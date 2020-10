L'entreprise renforce sa position pour accélérer la mise en marché de

sa solution d'éclairage intelligent DEL destinée à la production maraîchère en serre.

MONTRÉAL, le 20 oct. 2020 /CNW/ - Sollum Technologies (« Sollum ») est fière d'annoncer qu'elle a reçu une aide financière de 3,15 millions de dollars canadiens dans le cadre du programme Technoclimat. Cet investissement majeur dans la croissance de Sollum a été précédé au cours du mois de juin par un financement de 5 millions de dollars canadiens de Technologies du développement durable Canada, et de 3,9 millions de dollars canadiens d'Investissement Québec, de ses investisseurs initiaux et de la Banque Nationale.

Technoclimat a pour but de soutenir l'innovation en matière d'énergie et de réduction des émissions de gaz à effet de serre au Québec. L'investissement et le soutien de Technoclimat permettront à Sollum de tester la production hivernale du poivron en serre avec sa solution d'éclairage intelligent DEL, qui reproduit, perfectionne et module dynamiquement tous les spectres de la lumière naturelle du Soleil.



Le Centre de recherche et de développement de Harrow d'Agriculture et Agroalimentaire Canada a démontré qu'une telle production était possible à l'échelle d'une serre expérimentale. Ultimement, des essais dans deux serres différentes serviront non seulement à démontrer le succès d'une telle culture en serre commerciale, mais aussi le potentiel de la solution de Sollum pour réduire la consommation d'énergie en modulant la lumière avec précision et en éclairant hors des périodes de pointe. De plus, les essais permettront de mesurer de façon tangible l'amélioration de la productivité maraîchère dans des conditions climatiques extrêmes car les tests débuteront en décembre 2020.

« Dans un contexte d'une prise de conscience accrue sur les plans de l'autonomie alimentaire, de l'efficacité énergétique et des changements climatiques, l'engagement du programme Technoclimat confirme encore une fois la confiance de partenaires du développement durable envers les bénéfices environnementaux que procure notre technologie innovatrice et son potentiel de marché. C'est avec l'appui de ces partenaires solides que nous entamons la phase de croissance accélérée de Sollum. »

Louis Brun, Président-directeur général, Sollum Technologies

« Les derniers mois nous ont fait réaliser qu'il est essentiel d'accroître notre autonomie alimentaire et, surtout, de soutenir nos producteurs locaux. La solution d'éclairage horticole intelligent développée par Sollum Technologies a le potentiel de réduire la consommation d'énergie et d'améliorer la productivité maraîchère des serres commerciales québécoises. À terme, elle pourrait permettre aux Québécois d'avoir accès toute l'année à une variété de fruits et légumes locaux à un prix abordable. Je suis très fier que notre gouvernement finance ce projet de démonstration technologique. Je souhaite de tout cœur que ce projet contribue à l'objectif d'implanter une agriculture d'hiver innovante au Québec en vue de remplacer une partie de nos importations et ainsi améliorer notre balance commerciale. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec

À propos de Sollum Technologies

Fondée en 2015, Sollum Technologies s'inspire de la nature pour proposer aux serriculteurs la seule solution d'éclairage intelligent DEL qui reproduit et module dynamiquement tous les spectres de la lumière naturelle du Soleil. La Société est basée à Montréal (Québec, Canada) où sont concentrées ses activités de conception, développement et fabrication. Elle travaille étroitement avec ses clients pour créer des recettes adaptées aux stades de croissance de chaque produit, peu importe son climat d'origine dans le monde et l'emplacement de leur serre. Les solutions d'éclairage de Sollum procurent ainsi une valeur inégalée du point de vue économies d'énergie, productivité et qualité supérieure des aliments au moyen d'une application flexible, évolutive et facile à utiliser, dans le plus grand respect de l'environnement. La Fondation Solar Impulse lui a décerné le label Efficient Solution accordé à seulement 1000 technologies dans le monde. Pour de plus amples informations, visitez sollum.tech ou consultez notre page LinkedIn ou Facebook.

À propos de Technoclimat

Le programme gouvernemental Technoclimat est offert par Transition énergétique Québec. Il a pour but d'encourager le développement, au Québec, d'innovations technologiques en matière d'efficacité énergétique, d'énergies renouvelables, de bioénergies et de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) en offrant un soutien financier aux promoteurs de projets qui désirent démontrer le potentiel d'une innovation technologique.

