Sommet de la Conférence des gouverneurs et des premiers ministres des Grands Lacs et du Saint-Laurent - Le Québec renforce son positionnement commercial dans le Midwest américain

QUÉBEC, le 13 oct. 2023 /CNW/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, a représenté aujourd'hui le Québec au Sommet de la Conférence des gouverneurs et des premiers ministres des Grands Lacs et du Saint-Laurent (CGPMGLSL). Elle a profité de cette tribune pour annoncer que le Québec sera l'hôte du prochain Sommet, en 2025.

Cet événement a été l'occasion pour la ministre de réaffirmer le leadership du Québec dans le secteur maritime et de positionner ses intérêts dans le but de maximiser les retombées économiques.

Cette région compte cinq des dix principaux partenaires économiques du Québec (Michigan, Illinois, New York, Ohio, Pennsylvanie). Elle représente environ le tiers des échanges commerciaux du Québec avec les États-Unis. Les exportations vers les États du Midwest représentent 19,7 G$ annuellement pour le Québec. À lui seul, l'Ohio est un partenaire économique incontournable : les exportations vers cet État s'élèvent à 4,8 G$.

Citation :

« Le Québec est déterminé à être un partenaire stratégique dans la région des Grands Lacs puisqu'elle est névralgique pour l'économie québécoise, notamment pour le développement de la filière batterie et de notre vision maritime. La venue du Sommet au Québec en 2025 nous permettra de nous positionner comme leader auprès des États du Midwest. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

La CGPMGLSL est une conférence bisannuelle de haut niveau et un forum stratégique pour le Québec dans le développement et l'approfondissement de ses relations avec des partenaires de premier plan : Illinois , Indiana , Michigan , Minnesota , New York , Ohio , Ontario , Pennsylvanie et Wisconsin .

La région des Grands Lacs et du Saint-Laurent représente la troisième économie mondiale sur la base du produit intérieur brut (plus de 9 600 G$ en 2021). Fortement intégrée de part et d'autre de la frontière (industrie automobile, filière batterie, secteur manufacturier, transport maritime, etc.), elle génère plus de 443,7 G$ en commerce bilatéral Canada-États-Unis.

représente la troisième économie mondiale sur la base du produit intérieur brut (plus de 9 600 G$ en 2021). Fortement intégrée de part et d'autre de la frontière (industrie automobile, filière batterie, secteur manufacturier, transport maritime, etc.), elle génère plus de 443,7 G$ en commerce bilatéral -États-Unis. Le Midwest est le 2 e partenaire commercial en importance du Québec, précédé par l' Ontario .

partenaire commercial en importance du Québec, précédé par l' . L' Ohio est le 4 e partenaire commercial du Québec aux États-Unis en 2022.

est le 4 partenaire commercial du Québec aux États-Unis en 2022. Environ 24 % des exportations du Québec à destination des États-Unis sont dirigées vers le Midwest.

La région des Grands Lacs représente 20 % des réserves d'eau douce mondiales et représente, avec le Saint-Laurent , un écosystème unique.

, un écosystème unique. Le transport de marchandises sur la voie navigable du Saint-Laurent et des Grands Lacs génère une activité économique de 66,1 G$ et 356 858 emplois au Canada , au Québec et aux États-Unis.

