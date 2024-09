CONSOLIDATION DES COMPÉTENCES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN TECHNOLOGIES ET

DE LA PRÉSENCE SUR LE MARCHÉ AMÉRICAIN.

MONTRÉAL, le 24 sept. 2024 /CNW/ -- Sollum Technologies, chef de file en solution d'éclairage entièrement dynamique DEL pour les serres et les environnements contrôlés, est fière d'annoncer que Madame Jacqueline Heard, Ph. D., MBA, s'est jointe à son conseil d'administration.

Dirigeante chevronnée dans l'industrie agroalimentaire, animée par une passion pour les pratiques durables, Mme Heard occupe actuellement le poste de PDG d'Enko Chem, Inc., une société qui découvre et développe de nouveaux produits pour les agriculteurs afin de protéger leurs cultures contre les parasites et les maladies. Tout au long de sa carrière, elle a innové avec l'intention de faire progresser les pratiques agricoles, en identifiant et en commercialisant de nouvelles technologies en tant qu'entrepreneure, responsable de la recherche et du développement mondial et investisseuse en capital de risque. Elle a récemment été reconnue par Forbes dans son classement « Forbes 50 over 50 » comme « innovatrice ». Depuis la création d'Enko en 2017, Mme Heard a fait croître l'entreprise de manière significative, et elle dirige aujourd'hui une équipe de 50 personnes qui œuvre dans un marché de 70 milliards de dollars. Sous sa direction, Enko a levé 150 millions de dollars auprès d'investisseurs et a établi des partenariats industriels et des collaborations de recherche déterminants.

« Alors que nous continuons à nous développer et à innover dans le secteur de l'éclairage dynamique DEL, l'expérience étendue de Mme Heard dans l'agro-industrie et le capital de risque sera inestimable », a déclaré Louis Brun, président-directeur général de Sollum Technologies. « Nous sommes ravis de bénéficier de sa vision stratégique et de son leadership alors que nous explorons de nouvelles opportunités sur ce marché en pleine évolution. »

Cette nomination au conseil d'administration renforce la solide gouvernance de Sollum, qui comprend des partenaires clés comme Idéaliste Capital et Fondaction. Leur soutien souligne la confiance dans la vision de Sollum et dans le potentiel de sa technologie pour révolutionner l'agriculture durable en environnement contrôlé.

« Je suis ravie de me joindre à Sollum Technologies à un moment où l'entreprise ouvre la voie avec une solution d'éclairage durable et écoénergétique pour les serres » , a déclaré Mme Heard. « J'ai hâte de contribuer à la mission de l'entreprise, qui est de rapprocher la nature de la technologie, et d'aider à propulser sa prochaine phase de croissance. »

En plus de ses réalisations professionnelles, Mme Heard s'engage activement à promouvoir des changements dans l'industrie. Elle intervient régulièrement lors d'évènements sectoriels et siège sur plusieurs conseils d'administration et conseils consultatifs scientifiques. Elle s'investit également dans des initiatives éducatives, notamment en collaborant avec l'Université du Connecticut pour offrir aux étudiants une expérience pratique en recherche et développement agricole.

À propos de Sollum Technologies

Sollum Technologies propose la seule solution d'éclairage DEL 100 % dynamique qui module le spectre complet de la lumière naturelle du Soleil afin d'éclairer des environnements fermés tels que des serres, des centres de recherche et des laboratoires. La solution clé en main primée de Sollum® se compose de luminaires alimentés par l'internet des objets et l'IA, qui sont contrôlés par la plateforme infonuagique le Soleil à votre ServiceMC exclusive à Sollum. La solution unique de Sollum est une technologie propre entièrement évolutive qui s'adapte aux besoins d'affaires ainsi que la gestion de l'éclairage multizone, chaque zone bénéficiant de la gradation automatique d'un nombre illimité de recettes de lumière. C'est pourquoi notre solution offre une valeur inégalée sur le plan des économies d'énergie et, en plus pour les serriculteurs, une productivité accrue et une qualité supérieure des produits.

Fondée en 2015, l'entreprise a son siège social à Montréal (Québec, Canada), où sont concentrées ses activités de conception, de développement et de fabrication et possède un bureau de représentation à Leamington (Ontario, Canada). Pour plus d'informations, rendez-vous sur sollum.tech.

Sources : Sollum Technologies, Vice-présidente, Marketing, Jenny Zammit, +1.514.975.7308, [email protected]; Relations médias, Valérie Gonzalo, +1.514.923.1549, [email protected]