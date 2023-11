MONTRÉAL, le 13 nov. 2023 /CNW/ - À l'occasion du Sommet de l'Est, l'Administration portuaire de Montréal (APM) est fière d'annoncer qu'elle a joint le Pacte de l'Est de l'initiative « D'est en Est », une mobilisation de l'ensemble des acteurs pour accélérer le la revitalisation de l'Est de Montréal.

À l'invitation de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal, cette initiative est également l'occasion pour l'APM de faire connaître ses engagements pour contribuer aux efforts collectifs, soient :

Développer et pérenniser les infrastructures portuaires pour accueillir la croissance des échanges commerciaux, au bénéfice des entreprises exportatrices et importatrices et, ultimement, des consommateurs, notamment par le déploiement d'investissements dans ses infrastructures situées dans l'Est de Montréal;

Renforcer, optimiser et fluidifier la chaîne logistique du Grand Montréal, particulièrement par le déploiement d'initiatives en intelligence artificielle;

Accélérer la décarbonation des activités portuaires et la transition énergétique par le déploiement d'une feuille de route propre au Port de Montréal;

Améliorer l'interface ville-port, notamment par le déploiement d'au moins deux interventions qui s'ajoutent aux projets déjà annoncés et réalisés dans l'Est de Montréal.

Cette annonce s'inscrit dans la suite logique des actions de l'APM afin de développer, à partir de ses installations situées dans l'Est de Montréal, des infrastructures de transport parmi les plus performantes et durables, tout en maintenant une saine cohabitation avec ses voisins. Signataire de l'Agenda 2030 de l'Association internationale villes et ports (AIVP), du Pacte Mondial de l'Organisation des Nations-Unies, de l'Appel à l'action pour la décarbonation de l'industrie maritime et du Partenariat Climat Montréal, l'APM poursuit la mise en place de plusieurs initiatives dont les retombées se feront sentir prioritairement sur le territoire de l'Est de la métropole.

« Le Port de Montréal est ancré dans l'Est de Montréal et il entend continuer de l'être, tout en étant plus résilient, plus intelligent et plus durable. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que la prochaine page d'histoire de l'Est de Montréal s'appuie sur ces forces indéniables, tout en visant de nouveaux sommets », déclare Geneviève Deschamps, présidente-directrice générale par intérim de l'APM.

À propos du Port de Montréal

Exploité par l'Administration portuaire de Montréal (APM), le Port de Montréal est le 2e plus important port au Canada et un centre de transbordement diversifié qui traite tous les types de marchandises : conteneurisées et non conteneurisées, vrac liquide et vrac solide. Seul port à conteneurs au Québec, il est un port de destination desservi par les plus grandes lignes maritimes au monde. Il est également une plaque tournante intermodale, dont l'offre de service est unique en Amérique du Nord, qui possède son propre réseau de chemin de fer directement sur les quais, relié aux deux réseaux ferroviaires pancanadiens. L'APM exploite aussi un terminal de croisières et un centre d'interprétation portuaire.

L'APM intègre les volets économique, social et environnemental dans ses démarches d'entreprise. Cet engagement est encadré dans une politique de développement durable, dont les principes directeurs visent l'implication, la coopération et la transparence. L'activité portuaire soutient 19 000 emplois et génère des retombées économiques de l'ordre de 2,6 milliards de dollars par année.

SOURCE Administration portuaire de Montréal

Renseignements: Source : Renée Larouche, Directrice des communications, [email protected], Téléphone : 514 531-2410