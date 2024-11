SOLLUM RENFORCE SON LEADERSHIP AU CANADA AVEC LA NOMINATION DE JON ADAMS AU POSTE

DE VICE-PRÉSIDENT DES VENTES

MONTRÉAL, le 12 nov. 2024 /CNW/ - Sollum Technologies est fière d'annoncer la nomination de Jon Adams au poste de vice-président des ventes pour le Canada, et ce dès aujourd'hui. Basé à St-Catharines, en Ontario, Jon possède plus de 15 ans d'expérience dans l'industrie des serres, offrant à Sollum un avantage stratégique dans une région agricole clé. Son expertise approfondie en vente technique, analyse de marché et développement de produits sera déterminante pour soutenir la croissance continue et l'innovation de Sollum sur le marché nord-américain.

Auparavant vice-président chez Havecon, Jon s'est forgé une carrière impressionnante en gestion des cycles de vente, d'évaluation des paysages concurrentiels, et de solutions de serre de haute qualité pour des clients de premier plan. Son approche pratique et son engagement envers la durabilité s'inscrivent parfaitement dans la mission de Sollum : offrir une solution d'éclairage dynamique DEL de pointe, répondant aux besoins uniques des producteurs.

« Nous sommes ravis d'accueillir Jon au sein de l'équipe, » a déclaré Louis Brun, PDG de Sollum Technologies. « Son parcours dans l'industrie des serres et son expertise technique font de lui le leader idéal pour renforcer notre présence au Canada. Le leadership de Jon sera essentiel alors que nous continuons à offrir une solution d'éclairage innovante qui permet aux producteurs de réaliser leurs objectifs. »

« Je suis enthousiaste à l'idée de joindre l'équipe de Sollum Technologies, qui fait avancer l'innovation dans l'industrie de l'éclairage pour les serres, » a partagé Jon Adams. « La solution d'éclairage dynamique DEL de Sollum offre une flexibilité et une précision incomparables pour les producteurs, et je suis impatient de contribuer à accroitre son succès dans tout le Canada, afin que nos clients bénéficient des meilleurs résultats. »

La nomination de Jon Adams souligne l'engagement de Sollum à accélérer sa croissance sur le marché canadien tout en renforçant son leadership en matière d'éclairage dynamique DEL pour les serres commerciales. Son expertise approfondie sera précieuse pour hausser la part de marché de Sollum et encourager l'adoption d'une solution d'éclairage durable et performante partout au pays.

À propos de Sollum Technologies

Sollum Technologies propose la seule solution d'éclairage DEL 100 % dynamique qui module le spectre complet de la lumière naturelle du Soleil afin d'éclairer des environnements fermés tels que des serres, des centres de recherche et des laboratoires. La solution clé en main primée de Sollum® se compose de luminaires alimentés par l'internet des objets et l'IA, qui sont contrôlés par la plateforme infonuagique le Soleil à votre ServiceMC exclusive à Sollum. La solution unique de Sollum est une technologie propre entièrement évolutive qui s'adapte aux besoins d'affaires ainsi que la gestion de l'éclairage multizone, chaque zone bénéficiant de la gradation automatique d'un nombre illimité de recettes de lumière. C'est pourquoi notre solution offre une valeur inégalée sur le plan des économies d'énergie et, en plus pour les serriculteurs, une productivité accrue et une qualité supérieure des produits.

Fondée en 2015, l'entreprise a son siège social à Montréal (Québec, Canada), où sont concentrées ses activités de conception, de développement et de fabrication et possède un bureau de représentation à Leamington (Ontario, Canada). Pour plus d'informations, rendez-vous sur sollum.tech.

©2024 Sollum Technologies. Tous droits réservés. Le Soleil à votre Service, SOLaS, Connectés à la nature, SF-E2, SF-ONE, SF-PRO, SF-MAX, S.E.A.R.C.H. et le logo Sollum sont des marques enregistrées ou de commerce de Sollum Technologies.

