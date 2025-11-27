Maladie pulmonaire obstructive chronique: des conférences gratuites pour mieux comprendre, prévenir et agir

MONTRÉAL, le 27 nov. 2025 /CNW/ - L'Association pulmonaire du Québec (APQ) dévoile une nouvelle programmation de conférences en ligne présentées par des professionnels de la santé. Ces conférences, en partenariat avec AstraZeneca et en collaboration avec GSK, Sanofi et Trudell sont dédiées à la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) et sont destinées aux patients ainsi qu'aux proches aidants. Elles ont pour objectif de mieux informer, soutenir et outiller toutes les personnes touchées par cette maladie respiratoire en constante progression.

Une maladie en forte croissance

Au Québec, 594 000 personnes sont aux prises avec un diagnostic de maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC). Ce chiffre représente une estimation, car cette maladie est sous-diagnostiquée. On estime également qu'une personne sur cinq ayant la MPOC pourrait développer un cancer du poumon. La prévalence de la MPOC ne cesse d'augmenter, notamment en raison du vieillissement de la population et de l'exposition continue à plusieurs facteurs de risque tels que:

la fumée du tabac,

la pollution atmosphérique,

les irritants en milieu de travail

Les signes précoces comme l'essoufflement lors d'activités quotidiennes ou une toux persistante sont trop souvent ignorés ou mal interprétés, ce qui retarde le diagnostic. Entre 2002 et 2017, le nombre d'hospitalisations attribuables à la MPOC a augmenté de 69 % au Canada. Le sous-diagnostic demeure particulièrement préoccupant chez les femmes, qui reçoivent fréquemment un diagnostic à un stade plus avancé de la maladie.

Des patients de plus en plus jeunes au Centre Inspir'er, le centre de réadaptation de l'Association pulmonaire du Québec

Au Centre Inspir'er de l'Association pulmonaire du Québec, les équipes observent une tendance préoccupante : l'apparition de la MPOC chez des patients de plus en plus jeunes, parfois dès l'âge de 35 ans. D'ailleurs, 50 % des patients qui en sont atteints ont moins de 65 ans. Cette réalité, encore méconnue du grand public, témoigne de l'urgence d'accroître la sensibilisation et la prévention. "De plus en plus de patients reçoivent un diagnostic de MPOC dès l'âge de 35 ans. Cette tendance met en lumière l'importance cruciale de sensibiliser la population aux premiers signes de la maladie et aux facteurs de risque", souligne Dominique Massie, directrice générale de l'Association pulmonaire du Québec.

Des conférences gratuites en ligne pour mieux comprendre, prévenir et agir

Les conférences organisées par l'APQ offriront de l'information fiable et à jour sur la MPOC, Animées par des professionnels de la santé, elles aborderont des thèmes variés et concrets: reconnaître et mieux gérer ses symptômes, comprendre les options de dépistage du cancer du poumon, s'informer sur la ventilation non invasive, l'importance de la vaccination, ou encore apprendre à adapter son domicile et ses activités quotidiennes. Des informations sur le rôle crucial de l'alimentation, des ressources d'aide au sevrage tabagique, ainsi que des moments d'échanges complètent la programmation.

Ces conférences gratuites visent à outiller les participants pour favoriser un dépistage plus précoce, améliorer la gestion de la maladie et soutenir la qualité de vie au quotidien.

Pour consulter la programmation complète et s'inscrire : poumonquebec.ca/jmmpoc

