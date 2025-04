Sommet canadien sur l'économie circulaire 2025 - L'économie circulaire au service de Montréal : un premier plan d'action ambitieux pour concilier prospérité et respect de l'environnement

MONTRÉAL, le 15 avril 2025 /CNW/ - La Ville de Montréal est fière de dévoiler son premier plan d'action triennal 2025-2027 en économie circulaire lors du Sommet canadien sur l'économie circulaire. Ce plan audacieux opérationnalise les 13 priorités stratégiques de la Feuille de route montréalaise en économie circulaire, adoptée en mai 2024, et marque une étape décisive dans la transition écologique de la métropole.

« La Ville de Montréal, pleinement consciente de ses responsabilités envers la société, doit d'assumer un leadership exemplaire. Notre mission est de contribuer de façon significative aux transformations nécessaires en adaptant nos méthodes de production et de consommation, tout en continuant à soutenir le développement économique. En nous fixant des objectifs ambitieux et en agissant de manière rigoureuse dans nos opérations, pratiques et processus internes, nous aspirons à devenir un modèle inspirant pour toutes et tous », a souligné Marie-Andrée Mauger, responsable de la transition écologique et de l'environnement au comité exécutif.

« Montréal a fait le choix clair d'intégrer l'économie circulaire au cœur de notre transition écologique, car la circularité permet de sécuriser notre prospérité économique en la dissociant de l'épuisement des ressources naturelles. C'est une démarche nécessaire pour répondre à l'urgence climatique. Ce nouveau plan d'action triennal est un jalon significatif dans notre parcours vers une économie circulaire, qui ne peut être réalisée de manière isolée. Notre rôle de guide repose sur un écosystème d'affaires mobilisé et engagé », a exprimé Luc Rabouin, responsable du développement économique au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Le plan d'action triennal 2025-2027 détaille 20 actions structurantes pour accélérer le virage vert de l'économie montréalaise, soutenir l'écosystème d'affaires, et renforcer le leadership de la Ville en matière de circularité. Avec plus de 7 M$ investis et un effet de levier sur 100 M$ de fonds municipaux, ce plan promet aussi un changement de pratiques municipales créant ainsi un effet multiplicateur pour faire de Montréal une ville exemplaire en matière de circularité.

Parmi les actions phares, notons :

la bonification du soutien financier, de 900 000 $, soit 300 000 $ par année pour la période 2025-2027, accordé à l'initiative « Synergie Montréal », propulsée par PME MTL Est-de-l'Île, afin de renforcer l'accompagnement offert aux entreprises dans leur transition vers l'économie circulaire;

le déploiement d'un nouveau programme municipal finançant la réalisation de diagnostics circulaires pour les entreprises;

le soutien à la mise sur pied de lieux phares et de projets structurants dédiés à l'accélération de l'économie circulaire. Un premier pas a d'ailleurs été franchi avec le financement récemment annoncé du Campus d'innovation Espace circulaire (600 000 $ pour les trois prochaines années), porté par PME MTL Est-de-l'Île et appuyé par plusieurs partenaires;

la mise en place de nouvelles réglementations ou de nouveaux encadrements menant à l'adoption de nouvelles pratiques en économie circulaire par les industries, commerces, et institutions (ICI);

des initiatives structurantes visant à stimuler les écosystèmes des cinq chaînes de valeur sectorielle prioritaires et celle de l'énergie.

Un nouveau prix pour célébrer l'innovation circulaire

Les Prix initiatives circulaires mettent en lumière les initiatives en économie circulaire les plus prometteuses au Québec. Celles qui redéfinissent les modèles d'affaires, les façons de produire et de consommer, et qui inspirent au changement. Québec circulaire et RECYC-QUÉBEC dévoileront les initiatives lauréates de la 5e édition des Prix dans le cadre du Sommet canadien de l'économie circulaire, le 15 avril 2025.

La Ville de Montréal est fière de soutenir la création du Prix Montréal circulaire pour souligner les accomplissements des organisations montréalaises qui contribuent à l'accélération du déploiement de la circularité de la métropole. Ce nouveau prix, décerné à compter de l'an prochain, vise à reconnaître et à faire rayonner les innovations montréalaises, ainsi qu'à promouvoir les projets et les entreprises qui font une réelle différence sur le terrain.

L'entrepreneuriat, un incontournable pour la transition circulaire de la métropole

Les entreprises jouent un rôle clé en développant des solutions climatiques et circulaires et en modifiant leurs pratiques pour une économie plus sobre en ressources. C'est dans ce contexte que la Ville de Montréal annonce un appui supplémentaire à l'écosystème entrepreneurial avec le lancement de l'appel de projets Entrepreneuriat climatique et circulaire. Doté d'une enveloppe de 1,2 M$ pour deux ans, l'appel vise à soutenir la commercialisation et la mise à l'échelle de solutions climatiques et circulaires et à faciliter le développement ou l'intégration de celles-ci au sein des organisations locales.

Des initiatives pour valoriser les résidus de CRD municipaux

Les résidus de construction, rénovation et démolition (CRD) représentent près du tiers de toutes les matières éliminées chaque année. Selon le dernier Bilan de la gestion des matières résiduelles au Québec, produit par RECYC-QUÉBEC, 3 512 000 tonnes de résidus ont été générées en 2021; 47 % de ce total s'est retrouvé dans un lieu d'enfouissement sans avoir été préalablement trié, excluant ainsi toute possibilité de réemploi ou de valorisation.

Pour répondre à ce défi, la Ville de Montréal annonce une nouvelle convention de service avec l'organisme à but non lucratif Architecture sans frontières Québec (ASFQ). Cette initiative permettra de valoriser les matériaux et le mobilier de certains chantiers municipaux, les détournant ainsi de l'enfouissement. Par ailleurs, la Ville financera une étude sur la circularité du bois, visant à explorer les possibilités de valorisation optimale du bois récupéré dans l'agglomération. Ces initiatives s'inscrivent dans le Plan d'action en économie circulaire et visent à exploiter le plein potentiel circulaire des ressources de la ville.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Béatrice Saulnier-Yelle, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 354-8017; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]