Solutions de transport structurant à Québec et de mobilité pour la Communauté métropolitaine de Québec : CDPQ Infra accepte le mandat proposé par le gouvernement du Québec

QUÉBEC, le 20 nov. 2023 /CNW/ - Tel que le prévoit l'entente-cadre visant des projets majeurs d'infrastructure publique, CDPQ Infra a accepté aujourd'hui un mandat du gouvernement du Québec pour faire l'analyse de la mobilité actuelle et projetée de l'ensemble de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ), pour tous modes de transport confondus.

Après une analyse approfondie, CDPQ Infra recommandera la ou les solutions permettant d'identifier un projet de transport structurant pour la Ville de Québec et d'améliorer la mobilité et la fluidité dans l'ensemble de la CMQ. Le travail d'analyse débutera dès la réception des études réalisées à ce jour.

« Pour réaliser ce mandat, CDPQ Infra mettra à contribution l'expérience et l'expertise de ses équipes dans l'analyse et la planification de grands projets de transport acquises au Québec et ailleurs dans le monde, tout en s'appuyant sur la collaboration essentielle du ministère des Transports et de la Mobilité durable et de la Ville de Québec. »

- Jean-Marc Arbaud, président et chef de la direction, CDPQ Infra

Dans sa volonté de proposer des solutions de transport qui répondent aux besoins des communautés desservies et qui soient attrayantes pour les citoyens, CDPQ Infra s'appuiera sur une méthodologie rigoureuse qui intègre:

Une analyse de la mobilité qui prend en compte les études existantes. Cette étape vise à effectuer un diagnostic exhaustif du territoire en termes de desserte de transport afin d'identifier les options de corridors et les modes de déplacements adaptés aux besoins des usagers actuels et futurs. Une évaluation multicritère qui permet de prendre en compte les pôles générateurs de déplacements, les objectifs d'aménagement et les politiques de développement des villes concernées.

Ces analyses seront bonifiées par les informations qui seront colligées auprès des nombreux acteurs concernés par ce projet.

Tout mandat subséquent qui pourrait découler des recommandations fournies par CDPQ Infra, et qui viserait la réalisation, la gestion ou le financement de projets sera soumis au processus et aux critères de décision prévus à l'entente-cadre entre la CDPQ et le gouvernement du Québec.

