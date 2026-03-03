BARCELONE, Espagne, 3 mars 2026 /CNW/ - Le 1er mars, le Sommet Huawei Cloud, avec pour thème « Nuage Huawei : relever les défis de l'industrie avec l'IA », a eu lieu à Barcelone. Lors du sommet, Huawei Cloud a dévoilé Industry AI Foundry, présenté la nouvelle génération de nuages hybrides Huawei Cloud Foundation (HCF) et annoncé CodeArts, un agent de codage alimenté par l'IA, pour permettre aux clients de tous les secteurs d'activité de prospérer à l'ère de l'IA.

Prioriser les investissements stratégiques pour stimuler la création de valeur

Dans son allocution liminaire, Peter Zhou, directeur général de Huawei Cloud, a souligné que l'informatique en nuage et l'IA sont au cœur de la stratégie de Huawei, favorisant ainsi des investissements constants dans le R&D et l'innovation. Au cours de la dernière année, Huawei Cloud a réalisé des progrès remarquables à l'échelle mondiale, un élan qui devrait s'accélérer dans les années à venir. En 2026, Huawei Cloud demeure déterminée à offrir des services infonuagiques sûrs, fiables et de qualité, offrant ainsi une valeur ajoutée aux clients et aux partenaires. Mettant à profit sa synergie systémique avancée de logiciels et de matériel informatique, Huawei Cloud vise à faire figure de pionnier dans les services d'IA transformateurs partout dans le monde. De plus, l'entreprise collaborera étroitement avec les parties prenantes pour développer un écosystème infonuagique ouvert et étendu.

Industry AI Foundry pour relever les défis de l'industrie grâce à l'IA

Dans son discours d'ouverture « Nuage Huawei : relever les défis de l'industrie grâce à l'IA », Tim Tao, président des ventes de solutions infonuagiques de Huawei, a souligné un changement crucial dans l'IA, qui passe du simple calcul à des gains d'efficacité tangibles. Il a envisagé que l'infonuagique devienne le « réseau public d'électricité » à l'ère de l'IA, servant de fondement à l'innovation opérationnelle agile. Huawei Cloud a dévoilé son plan stratégique pour Industry AI Foundry et lancé la première zone médicale intelligente en Chine. De plus, Huawei Cloud offre une gamme complète d'infrastructures d'IA, de modèles sectoriels, de plateformes d'agents et d'applications, ce qui permet aux secteurs d'activité de résoudre efficacement les problèmes réels grâce à l'IA.

Les nouveautés de Huawei Cloud

Lors du sommet, Huawei Cloud a dévoilé HCF et CodeArts, tous deux offerts dans le monde entier au cours du deuxième semestre de cette année.

HCF révolutionne les solutions infonuagiques hybrides en offrant une ouverture, une simplicité et une résilience de niveau supérieur adaptées aux gouvernements et aux entreprises qui naviguent dans des environnements informatiques complexes. Alliant harmonieusement agilité et sécurité robuste, elle accélère l'adoption de l'IA et ouvre la voie à la transformation numérique et à l'intelligence artificielle à grande échelle.

CodeArts redéfinit le développement de logiciels en fusionnant des modèles de code de pointe, l'IDE et des capacités de développement autonome. Il offre aux développeurs une efficacité inégalée en offrant des fonctionnalités telles que la génération de codes alimentés par l'IA, les conversations de connaissances R&D, la génération de cas de test unitaire, les compétences d'experts, l'indexation de bases de codes et le développement guidé par les spécifications. Optimisé par des intégrations avec les principaux modèles open source tels que GLM-5 et DeepSeek-V3.2, aux côtés des modèles exclusifs de Huawei, CodeArts offre une expérience de codage intelligent de bout en bout transformatrice.

Renforcer le partenariat pour un succès partagé

Le sommet a réuni des experts, des visionnaires et des chefs de file d'entreprises renommées comme IDC, KoçSistem, SMSA, Serpro et Nextcloud, qui ont partagé des idées inspirantes sur la révolution de l'IA et souligné leurs innovations collaboratives avec Huawei Cloud dans divers secteurs.

Grâce à sa solide présence dans 101 zones de disponibilité réparties dans 34 régions, Huawei Cloud offre des services de pointe à ses clients dans plus de 170 pays et territoires. Fonctionnant de manière stable et sécurisée pendant 941 jours consécutifs, Huawei Cloud accélère les transformations pour les gouvernements, les institutions financières, les entreprises Internet et les chefs de file du secteur automobile, tout en favorisant un écosystème florissant de dizaines de millions de développeurs et de plus de 50 000 partenaires. Pour l'avenir, Huawei Cloud demeure déterminé à stimuler les avancées en matière d'IA, à créer une fonderie d'intelligence artificielle adaptée aux besoins de l'industrie, à accélérer l'adoption généralisée de l'IA et à forger des partenariats plus solides pour relever les défis de l'industrie grâce à l'IA.

