Sommet de l'immigration 2025 : État des lieux de l'immigration au Québec avant la planification 2026-2029

MONTRÉAL, le 17 sept. 2025 /CNW/ - Le mercredi 24 septembre, Drummondville deviendra le point de rencontre des professionnels de l'immigration au Québec, dans un contexte socio-politique en pleine mutation. En marge de la planification pluriannuelle de l'immigration, le Sommet de l'immigration 2025 sera l'occasion, pour tous les professionnels concernés par l'immigration, de prendre un temps pour observer le portrait actuel de l'immigration, échanger leurs idées et co-construire les solutions de demain.

Le Centrexpo Promutuel Assurance sera l'hôte de cette 6e édition, organisée par Immigrant Québec Pro en collaboration avec le gouvernement du Québec, représenté par le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI), partenaire présentateur exclusif. Drummond économique et la Ville de Drummondville s'ajoutent comme grands partenaires hôtes. Déjà ville hôte en 2022, Drummondville réaffirme ainsi son rôle stratégique dans les réflexions sur l'avenir de l'immigration au Québec.

UNE PHOTOGRAPHIE PAN-SECTORIELLE DE L'IMMIGRATION

Alors que les choix stratégiques qui seront opérés pour les quatre prochaines années sont à l'étude, le Sommet offrira aux 400 participants issus des milieux communautaires, institutionnels, politiques et économiques l'opportunité de :

Faire un état des lieux de l'immigration actuelle grâce à des bilans chiffrés ;

de l'immigration actuelle grâce à des bilans chiffrés ; Créer un espace bienveillant d'écoute et de discussion entre les acteurs économiques, communautaires et institutionnels ;

entre les acteurs économiques, communautaires et institutionnels ; Renforcer le maillage entre tous les professionnels de l'écosystème et contribuer à l'évolution des réflexions stratégiques.

« L'immigration est une richesse et un levier de développement pour la société québécoise. Nous avons la responsabilité de bien la planifier pour respecter notre capacité d'accueil et soutenir l'intégration des personnes immigrantes. Nous devons aussi préserver la vitalité de notre économie et protéger notre langue commune, le français. Le Sommet de l'immigration est une excellente occasion d'échanger avec les différents intervenants en vue de relever au mieux les défis qui se présentent à nous. »

Jean-François Roberge

Ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, ministre de la Langue française et responsable de la Laïcité

« L'intégration en emploi des personnes éloignées du marché du travail, notamment les personnes immigrantes, demeure au cœur de nos priorités. Cet événement permettra aux participants de réfléchir et d'échanger sur leur réalité ainsi que de s'outiller pour optimiser leurs pratiques. L'intégration professionnelle constitue un levier économique majeur, et, dans le contexte actuel, nous devons mettre tout le monde à contribution afin de continuer de faire avancer le Québec. Je remercie les organisateurs du Sommet, qui, année après année, créent un espace de dialogue visant à mieux répondre aux défis auxquels notre société fait face. »

Pascale Déry

Ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de Lanaudière

UN PROGRAMME STRATÉGIQUE POUR LES PROFESSIONNELS

Sous le thème « L'avenir de l'immigration au Québec : intégration, économie et culture », la journée proposera :

14 ateliers pratiques animés par des experts pour outiller les professionnels face aux défis actuels ;

pratiques animés par des experts pour outiller les professionnels face aux défis actuels ; Des conférences plénières et panels dirigés par des intervenants et partenaires de référence ;

dirigés par des intervenants et partenaires de référence ; Un animateur et modérateur d'exception, Pierre-Olivier Zappa , conférencier, chef d'antenne au TVA 22h et à LCN, analyste spécialisé en économie.

Les ateliers aborderont les grands enjeux de l'immigration : inclusion en entreprise, intégration des travailleurs étrangers temporaires, des étudiants internationaux, régionalisation, accès au logement, participation au marché du travail, rôle des municipalités, défis des entreprises, accueil des demandeurs d'asile et francisation…

« Au fil des ans, l'immigration a profondément transformé notre région en jouant un rôle essentiel en ce qui a trait à la croissance économique et à l'enrichissement du tissu social de notre communauté. Dans un contexte où les politiques migratoires suscitent des défis pour nos entreprises et nos citoyens, cette 6e édition du Sommet de l'immigration réaffirme plus que jamais sa pertinence. »

Francis Adam

Directeur général de la Ville de Drummondville

« Dans un contexte d'incertitude, privilégier une vision à long terme est crucial pour soutenir les entreprises de notre région et répondre aux défis de main-d'œuvre et de productivité. Pour sa part, Drummond économique se fait le porte-parole des entreprises de son territoire, pour lesquelles l'immigration économique constitue une réponse incontournable à la pénurie de main-d'œuvre spécialisée. L'immigration permet ainsi de soutenir la croissance des entreprises et d'assurer leur compétitivité. »

Gerry Gagnon

Directeur général de Drummond économique

MOMENTS FORTS À NE PAS MANQUER :

Le portrait de l'immigration présenté par le MIFI ;

présenté par le MIFI ; Deux plénières de clôture composées de panels d'intervenants variés, pour faire le point sur les enjeux et solutions à l'échelle provinciale ;

composées de panels d'intervenants variés, pour faire le point sur les enjeux et solutions à l'échelle provinciale ; Un cocktail de réseautage en fin de journée, moment privilégié de rencontres avec les participants.

Consultez la programmation complète : sommet-immigration.com

UN ENGAGEMENT COLLECTIF DE PARTENAIRES

Le Sommet de l'immigration 2025 est rendu possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec, partenaire présentateur exclusif, de Drummond économique et de la Ville de Drummondville, ainsi que la participation de grands partenaires : Desjardins, CNESST, CACI, Emplois en régions, Banque Nationale et Vidéotron. L'événement bénéficie également de la collaboration de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés et de l'ensemble des partenaires de contenu.

Grâce à leur engagement, le Sommet promet une journée riche en échanges, apprentissages et réflexions pour l'avenir de l'immigration au Québec.

« Le Sommet de l'immigration 2025 est un espace où les acteurs économiques, les institutions et les décideurs politiques peuvent se rencontrer, dialoguer et bâtir ensemble des solutions durables. À Drummondville, nous aurons l'occasion de renforcer les liens entre tous les acteurs qui chaque jour contribuent à l'intégration, à l'économie et à la vitalité culturelle du Québec. Ce sommet est un engagement collectif vers un avenir plus inclusif et prospère. »

Christophe Berthet

Président-directeur général, Immigrant Québec

AIDE-MÉMOIRE

Date : Mercredi 24 septembre, de 8 h 30 à 17 h 20 (accueil à partir de 7 h 45).

Un cocktail de réseautage suivra jusqu'à 19 h 30 pour les participants.

Lieu : Centrexpo Promutuel Assurance, 550 rue Saint-Amant, Drummondville, QC J2C 6Z3

Informations : sommet-immigration.com

Dossier de presse : Pour consulter le dossier complet du Sommet de l'immigration 2025, cliquez ici : https://qrco.de/DPSommet2025

À propos d'Immigrant Québec Pro

Créée par l'équipe d'Immigrant Québec, premier média d'information spécialisé sur l'immigration au Québec, Immigrant Québec Pro est une plateforme d'information et de partage à l'intention de tous les professionnels et acteurs de l'immigration au Québec.

Site internet : immigrantquebecpro.com

