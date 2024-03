RÉSERVEZ VOTRE DÉMO DE 10 MINUTES DE LA PLATEFORME INFONUAGIQUE LE SOLEIL À VOTRE SERVICE DE SOLLUM ET CONTRIBUEZ À NOURRIR LES PLUS DÉMUNIS.

MONTRÉAL, le 5 mars 2024 /CNW/ - Pour sa première participation à Indoor Ag-Con, Sollum Technologies, le chef de file en matière d'éclairage dynamique DEL, annonce son engagement à élargir son empreinte au-delà d'une révolution dans l'agriculture en environnement contrôlé. L'entreprise contribuera significativement à la collectivité locale en soutenant Three Square, la seule banque alimentaire du sud

du Nevada,

Pour sa première participation à Indoor Ag-Con, Sollum Technologies, le chef de file en matière d'éclairage dynamique DEL, annonce son engagement à élargir son empreinte au-delà d'une révolution dans l'agriculture en environnement contrôlé. L'entreprise contribuera significativement à la collectivité locale en soutenant Three Square, la seule banque alimentaire du sud du Nevada. Pour chaque démo de 10 minutes de sa plateforme Le Soleil à votre ServiceMC effectuée pendant l'événement, Sollum® s'engage à faire un don de 100 $ US à Three Square. L'objectif de Sollum est d'atteindre ou de dépasser une contribution caritative de 3 000 $ US, ce qui contribuera à servir environ 9 000 repas. Les participants sont invités à planifier leurs démonstrations en cliquant ici ou en visitant notre kiosque (#1206). (Groupe CNW/Sollum Technologies)

Pour chaque démo de 10 minutes de sa plateforme Le Soleil à votre ServiceMC effectuée pendant l'événement, Sollum® s'engage à faire un don de 100 $ US à Three Square. L'objectif de Sollum est d'atteindre ou de dépasser une contribution caritative de 3 000 $ US, ce qui contribuera à servir environ 9 000 repas. Les participants sont invités à planifier leurs démonstrations en cliquant ici ou en visitant notre kiosque (#1206).

La solution unique de Sollum offre une flexibilité et un contrôle sans précédent aux producteurs en serre en améliorant la croissance et la productivité des plantes grâce à des recettes de lumières entièrement programmables. Cette initiative reflète l'engagement de Sollum envers le bien-être de la société et l'utilisation de la technologie dans une perspective de développement durable.

Three Square, fier membre de Feeding America, œuvre sans relâche pour fournir des aliments sains aux personnes souffrant de la faim tout en poursuivant avec passion l'objectif d'une collectivité libérée de la faim. Le besoin de soutien est plus critique que jamais car un habitant sur huit dans le sud du Nevada est confronté à l'insécurité alimentaire et un enfant sur six vit dans un foyer où règne l'insécurité alimentaire. Le vaste réseau de Three Square garantit la distribution de nourriture directement aux personnes, et a fourni plus de 550 millions de livres (249,5 millions de kg) de nourriture depuis sa création en 2007.

« La participation de Sollum à l'Indoor Ag-Con ne se limite pas seulement à présenter solution; il s'agit de faire une vraie différence dans la vie des gens autour de nous », a déclaré Jenny Zammit, vice-présidente, Marketing chez Sollum Technologies. « En associant les démonstrations de notre plateforme Le Soleil à votre Service à une cause aussi essentielle que celle de Three Square, nous espérons ouvrir la voie à une communauté sans faim dans le sud du Nevada. »

Visitez Sollum Technologies au kiosque #1206 pour découvrir l'avenir de l'éclairage dynamique DEL et contribuer à une noble cause. Ensemble, nous pouvons bâtir un monde meilleur pour tous.

À propos de Sollum Technologies

Sollum Technologies propose la seule solution d'éclairage DEL 100 % dynamique qui module le spectre complet de la lumière naturelle du Soleil afin d'éclairer des environnements fermés tels que des serres, des centres de recherche et des laboratoires. La solution clé en main primée de Sollum® se compose de luminaires alimentés par l'internet des objets et l'IA, qui sont contrôlés par la plateforme infonuagique le Soleil à votre ServiceMC exclusive à Sollum. La solution unique de Sollum est une technologie propre entièrement évolutive qui s'adapte aux besoins d'affaires ainsi que la gestion de l'éclairage multizone, chaque zone bénéficiant de la gradation automatique d'un nombre illimité de recettes de lumière. C'est pourquoi notre solution offre une valeur inégalée sur le plan des économies d'énergie et, en plus pour les serriculteurs, une productivité accrue et une qualité supérieure des produits.

Fondée en 2015, l'entreprise a son siège social à Montréal (Québec, Canada), où sont concentrées ses activités de conception, de développement et de fabrication et possède un bureau de représentation à Leamington (Ontario, Canada). Pour plus d'informations, rendez-vous sur sollum.tech.

About Three Square Food Bank

Inspiré par le fondateur Eric Hilton et grâce à une de la Fondation Conrad N. Hilton, Three Square est la seule banque alimentaire du sud du Nevada et la plus grande organisation de lutte contre la faim, desservant Las Vegas et tous les comtés de Clark, Lincoln, Esmeralda et Nye. Depuis son ouverture en 2007, Three Square a fourni plus de 550 millions de livres de nourriture à des centaines de milliers de personnes dans le besoin et s'est forgé une réputation comme l'une des banques alimentaires les plus efficaces et efficientes du pays. Three Square est une collaboration communautaire avec des entreprises, des agences à but non lucratif, des distributeurs alimentaires, des institutions d'enseignement supérieur, le district scolaire du comté de Clark, des entités gouvernementales, les médias et des milliers de bénévoles travaillant ensemble pour soutenir les habitants du sud du Nevada en situation d'insécurité alimentaire. L'année dernière, Three Square a fourni près de 43 millions de livres de nourriture, l'équivalent de près de 36 millions de repas, grâce à son réseau de partenaires communautaires. Membre du réseau Feeding America de banques alimentaires, Three Square reste engagé dans sa mission de fournir des aliments sains aux personnes affamées, tout en poursuivant passionnément l'objectif d'une communauté sans faim. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez avez besoin d'aide alimentaire, ou souhaitez en savoir plus sur la vision de Three Square d'une communauté où personne n'a faim, veuillez-vous connecter sur threesquare.org, Facebook (@ThreeSquareFoodBank), Instagram (@threesquarelv) and X (@threesquarelv).

©2024 Sollum Technologies. Tous droits réservés. Le Soleil à votre Service, Connectés à la nature, SF-ONE, SF-PRO, SF-MAX, S.E.A.R.C.H. et le logo Sollum sont des marques enregistrées ou de commerce de Sollum Technologies.

SOURCE Sollum Technologies

Renseignements: Source: Sollum Technologies, Vice-présidente, Marketing, Jenny Zammit, +1.514.975.7308, [email protected]; Three Square Food Bank; Director of Marketing & Communications, Joe Ham, +1 702.644.3663 (x333), [email protected]