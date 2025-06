Pierre Lessard-Blais devient conseiller associé à l'itinérance au comité exécutif de la Ville de Montréal

MONTRÉAL, le 12 juin 2025 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, est heureuse d'annoncer une mise à jour des affectations au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal. Le maire de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, M. Pierre Lessard-Blais, tiendra désormais le rôle de conseiller associé à l'itinérance.

M. Pierre Lessard-Blais est maire de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve depuis 2017. Devant la crise de l'itinérance qui est en constante croissance dans la métropole, le comité exécutif de la Ville de Montréal souhaite profiter de la vaste expérience de l'élu en la matière.

« La riche expérience et le leadership de Pierre Lessard-Blais seront des atouts indéniables dans notre lutte contre l'itinérance. Malgré tous les efforts de la Ville, de plus en plus de Montréalaises et de Montréalais se retrouvent à la rue chaque année. Il est primordial de nous doter des meilleurs alliés pour faire face à la situation avec bienveillance, tout en faisant preuve de créativité afin de trouver des solutions innovantes pour que chacune et chacun ait accès à un toit. Pierre Lessard-Blais jouera un rôle clé dans la poursuite de cet objectif », a déclaré la mairesse Valérie Plante.

« Je suis ravie de cette affectation au sein du comité exécutif et je suis convaincue que Pierre Lessard-Blais fera avancer cet enjeu de société qui est d'une importance capitale pour notre administration », a mentionné Émilie Thuillier, présidente du comité exécutif.

À titre de conseiller associé à l'itinérance au comité exécutif, Pierre Lessard-Blais sera chargé du suivi du déploiement des actions en matière d'itinérance à Montréal. Il fera le pont avec les différents organismes qui effectuent un travail aussi colossal qu'essentiel sur l'ensemble du territoire. Il joindra ses forces à celle de Robert Beaudry qui est l'élu responsable de l'itinérance au comité exécutif.

« La crise de l'itinérance à Montréal est critique et l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve est l'un des arrondissements les plus touchés par la situation. Nos employées et employés travaillent quotidiennement avec les acteurs de tous les milieux afin de faire face à cette crise urgente avec humanité. Je suis honoré qu'on me propose de partager cette expertise avec le comité exécutif de la Ville et j'y contribuerai de mon mieux, avec vigueur et empathie. Je poursuivrai le travail entamé tout en me concentrant sur des solutions concrètes, en ayant toujours à cœur le bien-être et le respect de toute la population, incluant celle qui n'a pas accès à un logement », a souligné Pierre Lessard-Blais.

Pierre Lessard-Blais a indiqué, en janvier dernier, qu'il ne briguera pas un troisième mandat à titre de maire d'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve en novembre prochain, lors des élections municipales.

