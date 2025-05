Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec - Une nouvelle édition sous le signe de la nouveauté et de l'engagement

MONTRÉAL, le 12 mai 2025 /CNW/ - Depuis 2012, le Salon de l'Immigration et de l'Intégration au Québec accompagne les nouveaux arrivants dans leur installation. Immigrant Québec est fier de présenter la 15e édition du Salon, qui se tiendra les 14 et 15 mai au Palais des congrès de Montréal. Cet événement incontournable, gratuit et ouvert à tous, facilite l'arrivée et l'intégration des nouveaux arrivants en leur offrant un accès direct aux ressources essentielles de toute la province.

Un carrefour de rencontres entre nouveaux arrivants et acteurs de l'immigration québécoise

Depuis sa création, le Salon de l'immigration rassemble en un seul lieu les ressources nécessaires pour vivre, travailler et étudier au Québec. Pour cette 15e édition, plus de 200 exposants, incluant le gouvernement du Québec, des organismes communautaires et des employeurs, seront présents pour accompagner les visiteurs dans leur parcours d'intégration et d'installation. De plus, de nombreuses conférences et espaces participatifs gratuits offriront des conseils pratiques sur l'emploi, la formation et l'installation en région.

« Le Salon de l'Immigration et de l'Intégration au Québec s'impose comme un rendez-vous incontournable pour les personnes qui ont choisi le Québec comme terre d'accueil et d'avenir. Le gouvernement du Québec est fier de participer à la 15e édition de cet événement qui réunit un nombre important de nos partenaires autour de l'objectif de faciliter l'accueil et l'intégration, en français, des nouvelles Québécoises et nouveaux Québécois. L'événement témoigne de la mobilisation de tous les acteurs pour favoriser une intégration réussie au Québec. Un grand merci à l'équipe d'Immigrant Québec de rendre cet événement possible. »

Jean-François Roberge

Ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, ministre de la Langue française, ministre responsable de la Francophonie canadienne, ministre responsable de la Laïcité, ministre responsable des Institutions démocratiques, ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels

Un salon divisé en zones pour un parcours personnalisé

Les exposants en provenance de nombreuses régions du Québec donneront rendez-vous à plus de 13 000 personnes immigrantes pour les accompagner dans leur projet d'installation au Québec. Divisé en zones, le salon permettra de découvrir tous les services offerts aux nouveaux arrivants : accueil et aide à l'emploi, emploi et recrutement, études et formations, le gouvernement du Québec et installation. Une zone opportunités en régions regroupera également des organismes des régions afin de promouvoir leurs opportunités de vie, d'emploi et de formation. Les régions du Québec proposent de nombreux avantages (employabilité, études, qualité de vie, etc.) à ceux qui choisissent de s'y établir de façon durable. Des offres d'emplois seront donc à pourvoir par des recruteurs présents à l'événement.

« Dans un contexte où les défis pour les personnes immigrants sont nombreux, cet événement incontournable facilite leur arrivée et intégration en leur offrant un accès direct aux ressources essentielles de toute la province. Grâce à la présence de tout notre écosystème, nous assurons ensemble le succès des personnes immigrantes et l'avenir du Québec.»

Christophe Berthet

Président-directeur général, Immigrant Québec

Nouveautés de cette édition

Un espace dédié aux demandeurs d'asile fait son apparition cette année, afin de leur offrir des ressources spécifiques pour faciliter leurs démarches et leur intégration. Une autre initiative, l'activité de recrutement en région organisée avec Investissement Québec, vise à renforcer l'intégration professionnelle des nouveaux arrivants en leur offrant l'occasion de passer des entrevues sur place pour plus de 240 postes disponibles dans sept régions du Québec, tout en répondant concrètement aux besoins de main-d'œuvre régionaux.

Des ressources gratuites pour faciliter son insertion professionnelle

Les visiteurs auront accès à plusieurs activités gratuites destinées à les outiller sur le marché du travail québécois.

L'espace LinkedIn offrira aux participants l'occasion de bénéficier de conseils personnalisés pour adapter et optimiser leur profil professionnel LinkedIn.

L'espace CV offrira des conseils pour construire et rédiger son curriculum vitae selon les spécificités québécoises, le tout animé par des conseillers en employabilité.

Enfin, grâce à l'espace Photobooth, les visiteurs pourront repartir avec un portrait de photographe destiné à optimiser leur image sur les réseaux sociaux professionnels.

Immigrant Québec profitera de cette occasion pour dévoiler, en avant-première, l'édition 2025-26 de son guide gratuit Immigrer au Québec , en version imprimée.

Le cocktail des exposants et partenaires, une opportunité pour réseauter entre professionnels

Le cocktail des exposants et partenaires, sur invitation seulement, organisé le 14 mai 2025 à 18 h, sera un moment privilégié pour créer des liens entre les professionnels de l'immigration. Nous aurons l'honneur d'accueillir Jean-François Roberge, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, ainsi que nos partenaires et dignitaires. Immigrant Québec profitera de ce moment pour souligner l'apport de Desjardins, grand partenaire fidèle depuis la première édition du Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec en 2012. Grâce à sa commandite, Desjardins contribue, lors de chaque édition, à réduire les coûts pour les organismes à but non lucratif œuvrant à l'intégration des personnes immigrantes, facilitant ainsi leur participation à l'événement.

Le Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec est organisé par Immigrant Québec grâce à la contribution de ses grands partenaires : Desjardins, Gouvernement du Québec, Investissement Québec, Emplois en régions, le Centre D'appui Aux Communautés Immigrantes (CACI) , la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes, le Regroupement des Organismes en Francisation du Québec et Fizz ; et aux concours des Francos de Montréal et du Festival International de Jazz de Montréal. Le Salon de l'immigration remercie également le Regroupement des Organismes en Francisation du Québec et les centres de francisation du Grand Montréal pour leur implication dans le recrutement des bénévoles et le soutien offert lors de l'événement.

Un engagement écoresponsable renouvelé

Cette année encore, Immigrant Québec remercie le Palais des congrès de Montréal pour leur soutien dans l'organisation de cet événement. Dans le cadre de notre engagement en faveur du développement durable, nous sommes fiers de mettre en œuvre des initiatives écologiques, notamment l'impression de certains de nos supports de communication sur du papier Enviro Print 100% recyclé lors du Salon et d'encourager les exposants et visiteurs à adopter des pratiques plus durables.

AIDE-MÉMOIRE

Dates et horaires : mercredi 14 mai, de 10 h à 18 h - le jeudi 15 mai, de 10 h à 17 h

Lieu : Palais des congrès de Montréal, Salle 210, 1001, Place Jean-Paul-Riopelle - Montréal, H2Z 1H2

Programme complet : salonimmigration.com

Possibilité d'entrevues : Dès 10 h

Jonathan Chodjaï - Cofondateur et président du conseil d'administration d'Immigrant Québec

Christophe Berthet - Président - directeur général d'Immigrant Québec

À propos d'Immigrant Québec

Premier média d'information destiné aux personnes immigrantes au Québec, Immigrant Québec rejoint chaque année plus de 1,2 million de visiteurs sur son site web et compte plus de 450 000 abonnés sur ses réseaux sociaux. Organisme à but non lucratif, il facilite l'accès à l'information pour les nouveaux arrivants et favorise leur intégration à travers des contenus gratuits et des événements majeurs, dont le Sommet de l'immigration au Québec ( sommet-immigration.com ).

Pour plus d'informations, visitez immigrantquebec.com .

Contact média : Basile Moratille. Directeur, contenus et publications - Immigrant Québec, [email protected]