DUBAÏ, Émirats arabes unis, 18 octobre 2023 /CNW/ - Lors de la 9e édition du forum UBBF 2023 à Dubaï (Émirats arabes unis), le sommet consacré aux réseaux IP intelligents dont le thème était « Net5.5G Continuous Innovation, Boosting New Growth » (Net5.5G : Innovation continue, stimulation de la croissance) a constitué un cadre idéal pour que les principaux opérateurs et analystes d'organisations internationales prestigieuses se réunissent pour discuter de l'évolution de l'industrie et des normes en matière de communication de données. Les opérateurs ont également pu partager leurs pratiques commerciales innovantes dans l'évolution du réseau de transport Net5.5G et les réseaux numériques de l'industrie.

Les applications d'IA connaissent une croissance fulgurante et ont une incidence profonde sur le mode de vie des gens. En même temps, les entreprises passent rapidement du numérique à l'intelligence. En tant qu'infrastructure clé du monde intelligent, les réseaux de communication de données connaissent une évolution et une innovation constantes. Le président de la gamme de produits de communication de données de Huawei, en collaboration avec des organisations de l'industrie et des opérateurs, a profité du sommet pour discuter de la façon dont les réseaux de transport évolueront et créeront de la valeur grâce à l'innovation continue.

Mark Oliver, vice-président d'Omdia Consulting, a commencé son discours en déclarant que les besoins des consommateurs en matière de réseaux augmenteront de façon exponentielle d'ici 2030, et que les consommateurs accorderont plus d'attention à la qualité et à la fiabilité des réseaux. Les entreprises, comme celles des secteurs de la vente au détail, de l'éducation, des soins de santé et des finances, utiliseront les technologies de l'IdO et de l'IA pour automatiser leurs opérations. Avec l'avènement de l'ère de l'intelligence, les réseaux devront relever les nouveaux défis qui en découlent. Pour aider les entreprises à mettre rapidement en œuvre une transformation intelligente, les réseaux de transport IP ont besoin de nouvelles innovations. Ces réseaux doivent être capables de fournir une puissance de calcul élevée, une faible latence, une grande largeur de bande, une haute fiabilité, une haute sécurité et un degré élevé d'automatisation, et doivent être agiles, convergents et écologiques.

Zuo Meng, vice-président de la gamme de produits de communication de données de Huawei, a prononcé un discours intitulé « Building a Net5.5G-oriented IP Converged Transport Network » (Construire un réseau de transport IP convergent orienté Net5.5G). Il y prédit que les réseaux de transport IP entreront dans une nouvelle ère avec les réseaux de métro 400GE et les réseaux de base 800GE, et fourniront des connexions 10 Gb/s omniprésentes pour les utilisateurs mobiles, domestiques, d'entreprise et de campus à l'ère du Net5.5G. Les réseaux de transport IP de pointe doivent être capables de fournir non seulement un transport convergent, mais aussi une assurance de service différenciée, répondant ainsi aux exigences de réseau différenciées des divers services. La gamme de produits de communication de données de Huawei a constamment innové dans les technologies d'interface 400GE et 800GE, le découpage de réseau et la cartographie numérique de réseau, entre autres, fournissant des solutions de réseau de transport de pointe aux opérateurs mondiaux et les aidant à réussir. Ils peuvent bénéficier immensément des offres de Huawei, y compris la série de routeurs haut de gamme NetEngine 8000. Ces appareils à haut rendement et à faible consommation d'énergie soutiennent non seulement tous les services, mais peuvent également être déployés dans tous les scénarios. De plus, les systèmes NetEngine 8000 M14, F8 et X nouvellement mis à niveau apportent d'importantes améliorations en termes de capacité et d'efficacité énergétique, fournissant la solution CTP optimale pour la construction du réseau des opérateurs.

Vaughn David Naidoo, directeur du Centre d'excellence, MTN Afrique du Sud, a parlé de la publication de la stratégie Ambition 2025 par MTN et du début de la transformation DICT en 2021. MTN a été le premier opérateur à achever la construction d'un réseau en nuage intelligent axé sur l'industrie, offrant aux entreprises des services numériques à guichet unique qui proposent une expérience ultime. Les réseaux de télécommunications offrent des capacités clés comme la livraison rapide, la visualisation des ressources et l'optimisation automatisée, ce qui aide les entreprises à réaliser rapidement la transformation numérique.

Telecom Argentina est le principal opérateur en Argentine. Leonardo Gabriel Di Pilato, son responsable de l'assurance des services, a déclaré que Telecom Argentina s'était concentrée sur l'amélioration de l'expérience de haut niveau des utilisateurs de la large bande à domicile. À mesure que le déploiement de la FTTH se généralise, les utilisateurs à domicile imposent des exigences plus élevées à l'expérience du réseau. Grâce à une innovation conjointe approfondie avec Huawei, Telecom Argentina a déployé la technologie 400GE de manière intensive sur les réseaux de base, réduisant considérablement la congestion du réseau. En appliquant la solution intelligente novatrice BRAS, les réseaux de l'entreprise de télécommunications sont passés d'une réponse passive à une gestion EE proactive. Cela a permis d'améliorer considérablement l'expérience des utilisateurs de services à large bande à domicile et de stimuler la croissance rapide du marché.

Robin Li, expert en chef du protocole IP de Huawei, a parlé des derniers progrès et de l'application de l'IPv6 Enhanced. Il a également discouru de manière systématique sur le développement des réseaux IP. Il a déclaré que les réseaux de communication de données sont témoins de la nouvelle ère des réseaux intelligents IP. IPv6 Enhanced est le meilleur choix pour libérer le potentiel du réseau et encourager les réseaux à devenir intelligents. Robin Li a également expliqué les avantages, les progrès du déploiement commercial et les valeurs des technologies clés - telles que SRv6, le découpage de réseau, IFIT et APN6 - dans la famille de technologies IPv6 Enhanced.

L'UBBF est le plus haut sommet mondial sur les réseaux fixes, organisé conjointement par l'Union internationale des télécommunications (UIT) et Huawei. Il vise à rassembler toutes les parties prenantes intéressées pour discuter de l'évolution des réseaux de transport Net5.5G et pour partager les pratiques des opérateurs en matière de transformation numérique des réseaux industriels, aidant ainsi les opérateurs internationaux à explorer de nouveaux marchés.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2247897/image_5009699_26357311.jpg

SOURCE Huawei

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Venzo Hu, [email protected]