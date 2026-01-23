SINGAPOUR, 23 janvier 2026 /CNW/ - Le lancement de la politique mondiale de partenariats de vente de Huawei Cloud a eu lieu le 22 janvier à Singapour, sous le thème « Intelligence partagée, succès partagé ». Charles Yang, Vice-président principal de Huawei et président de Huawei Cloud Global Marketing and Sales Service, a dévoilé les politiques mondiales de Huawei Cloud en matière de partenariats commerciaux pour 2026. Ces politiques mettent l'accent sur le maintien d'une plus grande confiance, l'amélioration de la rentabilité, la simplification de la coopération et la promotion de la croissance pour les partenaires. Il s'agit de cultiver un écosystème de partenaires sain, prospère et autonome.

Politiques de partenariat : plus de confiance, plus de rentabilité, plus de simplicité, plus de croissance

Charles Yang a souligné que l'ère de l'intelligence présente d'immenses opportunités et défis pour Huawei Cloud et ses partenaires. Huawei Cloud se consacre à l'innovation systémique, offrant une intelligence artificielle inégalée grâce au supernœud CloudMatrix le plus puissant du secteur. Outre les modèles Pangu novateurs pour des scénarios clés du secteur, la plateforme MaaS de Huawei Cloud prend en charge un large éventail de modèles et d'applications. Combinées à une gouvernance complète des données et à une sécurité de bout en bout, ces initiatives sont le terreau favorable à une écosystème prospère et stimulent la croissance rapide des partenaires. Il a expliqué plus en détail les politiques de partenariat de Huawei Cloud pour 2026.

Huawei Cloud renforce la confiance des partenaires en définissant clairement les limites commerciales et les stratégies de marché, garantissant l'absence de concurrence pour les profits. Ces politiques demeureront inchangées pour les trois prochaines années.

Pour accroître la rentabilité de ses partenaires, Huawei Cloud apporte cinq améliorations stratégiques, offre des rabais et incitatifs concurrentiels, renforce la collaboration pour remporter plus de projets et s'appuie sur sa marque pour attirer de nouveaux clients et accroître la présence de ses partenaires sur le marché.

Pour optimiser les partenariats, Huawei Cloud se conforme à des directives précises en matière de collaboration et lutte contre la corruption. Le Partner Center (centre de partenaires) sera mis à niveau par l'intégration d'un atelier unique, afin de faciliter la coopération et de la rendre plus efficace.

Pour favoriser la croissance de nos partenaires, Huawei Cloud propose une assistance complète, notamment une activation progressive et des incitatifs pratiques.

« Le cloud et l'IA sont un marathon de 30 ans qui ne fait que commencer », a déclaré M. Yang. Il a ajouté : « Les partenaires que vous choisissez sont tout aussi importants que votre destination. Un véritable partenariat n'est pas une question d'avantages à court terme, mais une question d'accompagnement à long terme. Huawei Cloud s'engage aux côtés de ses partenaires pour un avenir mutuellement durable et bénéfique ».

Favoriser un écosystème de partenaires sain, prospère et autonome

Li Shi, Président de Huawei Cloud Computing Global Sales, est revenu sur ces dernières années et a pu se rendre compte dans quelle mesure Huawei Cloud et ses partenaires ont progressé main dans la main. En 2025, les activités de partenaires de Huawei Cloud ont connu une croissance de plus de 50 %. Le nombre de partenaires a continué d'augmenter et les collaborations n'ont cessé de progresser. À ce jour, Huawei Cloud compte déjà plus de 40 distributeurs mondiaux et 50 fournisseurs de solutions cloud de premier plan comme partenaires à l'extérieur de la Chine. L'écosystème représente plus de 4 000 partenaires mondiaux et des centaines de milliers de clients payants.

En tant qu'écosystème de partenaires déterminés à continuer d'améliorer la confiance, la rentabilité, la simplicité et la croissance, Huawei Cloud a redéfini la classification de ses comptes clients et clarifié les responsabilités de Huawei et de ses partenaires. Huawei Cloud maintient la stabilité de cet écosystème et participe à la réussite de ses partenaires grâce à une approche reposant sur trois éléments fondamentaux : les incitatifs, les avantages et les règlements. Huawei Cloud entend montrer son soutien pour un partenariat enrichissant en mettant l'intégralité du cadre incitatif à niveau pour les partenaires cette année.

La mise à niveau comprend quatre piliers de soutien que Huawei Cloud apportera aux partenaires pour favoriser leur croissance globale. Ces quatre piliers sont les suivants : amplifier les voix des partenaires sur la matrice médiatique mondiale de Huawei Cloud, aider les partenaires à améliorer leur image de marque en utilisant plus de 50 points de référence mondiaux pour les communications clés, améliorer les avantages des partenaires, comme un fonds de développement des marchés plus important et le soutien complet de leurs promotions, et enfin inviter les partenaires à participer aux activités de marketing mondiales de Huawei Cloud.

Huawei Cloud renforcera l'intégration des partenaires grâce à un système sur mesure, allant des perspectives stratégiques aux pratiques de vente, conçu pour divers rôles. Pour les dirigeants d'entreprise, Huawei Cloud facilitera les échanges avec les cadres sur les tendances du secteur, la transformation numérique et la stratégie d'IA, afin d'harmoniser les visions. Les équipes principales bénéficieront de cours sur les activités commerciales, les perspectives sectorielles et les stratégies de croissance. Les BD, SA et CSM recevront une formation pratique, y compris des exercices de vente et des ateliers techniques, afin d'améliorer leur expertise.

Dale Chen, Directeur du développement des partenaires commerciaux de Huawei Cloud en Asie-Pacifique, a expliqué que Huawei Cloud est le fournisseur de services infonuagiques grand public qui connaît la croissance la plus rapide dans la région et un partenaire de choix pour la transformation numérique des entreprises. Au cours des cinq dernières années, le taux de croissance annuel composé de Huawei Cloud dans la région Asie-Pacifique a dépassé les 40 %, plus de la moitié de ces revenus provenant de partenaires. En Asie-Pacifique, Huawei Cloud compte plus de 50 clients de services financiers, 200 clients du secteur public et d'entreprises, et 500 clients natifs d'Internet et du cloud. Les équipes locales officient dans plus de 10 pays. En Asie-Pacifique, Huawei Cloud et ses partenaires mettent l'accent sur la migration des systèmes financiers de base vers le cloud, l'aide aux entreprises à réaliser la transformation IA et XtoB, et la mise à profit de l'efficacité opérationnelle et des services publics alimentés par l'IA pour les gouvernements et les clients Internet. Le service de jetons IA est actuellement actif à Hong Kong, et de nombreux modèles open-source sont immédiatement prêts à l'emploi. Conformément à sa stratégie Platforme + Ecosystème, Huawei travaille avec des partenaires en Asie-Pacifique pour créer de la valeur pour les industries.

Lors de la conférence, des partenaires de Thaïlande (Vonosis), de Singapour (Wormwood), d'Argentine (Movistar) et de Turquie (Logosoft) ont partagé des témoignages sur l'exploration des marchés mondiaux et la croissance commune.

