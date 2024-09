GATINEAU, QC, le 5 sept. 2024 /CNW/ - Le 16 septembre 2024, le Bureau de la concurrence tiendra le « Sommet canadien de la concurrence 2024 : La dynamique du marché à l'ère de l'IA ». Cet événement d'une journée entière, qui se déroulera en personne à Ottawa et virtuellement, réunira des autorités de concurrence, des responsables de la réglementation, des entreprises, des organisations non gouvernementales, des juristes et des universitaires du Canada et d'ailleurs afin de comprendre et d'aborder les implications économiques de l'IA.

Lina Khan, présidente de la Federal Trade Commission des États-Unis, y prononcera un discours principal virtuel.

En plus du discours principal, le Sommet 2024 comprendra un aperçu préliminaire, deux panels, une discussion informelle, une table ronde des organismes de réglementation et un débat.

Exposé : IA et concurrence 101

Joel Blit, professeur d'économie à l'Université de Waterloo et membre principal du Centre pour l'innovation dans la gouvernance internationale donnera un aperçu de l'IA et de son incidence sur l'économie pour mettre la table pour la journée.

Panel 1 : L'effet de l'IA - Comment l'IA change-t-elle le jeu de la concurrence?

Le premier panel explorera l'incidence de l'IA sur la dynamique concurrentielle du marché.

Modérateur :

L'honorable Colin Deacon , sénateur indépendant, Sénat du Canada

Panélistes :

Jennifer Quaid , Ph. D., professeure agrégée, Université d' Ottawa

, Ph. D., professeure agrégée, Université d' Robert Clark , Ph. D., professeur, Université Queen's

, Ph. D., professeur, Université Queen's Robin Shaban , Ph. D., partenaire, Deetken Insight

, Ph. D., partenaire, Deetken Insight Benjamin Bergen , président, Conseil canadien des innovateurs

Discussion informelle : L'essor de l'IA - Risques pour les consommateurs

Cette discussion informelle portera sur certains des risques actuels et potentiels de l'IA pour les consommateurs.

Modératrice :

Vasiliki « Vass » Bednar, directrice exécutive, programme de maîtrise en politique publique, Université McMaster

Panéliste :

Siddharth Hiregowdara, cofondateur, CivAI

Discours principal

Lina Khan , présidente, Federal Trade Commission

Table ronde des organismes canadiens de réglementation : Une approche pangouvernementale des marchés numériques

Cette table ronde examinera la manière dont la concurrence s'articule autour de la protection de la vie privée, des télécommunications et des considérations culturelles.

Modératrice :

Alexandra Posadzki , journaliste, The Globe and Mail

Participants :

Matthew Boswell , commissaire de la concurrence, Bureau de la concurrence du Canada

, commissaire de la concurrence, Bureau de la concurrence du Philippe Dufresne , commissaire à la protection de la vie privée du Canada , Commissariat à la protection de la vie privée du Canada

, commissaire à la protection de la vie privée du , Commissariat à la protection de la vie privée du Vicky Eatrides , présidente et première dirigeante, Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

, présidente et première dirigeante, radiodiffusion et des télécommunications canadiennes Drew Olsen , vice-président et premier dirigeant, Commission du droit d'auteur du Canada

Panel 2 : Approches internationales en matière de concurrence et d'IA

Les panélistes discuteront du rôle des autorités de la concurrence sur leurs marchés respectifs face à l'IA.

Modératrice :

Ellen Creighton , sous-commissaire adjointe, Direction des affaires internationales, Bureau de la concurrence du Canada

Panélistes :

Carlota Reyners Fontana, Directrice, Direction générale de la concurrence, Marchés et cas II : Technologies de l'information, communication et médias, Commission européenne

Carlos García Cueva, Directeur général du renseignement sur les marchés, Commission fédérale de la concurrence économique du Mexique (COFECE)

Ori Schwartz , Chef de la Division de la concurrence, Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)

, Chef de la Division de la concurrence, Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) Un représentant du département de la Justice des États-Unis

Activité de débat : Oui ou non - Peut-on faire confiance aux grandes entreprises technologiques en ce qui concerne l'IA?

Deux équipes s'affronteront pour débattre la question de savoir si l'on peut ou non faire confiance aux grandes entreprises technologiques en ce qui concerne l'utilisation de l'IA.

Modérateur :

Majid Charania , directeur de la conformité, Bureau de la concurrence du Canada

Débattants :

Brianna Workman , étudiante en droit, Université d' Ottawa

, étudiante en droit, Université d' Keldon Bester , directeur exécutif et co-fondateur, Projet anti-monopole Canadian (PAMC)

, directeur exécutif et co-fondateur, Projet anti-monopole Canadian (PAMC) Umang Khandelwal , avocate, Davies Ward Philips & Vineberg LLP

, avocate, Davies Ward Philips & Vineberg LLP Makaila Kelly , étudiante en droit, Lincoln Alexander School of Law

Faits en bref

Le Bureau de la concurrence poursuit son travail pour mieux comprendre l'IA, son incidence possible sur la concurrence, la façon de remédier à ses préjudices concurrentiels potentiels et la façon de promouvoir la concurrence sur les marchés de l'IA.

Le Sommet 2024 est le cinquième sommet annuel organisé par le Bureau. Les sommets visent à élargir les connaissances du Bureau, à entendre les parties prenantes et à maintenir le Bureau à l'avant-garde des enjeux de l'économie canadienne.

2024 est le cinquième sommet annuel organisé par le Bureau. Les sommets visent à élargir les connaissances du Bureau, à entendre les parties prenantes et à maintenir le Bureau à l'avant-garde des enjeux de l'économie canadienne. Les précédents sommets du Bureau ont porté sur les thèmes suivants : la manière dont les considérations en matière de concurrence peuvent être prises en compte dans l'élaboration des politiques à tous les paliers de gouvernement au Canada ; le rôle de la concurrence dans la transition vers une économie plus verte; la manière dont les marchés concurrentiels peuvent jouer un rôle pour stimuler la croissance économique après la pandémie de COVID-19; les meilleures pratiques et les outils qui peuvent être utilisés pour faire respecter les règles de concurrence à l'ère numérique.

En mars 2024, le Bureau a aussi publié un document de travail sur l'intelligence artificielle (IA) et la concurrence à des fins de consultation publique. La consultation a pris fin le 7 juillet 2024.

Le Bureau de la concurrence est un organisme indépendant d'application de la loi qui protège la concurrence et en fait la promotion au bénéfice des consommateurs et des entreprises du Canada. La concurrence favorise la baisse des prix et l'innovation tout en alimentant la croissance économique.

