plus de gens disent "ça suffit". Le symposium réunira des hommes, des femmes et des experts de partout au pays qui parleront de leurs expériences, exploreront des solutions et s'encourageront mutuellement à lutter contre les discours toxiques en ligne. Ensemble, nous pouvons construire un environnement numérique sain et respectueux pour tous. »

La très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada

En février 2023, le Bureau du secrétaire du gouverneur général a bloqué tous les commentaires sur ses plateformes de médias sociaux en raison d'un nombre croissant de commentaires injurieux, misogynes et racistes, dont des menaces violentes.

En mars 2023, à l'occasion de la Journée internationale des femmes, la gouverneure générale a organisé une table ronde en compagnie d'ambassadrices, de dirigeantes de la fonction publique et de journalistes dans le but de faire la lumière sur la montée des discours toxiques en ligne.

Des renseignements additionnels concernant l'accès des médias au symposium seront annoncés à une date ultérieure.

Les médias souhaitant recevoir les plus récentes informations sur les événements et les activités liés au respect dans le cyberespace peuvent faire part de leur intérêt en écrivant à l'adresse [email protected] .

