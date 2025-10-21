Un événement incontournable pour l'intégration et le recrutement des nouveaux arrivants au Québec

MONTRÉAL, le 21 oct. 2025 /CNW/ - Rendez-vous incontournable pour toutes les personnes immigrantes au Québec, le Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec revient les 29 et 30 octobre 2025 au Palais des congrès de Montréal pour une 16e édition.

Organisé par Immigrant Québec, cet événement gratuit et ouvert à tous rassemblera plus 200 kiosques animés par 1 000 professionnels : ministères, entreprises, établissements d'enseignement, organismes communautaires et institutions régionales, réunis et mobilisés pour faciliter l'installation et l'intégration des nouveaux arrivants dans toutes les régions du Québec.

« Le gouvernement du Québec est heureux de participer à cette 16e édition du Salon de l'immigration et de l'intégration du Québec, un point de référence pour favoriser l'accueil et l'intégration, en français, des nouveaux Québécois. Merci à Immigrant Québec de rendre cet événement possible, ainsi qu'à tous nos partenaires qui seront présents pour faire découvrir les différentes perspectives et les services dans nos régions aux personnes qui ont fait le choix du Québec comme terre d'accueil. »

Jean-François Roberge

Ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, ministre de la Langue française et responsable de la Laïcité

Nouveautés 2025 : toujours plus près des besoins des personnes immigrantes

Un ESPACE DÉDIÉ AUX DEMANDEURS D'ASILE , offert par notre partenaire le Centre d'appui aux communautés immigrantes (CACI), permettra d'orienter les personnes en situation précaire vers des ressources ciblées et des services spécialisés.





, offert par notre partenaire le Centre d'appui aux communautés immigrantes (CACI), permettra d'orienter les personnes en situation précaire vers des ressources ciblées et des services spécialisés. Un ESPACE TESTS DE FRANÇAIS : les visiteurs pourront tester leur niveau de français, en collaboration avec l'Alliance Française de Montréal.





: les visiteurs pourront tester leur niveau de français, en collaboration avec l'Alliance Française de Montréal. DEUX NOUVELLES ZONES À PARCOURIR : Ville de Montréal et Information et soutien aux Travailleurs Étrangers Temporaires.





et Distribution de l' édition 2025-26 du guide Étudier au Québec , le recueil regroupant toutes les démarches et ressources pour les nouveaux arrivants.





, le recueil regroupant toutes les démarches et ressources pour les nouveaux arrivants. Dévoilement du nouveau guide Personnes immigrantes : vos droits et responsabilités au travail, réalisé grâce au soutien financier de la CNESST par son Programme d'aide financière aux associations et aux organismes pour des projets de formation et d'information en santé et sécurité du travail.

« Le Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec s'inscrit au cœur de la mission d'Immigrant Québec : offrir des outils fiables, concrets et accessibles à toutes les personnes qui choisissent de s'établir au Québec. Cet événement, rendu possible grâce à la mobilisation de nos partenaires publics et privés, constitue un levier essentiel pour favoriser l'intégration et la participation pleine et entière des nouveaux arrivants à la société québécoise. »

Christophe Berthet

Président-directeur général, Immigrant Québec

Emploi, formation, installation : un parcours personnalisé selon vos besoins



Le Salon propose des zones thématiques couvrant toutes les étapes d'une intégration réussie au Québec : emploi et recrutement, études et formations, gouvernement du Québec, installation, opportunités en région, accueil et aide à l'emploi, Ville de Montréal, information et soutien aux travailleurs étrangers temporaires, ainsi que diverses activités gratuites incluant un espace LinkedIn (conseils pour optimiser son profil), un espace CV (rédaction selon les standards québécois), un photobooth pour une photo professionnelle, des conférences, une activité de recrutement express, des espaces participatifs, un espace pour les demandeurs d'asile et un espace test de français.

Une mobilisation collective



Le Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec est rendu possible grâce à l'engagement de ses partenaires majeurs :

Desjardins , partenaire depuis la première édition, dont la commandite contribue à réduire les coûts de participation des organismes à but non lucratif, assurant ainsi leur présence au Salon ;





, partenaire depuis la première édition, dont la commandite contribue à réduire les coûts de participation des organismes à but non lucratif, assurant ainsi leur présence au Salon ; Le gouvernement du Québec , Drummond économique , la TCRI , le CACI , le ROFQ , Fizz et la Ville de Montréal .





, , la , le , le , et la . Immigrant Québec poursuit cette année encore son engagement pour un événement durable. Grâce au soutien du Palais des congrès de Montréal, nous sommes fiers de mettre en œuvre des initiatives écologiques, notamment en imprimant nos supports de communication sur du papier Enviro Print 100 % recyclé et en encourageant nos partenaires et visiteurs à adopter des pratiques écoresponsables.

Un moment pour tisser des liens



Le petit-déjeuner officiel du Salon de l'immigration, sur invitation uniquement, aura lieu le 29 octobre à 8 h 15 à 9 h 45. Un temps fort pour souligner l'engagement de tous les acteurs et favoriser les échanges entre professionnels de l'immigration.

Médias : entrevues disponibles sur demande



Des entrevues avec l'équipe organisatrice ou les exposants sont disponibles sur demande. Une opportunité unique pour mieux comprendre les enjeux de l'immigration, découvrir des parcours inspirants et donner la parole aux acteurs de l'intégration au Québec.

Dossier de presse : Pour consulter le dossier complet du Salon de l'immigration 2025, cliquez ici : https://qrco.de/DPSIIQA2025

Les accréditations seront remises sur place, à la table Presse.



Informations pratiques



Dates : Mercredi 29 octobre 2025, de 11 h à 19 h et Jeudi 30 octobre 2025, de 10 h à 17 h



Lieu : Palais des congrès de Montréal - Salle 210

1001, Place Jean-Paul-Riopelle -- Montréal, H2Z 1H2

Retrouvez le programme complet du Salon: salonimmigration.com

À propos d'Immigrant Québec

Organisme à but non lucratif, Immigrant Québec est le premier média d'information indépendant destiné aux personnes immigrantes. Il rejoint plus de 1,2 million de visiteurs sur son site web chaque année et fédère une communauté de plus de 450 000 personnes sur les réseaux sociaux. À travers des contenus gratuits, des guides pratiques et des événements majeurs comme le Salon de l'immigration et le Sommet de l'immigration au Québec, Immigrant Québec agit concrètement pour faciliter l'intégration de celles et ceux qui ont choisi le Québec.

