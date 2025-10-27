Nouveau guide pour les personnes immigrantes

Un outil pratique pour connaître ses droits et obligations au travail au Québec

MONTRÉAL, le 27 oct. 2025 /CNW/ - Immigrant Québec est heureux de dévoiler aujourd'hui un nouveau guide intitulé Personnes immigrantes - Vos droits et obligations au travail, réalisé avec la participation financière de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

Un outil pour mieux comprendre le monde du travail au Québec

L'environnement de travail au Québec est le résultat d'un équilibre entre des droits et des obligations partagées par les travailleuses, travailleurs et employeurs. Les travailleurs étrangers temporaires et les personnes immigrantes sont des clientèles plus à risque de ne pas connaître les lois en matière de travail. Il est donc primordial de les informer sur leurs droits et sur les obligations des employeurs en milieu de travail.

C'est tout l'objectif du guide : apporter à ces travailleurs de l'information et un contexte qu'ils n'ont pas nécessairement acquis, même plusieurs années après leur arrivée au Québec. Ces repères utiles leur permettent de réussir leur intégration professionnelle au Québec, de faire connaître leurs droits en matière de travail et de les faire valoir si les conditions d'emploi ne sont pas respectées.

Le guide ne se substitue pas à la documentation exhaustive proposée par la CNESST. Il tente de rassembler l'essentiel de cette information pour mieux la valoriser, et de dresser un portrait à la fois fidèle et accessible du cadre réglementaire et des droits et obligations qui régissent les milieux de travail, quel que soit son statut d'immigration, la nature de son contrat de travail, son âge ou le régime auquel il est soumis.

Le guide adopte ainsi une structure logique en 6 parties :

Une présentation large de la CNESST et des personnes qui peuvent travailler au Québec ;

Une introduction au cadre réglementaire en vigueur ;

Les normes du travail ;

L'équité salariale expliquée ;

Les mesures préventives en matière de santé et de sécurité au travail ;

Les recours des travailleurs en cas de litige.

Un guide destiné d'abord aux personnes immigrantes et aux travailleuses et travailleurs de statut temporaire

La grande majorité du cadre réglementaire du travail est commun à toutes les travailleuses et tous les travailleurs, qu'ils soient locaux ou immigrants, et sans distinction de régime. De ce point de vue, le guide a, de fait, une vocation généraliste.

Or, si le guide assume une approche inclusive à toutes les travailleuses et tous les travailleurs, il s'adresse d'abord aux personnes immigrantes et à toutes les personnes de statut temporaire autorisées à travailler au Québec, qu'il a pour mission d'éclairer et d'outiller, en vue d'une bonne intégration en milieu de travail.

« Ce guide s'inscrit pleinement dans la mission d'Immigrant Québec : informer, outiller et accompagner les personnes immigrantes dans toutes les dimensions de leur intégration. Le monde du travail est un pilier essentiel de cette intégration, mais il demeure complexe à appréhender lorsqu'on arrive dans un nouvel environnement. Grâce à la participation financière de la CNESST, nous offrons aujourd'hui un outil clair et accessible qui permettra à chacun de mieux comprendre ses droits, ses devoirs et les valeurs qui fondent les milieux de travail au Québec. »

Christophe Berthet

Président-directeur général d'Immigrant Québec

Lancement officiel lors du Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec

Le guide Personnes immigrantes - Vos droits et responsabilités au travail sera dévoilé et distribué en version imprimée à l'occasion du Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec, qui aura lieu les 29 et 30 octobre 2025 au Palais des congrès de Montréal.

Une version en anglais sera également disponible en ligne sous peu.

Dossier de presse : Pour consulter le dossier complet du Salon de l'immigration 2025, cliquez ici : https://qrco.de/DPSIIQA2025

Les accréditations seront remises sur place, à la table Presse.



Informations pratiques



Dates : Mercredi 29 octobre 2025, de 11 h à 19 h et Jeudi 30 octobre 2025, de 10 h à 17 h



Lieu : Palais des congrès de Montréal - Salle 210

1001, Place Jean-Paul-Riopelle -- Montréal, H2Z 1H2



Retrouvez le programme complet du Salon: salonimmigration.com

À propos d'Immigrant Québec

Organisme à but non lucratif, Immigrant Québec est le premier média d'information indépendant destiné aux personnes immigrantes. Il rejoint plus de 1,2 million de visiteurs sur son site web chaque année et fédère une communauté de plus de 450 000 personnes sur les réseaux sociaux. À travers des contenus gratuits, des guides pratiques et des événements majeurs comme le Salon de l'immigration et le Sommet de l'immigration au Québec, Immigrant Québec agit concrètement pour faciliter l'intégration de celles et ceux qui ont choisi le Québec.

