LES DONNÉES DÉTAILLÉES AU NIVEAU DES FEUILLES PERMETTENT D'ÉTABLIR DES PROFILS D'ÉCLAIRAGE PRÉCIS

MONTRÉAL, le 11 juin 2024 /CNW/ - Sollum Technologies, la seule solution d'éclairage dynamique 100 % programmable, annonce un partenariat stratégique avec Leaficient, chef de file des technologies de mesure de haute précision des plantes et de contrôle de l'éclairage. Cette collaboration vise à faire progresser les stratégies et les recettes d'éclairage en intégrant des données précises sur la croissance des plantes aux algorithmes avancés de Sollum afin d'apprendre, de s'adapter et d'optimiser la culture en temps réel.

Leaficient assure une surveillance en temps réel 24/7 de la production et de la santé des plantes et utilise cette évaluation pour adapter les profils d'éclairage aux besoins des plantes. La collaboration de Sollum Technologies avec Leaficient vise à faire progresser les stratégies et les recettes d'éclairage en intégrant des données précises sur la croissance des plantes aux algorithmes avancés de Sollum afin d'apprendre, de s'adapter et d'optimiser la culture en temps réel. (Groupe CNW/Sollum Technologies)

Leaficient, une entreprise innovante de biotechnologie spécialisée dans les capteurs et les contrôles, est à la fine pointe de la technologie de vision par ordinateur, qui permet de réaliser un suivi détaillé du stress des plantes et de leur capacité photosynthétique fondé sur des mesures effectuées sur les feuilles. Cette approche unique permet une personnalisation précise des profils d'éclairage, optimisant les conditions de croissance des plantes tout en minimisant les coûts opérationnels. L'objectif est d'augmenter l'efficacité de la croissance pour produire des rendements plus élevés tout en réduisant la consommation d'énergie.

François R-Moisan, chef des technologies et cofondateur de Sollum Technologies, a partagé son enthousiasme concernant ce partenariat en déclarant : « Intégrer les mesures détaillées des plantes de Leaficient avec notre plateforme infonuagique Le Soleil à votre ServiceMC (SOLaS MC) améliore notre capacité à fournir des stratégies d'éclairage incroyablement adaptées qui répond, plus que jamais, aux besoins spécifiques de chaque culture et variété, à chaque étape de leur croissance. Ce partenariat établit une nouvelle norme en agriculture de précision.»

Brian Stancil, co-fondateur et PDG de Leaficient, a ajouté : « Nous utilisons les connaissances sur les performances et la santé des plantes pour déterminer les stratégies d'éclairage, en utilisant essentiellement chaque photon pour générer de la biomasse et éviter le gaspillage. La solution d'éclairage dynamique de Sollum, combinée à nos capacités de mesure avancées, offre aux producteurs un contrôle et une efficacité sans précédent de leurs opérations. »

Brian Stancil possède plus de deux décennies d'expérience dans la commercialisation de technologies dans un large éventail d'industries. Il travaille aux côtés du co-fondateur Andy Rope, PhD, un agriculteur avec une vaste expérience en optique et en traitement d'image. Il a publié des articles dans Nature Communications, Biomaterials, ACS Nano, The Journal of Functional Biomaterials, The Journal of Cell Biology et The Journal of Cell Science.

À propos de Sollum Technologies

Sollum Technologies propose la seule solution d'éclairage DEL 100 % dynamique qui module le spectre complet de la lumière naturelle du Soleil afin d'éclairer des environnements fermés tels que des serres, des centres de recherche et des laboratoires. La solution clé en main primée de Sollum® se compose de luminaires alimentés par l'internet des objets et l'IA, qui sont contrôlés par la plateforme infonuagique le Soleil à votre ServiceMC exclusive à Sollum. La solution unique de Sollum est une technologie propre entièrement évolutive qui s'adapte aux besoins d'affaires ainsi que la gestion de l'éclairage multizone, chaque zone bénéficiant de la gradation automatique d'un nombre illimité de recettes de lumière. C'est pourquoi notre solution offre une valeur inégalée sur le plan des économies d'énergie et, en plus pour les serriculteurs, une productivité accrue et une qualité supérieure des produits.

Fondée en 2015, l'entreprise a son siège social à Montréal (Québec, Canada), où sont concentrées ses activités de conception, de développement et de fabrication et possède un bureau de représentation à Leamington (Ontario, Canada). Pour plus d'informations, rendez-vous sur sollum.tech.

À propos de Leaficient

Leaficient a été fondée en 2022 pour développer des technologies qui accélèrent l'adoption et la rentabilité de l'agriculture intérieure. La solution de contrôle et d'analyse de l'éclairage intelligent de Leaficient augmente les rendements et la qualité tout en réduisant les coûts. Leur plateforme se connecte aux systèmes d'éclairage existants dans les serres pour fournir des recettes adaptatives basées sur une grande variété de biométries environnementales et végétales. Le système surveille la santé et la productivité des cultures pour chaque microclimat et génère des recettes lumineuses personnalisées en fonction des besoins dynamiques de la plante au fur et à mesure de sa croissance. Leaficient a son siège à Pittsburgh, Pennsylvanie, un centre névralgique pour l'innovation en robotique et en intelligence artificielle. Les technologies de base derrière la solution de Leaficient ont été développées avec le soutien de la National Science Foundation et de l'Université Carnegie Mellon, classée par US News and World Reports comme la première université mondiale en intelligence artificielle.

SOURCE Sollum Technologies

Renseignements: Sources: Sollum Technologies Vice-présidente, Marketing, Jenny Zammit, +1.514.975.7308, [email protected]; Relations médias, Valérie Gonzalo, +1.514.923.1549, [email protected]; Leaficient Cofondateur & CEO, Brian Stancil, [email protected]