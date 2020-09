La clé de la technologie brevetée d'éclairage intelligent DEL de Sollum est la plateforme infonuagique Le Soleil à votre service®, qui tire parti de la capacité du luminaire à recréer, perfectionner et moduler le spectre complet de la lumière naturelle du Soleil avec une précision inégalée. Ainsi, l'éclairage peut reproduire la lumière du sud de l'Australie tout comme celui du nord de la France, ce qui permet de cultiver un fruit ou un légume, peu importe sa région d'origine et l'emplacement de la serre.

La technologie entièrement programmable de Sollum va contribuer à maximiser l'utilisation des serres à l'année. Pour Gene Ingratta, président d'Allegro Acres, la technologie jouera un rôle clé dans la qualité des aliments : « Jusqu'à maintenant, on pouvait tout contrôler dans la serre sauf le facteur le plus important, la lumière du Soleil, » explique Gene. « Avec la technologie de Sollum, nous allons finalement être en mesure de reproduire la lumière du Soleil pour fournir le spectre et l'intensité exactes dont les plantes ont besoin à tout moment. » a-t-il ajouté.

Pour Louis Brun, président-directeur général de Sollum Technologies, « L'adoption de notre technologie par un joueur reconnu comme Allegro Acres confirme la pertinence économique et durable de notre technologie pour les producteurs en serre. À ce jour, nous avons constaté que notre technologie permet des économies d'énergie de plus de 30 %** et des hausses de productivité pouvant atteindre 40 %*. Nos partenaires ont aussi observé une amélioration notable de l'apparence, du goût et de l'odeur des aliments, sans compter qu'ils se conservent plus longtemps - ce qui est un élément important pour toute la chaine d'approvisionnement. Et finalement, en cette période d'incertitude, nous sommes convaincus que notre technologie peut contribuer à l'autonomie alimentaire des régions où elle sera implantée, 365 jours par année. »

À propos de Sollum Technologies

Fondée en 2015, Sollum Technologies s'inspire de la nature pour proposer aux serriculteurs la seule solution d'éclairage intelligent DEL qui reproduit et module dynamiquement tous les spectres de la lumière naturelle du Soleil. La société est basée à Montréal (Québec, Canada) où sont concentrées ses activités de conception, développement et fabrication. Elle travaille étroitement avec ses clients pour créer des recettes adaptées aux stades de croissance de chaque produit, peu importe son climat d'origine dans le monde et l'emplacement de leur serre. La solution d'éclairage de Sollum procure ainsi une valeur inégalée du point de vue économies d'énergie, productivité et qualité supérieure des aliments au moyen d'une application flexible, évolutive et facile à utiliser, dans le plus grand respect de l'environnement. La Fondation Solar Impulse lui a décerné le label Efficient Solution accordé à seulement 1000 technologies dans le monde. Pour de plus amples informations, visitez sollum.tech ou consultez notre page LinkedIn ou Facebook.

À propos d'Allegro Acres

Créée en 1999, Allegro Acres est une ferme familiale de production de poivrons en serre du sud-ouest de l'Ontario, qui place la culture d'entreprise et le bien-être de ses employés au cœur de ses valeurs. Elle est fière d'être l'un des premiers producteurs à avoir adopté des pratiques durables de production en serre, telles que la pollinisation par les abeilles, des installations hydroponiques pour mieux contrôler les insectes et faciliter une croissance plus rapide et une meilleure efficacité, ainsi qu'un système de recyclage de l'eau pour réduire sa consommation.

Pour plus d'information sur Allegro Acres, veuillez consulter son profil sur OGVG .

*En comparaison d'un DEL / ** En comparaison au HPS

