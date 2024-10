Sommet sur la démocratie municipale de l'UMQ - Les élues et élus municipaux engagés pour une démocratie renforcée

QUÉBEC, le 17 oct. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, dans le cadre du Sommet sur la démocratie municipale de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), 200 élues et élus municipaux réunis ont affirmé leur détermination à renforcer et à améliorer la santé démocratique municipale en signant une déclaration d'engagement.

Cette déclaration vise à répondre aux défis actuels en matière de gouvernance et à renforcer le rôle essentiel des municipalités dans la santé démocratique du Québec. Elle se fonde sur quatre principes clés qui unissent les signataires :

L'engagement commun à servir les communautés, à améliorer la qualité de vie des citoyennes et citoyens, et à solidifier la démocratie municipale;

La conviction que chaque élue et élu joue un rôle central dans la protection et l'amélioration du climat démocratique;

La promotion de pratiques démocratiques basées sur le respect, la collaboration et la transparence;

La reconnaissance que la crise démocratique concerne non seulement les élues et élus, mais aussi la société civile, les médias et les institutions.

« Être une élue ou un élu municipal, c'est avoir la possibilité de changer concrètement les choses, ici et maintenant. C'est de transformer le quotidien de nos citoyennes et citoyens, d'avoir un impact direct sur leur vie. C'est un sentiment incroyablement puissant et une responsabilité que nous prenons à cœur. Nous sommes unies et unis par la volonté de bâtir un avenir meilleur pour nos citoyennes et citoyens », a souligné Martin Damphousse, président de l'UMQ et maires de Varennes.

Annoncé aujourd'hui, l'UMQ offrira un tout nouveau programme de mentorat pour les élues et élus municipaux dès 2025. Ce programme permettra de renforcer le soutien mutuel, favoriser le partage de compétences et d'expériences entre les personnes élues de différentes régions. Ce programme s'ajoute à plusieurs autres outils disponibles pour faire face aux défis actuels.

« Aujourd'hui, nous avons vécu un moment fort qui nous a permis de partager nos connaissances et de renforcer notre capacité à surmonter les défis tout en enrichissant notre gouvernance locale. Nous aspirons à une santé démocratique qui soit inclusive, résiliente et attrayante pour les générations présentes et futures. Ensemble, nous œuvrons pour le bien-être de notre démocratie municipale » a déclaré Julie Bourdon, présidente du comité sur la démocratie municipale de l'UMQ et mairesse de Granby.

