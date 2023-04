QUÉBEC, le 28 avril 2023 /CNW/ - Le BLUETTI AC500 , une version améliorée du modèle classique AC300 , a été lancé sur Indiegogo et a connu un succès remarquable. L'entreprise a recueilli plus de 12 millions de dollars en deux mois, battant ainsi le record du monde pour toute activité de financement d'une station d'alimentation portative.

Comparaison entre les modèles AC300 et AC500

Modèle AC300 AC500 Puissance nominale 3 000 W 5 000 W Extensibilité Jusqu'à 4* batteries B300 Jusqu'à 6* batteries B300S ou 4* batteries B300 Puissance du système tout équipé 120/240 V, 6 kW, 24,6 kWh 120/240 V, 10 kW, 36,8 kWh Débit d'entrée maximum (CA+PV) 5 400 W 8 000 W Débit d'entrée maximum (CA) 3 000 W 5 000 W (avec deux batteries B300S ou plus) Puissance solaire maximum 2 400 W 3 000 W Liaison de phase auxiliaire de 240 V √ √ Temps de transfert à l'ASI ≤20 ms ≤20 ms Contrôle par application intelligente √ √ Prix À partir de 3 598 $ (3 000 W, 3 072 Wh) À partir de 4 799 $ (5 000 W, 3 072 Wh) Garantie Garantie sans tracas de 4 ans

Même taille, énergie différente

Le modèle AC300 possède une puissance de sortie de 3 000 W, tandis que celle du modèle AC500 est de 5 000 W. Le modèle AC300 peut fonctionner avec jusqu'à 4 batteries B300 pour atteindre une capacité de 12 288 Wh, tandis que le modèle AC500 peut prendre en charge jusqu'à 6 batteries B300S pour 18 432 Wh ou jusqu'à 4 batteries B300 pour 12 288 Wh. La fonction de liaison de phase auxiliaire permet un système tout équipé de 240 V, 6 kW et 24,6 kWh pour deux unités AC300 ou 240 V, 7,2 kW et 36,8 kWh pour deux unités AC500.

Chargement rapide

Le modèle AC300 offre un débit d'entrée maximum de 5 400 W au moyen d'une prise secteur et de panneaux solaires simultanément. Cependant, le modèle AC500 va encore plus loin : jusqu'à 8 000 W! Le chargement d'un système AC500 + 2 batteries B300S de 0 à 80 % prend 40 minutes.

Énergie solaire

Le système AC300 permet un apport solaire maximum de 2 400 W, alors que le AC500 permet un apport solaire maximum de 3 000 W. Les panneaux solaires portatifs de BLUETTI peuvent être chargés avec ces systèmes, ce qui permet différentes combinaisons.

Batterie supérieure

La batterie B300S est conçue pour supporter un maximum de 500 watts d'apport solaire pour réduire le temps de charge, et est dotée d'une capacité d'autochauffage intelligente qui améliore son rendement en matière de décharge à basse température et sa durée de vie.

Si l'on tient compte de la différence de prix (1 200 $), le modèle AC300 peut convenir à un usage général, tandis que le AC500 est mieux adapté aux régions plus froides en raison de sa haute performance.

À propos de BLUETTI

Depuis sa création, BLUETTI est déterminée à promouvoir des solutions de développement durable et d'énergie verte. En offrant des solutions écologiques d'accumulation d'énergie pour un usage intérieur et extérieur, BLUETTI vise à offrir des expériences exceptionnelles pour nos maisons tout en contribuant à un avenir durable pour notre planète. Cet engagement en faveur de l'énergie durable a permis à BLUETTI d'étendre son rayonnement à plus de 70 pays et de gagner la confiance de millions de clients dans le monde.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2062439/image_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1750429/4003881/Logo.jpg

SOURCE BLUETTI POWER INC

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]