CONTRÔLE ET FLEXIBILITÉ ACCRUS AVEC UN NOUVEAU LUMINAIRE DYNAMIQUE DEL ET DES FORFAITS DE FONCTIONNALITÉS SOLASMC

MONTRÉAL, le 17 sept. 2024 /CNW/ - À l'aube des 10 ans de sa création en janvier 2015, Sollum Technologies est fière de lancer de nouveaux produits et services fondés sur sa grande expérience dans la gestion de l'éclairage dynamique DEL.

Sollum a été une pionnière de l'industrie en créant la seule technologie d'éclairage DEL entièrement dynamique gérée par une plateforme infonuagique, Le Soleil à votre ServiceMC (SOLaSMC). Facile d'utilisation, celle-ci reproduit avec une précision inégalée le cycle naturel de la lumière du Soleil, qui demeure la référence ultime en éclairage agricole. Conçue et fabriquée au Canada, la technologie de Sollum et ses avantages occupent une classe à part, tout comme le soutien agronomique et technique que l'entreprise offre aux clients.

« La technologie de Sollum, inspirée par la nature, a été mise en œuvre avec succès dans la culture de plus de 85 variétés de produits et éclaire plus de 100 acres de serres en Amérique du Nord et en Europe », a déclaré Louis Brun, cofondateur et président-directeur général de Sollum Technologies. « Depuis près de 10 ans maintenant, nous

avons développé une expertise de pointe en expérimentant comment la modulation de l'éclairage influence la productivité des récoltes, les caractéristiques des plantes et la consommation d'énergie, et facilite la gestion parasitaire. Ce faisant, nous avons écouté attentivement nos clients afin de bien comprendre leurs besoins et les soutenir dans l'adoption de notre technologie. L'évolution de nos produits et services reflète nos constatations sur le terrain et nos discussions en injectant encore plus de flexibilité dans les choix des producteurs et de contrôle sur l'éclairage. »

SF-E2 MC -- Un nouveau luminaire axé sur l'efficacité énergétique

Le spectre ciblé des DEL du nouveau luminaire SF-E2 procure aux producteurs soucieux des coûts de l'énergie une efficacité énergétique et une croissance des plantes maximales.

Le SF-E2 convient également aux entreprises qui visent à faire cohabiter la technologie HPS avec une technologie DEL simple dans le cadre d'une transition progressive.

Trois puissances pour chaque modèle de luminaire

Afin de s'adapter à la grandeur et la configuration de toutes les serres, tous les luminaires de Sollum sont maintenant offerts en trois puissances, soit 400, 800 et 1040 watts.

La gamme de luminaires de Sollum comprend également le SF-ONEMC et le SF-PROMC. La technologie simple et flexible du SF-ONE offre un spectre qui stimule la productivité des récoltes et permet de cultiver une majorité des produits, tandis que le spectre très large du SF-PRO procure une modulation de la lumière maximale qui permet de contrôler et de maintenir un équilibre entre tous les paramètres de production tels que les coûts, la croissance, la qualité et la durabilité.

Flexibilité et contrôle accrus grâce à une offre structurée de la plateforme SOLaS

Tous les luminaires SF sont alimentés par la plateforme SOLaS, qui utilise l'intelligence artificielle (IA) pour générer une précision de l'éclairage menant à des résultats exceptionnels. Les fonctionnalités les plus appréciées des producteurs sont la gradation automatique en temps réel fondé sur les variations de lumière ambiante et

la capacité de créer et modifier facilement des zones distinctes pour cultiver plusieurs produits avec la même technologie.

« Dans l'esprit de la flexibilité inhérente à un éclairage dynamique, nous avons structuré l'offre de la plateforme SOLaS afin de l'adapter aux préférences des producteurs qui veulent bénéficier de certaines fonctionnalités plutôt que d'autres », a mentionné François-Roy Moisan, cofondateur et chef des technologies de Sollum. « Ainsi, nous proposons un forfait essentiel compris avec l'achat de tout luminaire et un forfait supérieur en option, auxquels un client peut greffer des fonctionnalités complémentaires qui correspondent à ses priorités. Tout comme notre technologie, nos services soutiennent maintenant une expérience hautement personnalisée. »

L'évolution constante de la plateforme SOLaS résiste à l'épreuve du temps

Dans une perspective d'amélioration continue, Sollum continue de perfectionner sa plateforme infonuagique avec son intégration aux systèmes de chefs de file en

contrôle climatique, incluant Damatex, et en visualisation des plantes (Leaficient), lesquels contribuent à simplifier le contrôle de la croissance des plantes et à accroitre l'efficacité de l'éclairage. Ces améliorations, comme toutes les bonifications apportées à la plateforme, sont automatiquement mises à la disposition des clients au fur et à mesure de leur implantation, ce qui leur permet de jouir des plus récentes avancées en éclairage dynamique DEL sans investissement supplémentaire.

Un soutien inégalé pour tous

Quels que soient les choix de luminaires et de fonctionnalités des clients, tous continueront de jouir du soutien indéfectible de l'équipe d'agronomes et d'experts techniques de Sollum par courriel, par téléphone ou sur place dans leur serre, 24/7.

C'est un rendez-vous à la Canadian Greenhouse Conference !

Découvrez ces innovations et discutez avec l'équipe de Sollum lors de la Canadian Greenhouse Conference qui aura lieu à Niagara Falls, les 9 et 10 octobre prochain (kiosque 2007). Bénéficiez d'une démonstration et explorez comment sa solution peut répondre aux défis uniques des producteurs en serre.

Pour de plus amples informations ou pour planifier une rencontre personnalisée, veuillez contacter un membre de l'équipe de ventes de Sollum.

