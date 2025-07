GATINEAU, QC, le 8 juill. 2025 /CNW/ - Les téléphones sonnent sans arrêt, et les fraudeurs savent que le moyen le plus facile d'obtenir votre attention est de passer par vos messages texte.

Dernièrement, beaucoup de gens reçoivent davantage de messages texte provenant de numéros inconnus, disant par exemple « Un péage autoroutier impayé a été détecté pour votre véhicule. Payez maintenant pour éviter des amendes » ou « Nous avons détecté une activité suspecte sur votre compte - vérifiez maintenant ». Faites preuve de vigilance : il pourrait s'agir d'une arnaque courante appelée « hameçonnage par message texte ».

Qu'est-ce que l'hameçonnage par message texte?

L'hameçonnage par message texte est un type d'arnaque dans le cadre duquel des fraudeurs envoient des messages texte en se faisant passer pour des entreprises de confiance, des organismes gouvernementaux ou même des personnes que vous connaissez. Ils essaient de vous inciter à cliquer sur des liens malveillants ou à leur communiquer des renseignements sensibles comme vos mots de passe ou vos numéros de carte de crédit. Leur objectif est de voler vos données personnelles ou votre argent.

Les signes d'une fraude

Méfiez-vous des messages texte qui :

vous sont envoyés de manière imprévue depuis un numéro inconnu;

vous demandent des renseignements personnels ou vous invitent à cliquer sur un lien;

créent un sentiment d'urgence;

prétendent provenir d'une entreprise ou d'une banque de confiance afin de paraître légitimes.

Protégez-vous

Suivez ces étapes pour éviter d'être victime d'une fraude :

Vérifiez l'identité de l'expéditeur en le contactant par un autre moyen, comme le numéro de téléphone indiqué sur le site Web officiel.

Ne cliquez jamais sur des liens suspects.

Supprimez les messages texte frauduleux et bloquez le numéro.

Ignorez les messages texte, même s'ils vous demandent de répondre par « STOP » ou « NON ».

Transférez les messages texte indésirables au 7726 (SPAM) pour les signaler à votre fournisseur de service cellulaire et l'aider à enquêter.

Signalez les messages texte suspects. Si vous croyez avoir des informations sur une tentative d'hameçonnage par message texte, communiquez avec le Centre antifraude du Canada .

