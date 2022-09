GATINEAU, QC, le 7 sept. 2022 /CNW/ - Des experts exploreront le rôle de la concurrence dans la transition vers une économie plus verte et durable

Le 20 septembre 2022, le Bureau de la concurrence tiendra le Sommet sur la concurrence et la croissance verte, un événement d'une journée entière ouvert à tous virtuellement. Le Sommet réunira des experts internationaux issus de divers horizons, notamment des autorités de concurrence, des responsables de la réglementation, des entreprises, des organisations non gouvernementales, des avocats et des universitaires, afin de discuter de l'interaction entre le droit et la politique de la concurrence et la durabilité.

Le Sommet comprendra trois panels de discussion, dont une table ronde des responsables de l'application de la loi. Chaque panel explorera les outils et les stratégies à la disposition des gouvernements et des autorités de la concurrence dans la transition vers une économie plus verte.

Panel 1 - Un avenir vert : politique de la concurrence et compétitivité

Le premier panel présentera le contexte de la transition vers une économie plus verte. Les panélistes exploreront le rôle de la concurrence pour atteindre les objectifs de croissance plus verte et de durabilité du gouvernement et pour améliorer la compétitivité mondiale du Canada. Avec :

Paul Halucha , sous-ministre délégué à Environnement et Changement climatique Canada

, sous-ministre délégué à Environnement et Changement climatique Canada Sarah Keyes , chef de la direction de ESG Global Advisors Inc.

, chef de la direction de ESG Global Advisors Inc. Christopher Ragan , professeur agrégé et directeur fondateur de l'École de politiques publiques Max Bell de l'Université McGill

, professeur agrégé et directeur fondateur de l'École de politiques publiques l'Université McGill Craig Alexander , économiste en chef et conseiller de direction à Deloitte Canada

Panel 2 - Table ronde sur l'application de la loi : le point de vue des autorités de la concurrence

Des hauts fonctionnaires d'autorités de la concurrence étrangères discuteront des aspects pratiques des considérations environnementales dans l'application de la loi en matière de concurrence. Avec :

Olivier Guersent, directeur général de la Direction générale de la concurrence de la Commission européenne

Karina Lubell , chef de la Section de la politique et de la promotion de la concurrence, département de la Justice des États-Unis

, chef de la Section de la politique et de la promotion de la concurrence, département de la Justice des États-Unis Laureen Kapin , directrice adjointe de la protection internationale des consommateurs à la Commission fédérale du commerce des États-Unis

, directrice adjointe de la protection internationale des consommateurs à la Commission fédérale du commerce des États-Unis Sandrine Delarue , directrice adjointe de l'équipe des politiques et des affaires internationales de l'autorité de la concurrence et des marchés du Royaume-Uni

Panel 3 - L'application de la loi en matière de concurrence dans une économie plus verte

Le dernier panel abordera le rôle de l'application de la loi en matière de concurrence dans la transition vers une économie plus verte, y compris l'application de la loi contre l'écoblanchiment et les collaborations entre entreprises. Avec :

Margaret Sanderson , vice-présidente, responsable de la pratique antitrust et de l'économie de la concurrence chez Charles Rivers Associates

, vice-présidente, responsable de la pratique antitrust et de l'économie de la concurrence chez Charles Rivers Associates Kate McNeece , associée du groupe Concurrence/Antitrust et Investissement étranger chez McCarthy Tétrault LLP

, associée du groupe Concurrence/Antitrust et Investissement étranger chez McCarthy Tétrault LLP Grant Bishop , fondateur et intello en chef chez KnightFork

, fondateur et intello en chef chez KnightFork Denise Hearn , co-auteure de « The Myth of Capitalism: Monopolies and the Death of Competition »

Le Canada et d'autres pays partout dans le monde prennent des mesures importantes pour passer à une économie plus verte.

L'inscription est gratuite et est ouverte à tous en mode virtuel. Pour participer, veuillez remplir ce formulaire en ligne.

Le Bureau de la concurrence est un organisme indépendant d'application de la loi qui protège la concurrence et en fait la promotion au bénéfice des consommateurs et des entreprises du Canada. La concurrence favorise la baisse des prix et l'innovation tout en alimentant la croissance économique.

