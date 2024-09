MONTRÉAL, le 17 sept. 2024 /CNW/ - Le Palais des congrès de Montréal et Tourisme Montréal sont fiers d'annoncer que le Sommet One Young World 2024 débutera demain au Palais des congrès de Montréal. Cet événement prestigieux de portée mondiale se déroulera du 18 au 21 septembre 2024, et réunira des jeunes leaders du monde entier pour discuter des défis mondiaux et proposer des solutions innovantes pour un avenir plus inclusif et durable.

Le Sommet One Young World est reconnu comme l'un des plus grands rassemblements de jeunes leaders internationaux. Il réunit annuellement quelque 2 000 jeunes leaders de 18 à 35 ans provenant de 190 pays et de plus de 250 organisations à travers le monde, qui œuvrent avec passion pour accélérer l'impact social dans leur domaine.

Une reconnaissance pour Montréal

Au-delà des retombées économiques estimées à près de 6 millions de dollars pour Montréal et le Québec, le Sommet One Young World 2024 constitue une formidable fenêtre de visibilité et une reconnaissance mondiale pour la vitalité culturelle et l'engagement communautaire de Montréal. Impressionné par la collaboration entre les différents acteurs de son écosystème touristique, l'organisme One Young World a sélectionné Montréal en 2020 comme ville hôte de l'édition 2022 de son Sommet annuel, parmi des villes telles que San José, São Paulo, Kigali, Dubaï ou Monterrey. En raison de la pandémie, c'est finalement en 2024 que la métropole accueille l'événement. Débuté en 2019, le processus de candidature de Montréal, soutenu par Tourisme Montréal, avait bénéficié du soutien d'un comité de 42 jeunes leaders et représentants des intérêts de la jeunesse montréalaise.

La sélection de Montréal témoigne de la place et des opportunités que la métropole offre aux jeunes par ses valeurs de diversité et d'inclusion, ainsi que par ses engagements en développement durable.

Une programmation consistante

À Montréal, les délégué•e•s auront l'occasion de participer à des ateliers et des sessions de mentorat avec des visionnaires inspirants et des experts de divers domaines, afin d'échanger des idées, partager des expériences et collaborer sur des projets visant à améliorer la société. Parmi ces spécialistes de premier ordre qui prodigueront leurs conseils éclairés, notons la présence de trois lauréat•e•s du prix Nobel de la paix, Tawakkol Karman, Maria Ressa et Muhammad Yunus ; du chanteur, auteur-compositeur, auteur et militant politique, Sir Bob Geldof ; de l'écrivaine primée, Margaret Atwood ; de la présidente-directrice générale de United Way Worldwide et leader communautaire reconnue, Angela F. Williams ; ou encore du champion olympique de natation et vice-président du Comité olympique canadien, Mark Tewskbury.

Des solutions aux défis mondiaux

La riche programmation du Sommet One Young World 2024 à Montréal proposera des conférences inspirantes par des sommités influentes du secteur humanitaire, de la sphère politique et du monde des affaires. Ensemble, délégué•e•s et conférenciers•ères débattront, formuleront et partageront des solutions innovantes aux défis mondiaux les plus pressants (développement durable, égalité des genres, résolution de conflits, saine application de l'intelligence artificielle, etc.). En préambule au Sommet, l'organisation One Young World organise aujourd'hui une Journée des Jeunes Autochtones. Elle réunira de jeunes leaders autochtones et des Premières Nations du monde entier afin de partager leurs expériences et d'apprendre les uns des autres, et leur permettra de proposer des sujets qu'ils souhaitent voir abordés durant le Sommet.

Plateforme inspirante pour les jeunes d'ici et d'ailleurs, le Sommet accueille de nombreux jeunes issu•e•s de milieux moins favorisés, invité•e•s pour partager leur histoire, discuter de leurs projets et souligner leur contribution significative à la communauté mondiale et à l'avenir de notre société.

À la fin de l'événement, ces jeunes leaders sont nommé•e•s Ambassadeurs et Ambassadrices One Young World et intègrent un réseau international qui les aide à accélérer et à optimiser la réalisation de leurs initiatives.

Citations

« En accueillant One Young World, le Palais des congrès de Montréal réaffirme son engagement à soutenir des événements porteurs de sens. Il s'agit d'un événement extrêmement important pour notre planète, car il implique des milliers de jeunes leaders qui œuvrent pour générer un impact positif sur leurs communautés. Ils et elles représentent un exemple pour la génération actuelle et les suivantes, et un espoir dans la résolution des problèmes mondiaux actuels. » - Emmanuelle Legault, présidente-directrice générale du Palais des congrès de Montréal

« One Young World laissera une empreinte durable sur Montréal. En plus de favoriser des initiatives pour un futur plus vert, cet événement mettra en avant Montréal comme une ville innovante, créative, accueillante et ouverte auprès de participants venus des quatre coins du globe. Pour nous, à Tourisme Montréal, ce sommet représente une opportunité précieuse de promouvoir un avenir en parfaite adéquation avec notre stratégie de Destination harmonieuse. Bon sommet à tous ceux âgés de 35 ans et moins !» - Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal

À propos du Palais des congrès de Montréal

Détenteur de la plus importante certification de l'industrie en normes de qualité, le Palais des congrès de Montréal a pour mission de solliciter et d'accueillir des congrès, des expositions, des conférences, des réunions et d'autres événements. Fort d'une équipe créative qui obtient un taux de satisfaction de la clientèle parmi les plus élevés au monde, il génère d'importantes retombées économiques et intellectuelles pour la métropole et le Québec tout en contribuant au rayonnement international de Montréal, la ville qui accueille le plus d'événements internationaux dans les Amériques. Pour en savoir plus, visitez congresmtl.com.

À propos de Tourisme Montréal

Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui œuvre depuis 100 ans à faire la promotion de la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme de façon harmonieuse et soucieuse des impacts à long terme pour la métropole. Fédérant près de 1 000 entreprises œuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org.

SOURCE Palais des congrès de Montréal

Renseignements : Sébastien Zickgraf, Conseiller et rédacteur, communications et affaires publiques, Palais des congrès de Montréal, 514 871-5849, [email protected]; Aurélie de Blois, Conseillère principale, relations publiques et médias, Tourisme Montréal, 514 918-5290, [email protected]